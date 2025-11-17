Pastebėjote šias linijas ant rankšluosčių? Nustebsite, kam jos skirtos

Šios linijos yra standartinės visoje pramonėje, todėl jas rasite tiek ant aukštos klasės prekės ženklų, tiek prieinamesnių gamintojų rankšluosčių.
Daugelis mano, kad linijos yra tiesiog dizaino elementas, pamėgtas vartotojų, tačiau iš tiesų jos turi ir praktinę paskirtį.
Kokia yra linijų ant rankšluosčių paskirtis?
Kad išsiaiškintume atsakymą, į pagalbą pasitelkėme „The Good Housekeeping Institute“ tekstilės, popieriaus ir aprangos laboratorijos asocijuotąją direktorę Emmą Seymour, rašoma goodhousekeeping.com.
„Tai vadinamasis „dobby“ kraštas – dažnai aptinkamas ant daugelio vonios rankšluosčių.
Jis padeda rankšluosčiui išlaikyti formą, nes suteikia daugiau struktūros negu audinys turėtų be jo. Be to, padeda išvengti audinio susitraukimo ar deformacijos“, – aiškina ji.
„Dobby“ kraštas – tai austa juostelė arba kelios juostelės rankšluosčio galuose. Jos visada yra prie kraštų, nors savo dizainu gali šiek tiek skirtis.
Pasak E. Seymour, testuotojai dažniausiai įvertina apvadą, tačiau dauguma vartotojų nepastebi skirtumo, jei rankšluostis jo neturi.
Ar rankšluosčiams būtina ši linija?
Nebūtinai. Rankšluostis be šių juostelių lygiai taip pat gerai sugeria drėgmę – tai ir yra jo pagrindinė funkcija. Vis tik toks rankšluostis gali būti mažiau patvarus ir mažiau atsparus deformacijai.
Pirkdami turėtumėte įvertinti, kas jums svarbiausia. Jei jums patinka rankšluosčio be juostelės krašto išvaizda ir jo kaina yra tinkama, drąsiai jį rinkitės.
Rankšluosčio kokybę lemia ir kiti veiksniai: pluošto sudėtis, audinio tankis, svoris, pynimo būdas ir kt..
