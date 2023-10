Pasakė, kas nutinka ilgai be sekso gyvenantiems žmonėms

Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad net 58 proc. Lietuvos gyventojų seksu norėtų užsiimti dažniau, nei užsiima dabar, o 8 proc. lytiniais santykiais beveik neužsiima ar apskritai neužsiima.

Sekso ir intymumo trūkumas, pasak mokslininkų, yra blogas dėl kelių priežasčių, viena svarbiausių – prarandame daugybę tyrimais patvirtintų emocinei ir fizinei sveikatai jo teikiamų privalumų.

Tačiau kas iš tiesų nutinka kūnui ir organizmui, kai seksu neužsiimama ilgą laiką? Yra net keli netikėti to šalutiniai poveikiai, rašo menshealth.com.

Kas nutinka ilgą laiką gyvenant be sekso?

Mokslininkai teigia, kad ilgai be sekso gyvenantys žmonės patiria daugiau streso, nes lytiniai santykiai yra vienas iš būdų atsipalaiduoti ir nustoti galvoti apie kasdienybėje kylančius iššūkius.

Tam yra paaiškinimas – neuromokslininkė dr. Debra W. Soh sakė, kad orgazmo metu „išsiskiria endorfinai, kurie gali padėti pagerinti nuotaiką“.

Be to, daugybė tyrimų rodo, kad miego kokybė yra tampriai susijusi su patiriamu stresu – kuo daugiau stresuojate, tuo prasčiau miegate.

Seksas padeda atsikratyti streso, nes jo metu išsiskiria daugybė hormonų ir neuromediatorių. Neurochirurgas dr. Philas Stiegas teigė, kad geriau miegoti padeda trys hormonai: oksitocinas, prolaktinas ir dopaminas – visi jie išsiskiria patyrus orgazmą.

Įdomu ir tai, kad, kaip rodo tyrimai, gyvenant be sekso gali padidėti kraujospūdis. 2006 m. medicinos žurnale „Biological Psychology“ aprašyto tyrimo metu nustatyta, kad reguliariai seksu užsiimančių žmonių kraujospūdis buvo mažesnis nei tų, kurie nesimylėjo.

Kito tyrimo, 2010 m. aprašyto „American Journal of Cardiology“, metu nustatyta, kad vyrai, kurie užsiima bent du kartus per savaitę, beveik perpus sumažina širdies ligų riziką, tad gyvenantiesiems be sekso šių ligų rizika daug didesnė.

Dar vienas įdomus mokslininkų atradimas – psichologai Carlas Charnetskis ir Francis Brennanas jaunesnysis nustatė, kad orgazmas yra neįtikėtinai naudingas imuninei sistemai. Jie atliko tyrimą, kurio metu paprašė pacientų, užsiimančių lytiniais santykiais bent kartą ar du per savaitę, pateikti seilių mėginius.

Šiuose mėginiuose aptikta itin didelė antikūno imunoglobulino A, kovojančio prieš peršalimą, koncentracija, tad ilgai gyvenant be sekso, imunitetas gali kiek nusilpti.