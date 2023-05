Parodė paskutinę Tina Turner nuotrauką prieš mirtį: atrodė narsiai ir drąsiai

Rokenrolo karalienė Tina Turner 2021 metais socialinėje žiniasklaidoje paskelbė savo paskutinę nuotrauką – joje matyti, kaip ji iš naujo išgyvena „didžiausias savo gyvenimo akimirkas“.

Po ilgos ligos 83 metų rokenrolo karalienės gyvybė ramiai užgeso trečiadienį, rašo mirror.co.uk.

Legendinė atlikėja, kurios tikrasis vardas Anna Mae Bullock, mirė savo namuose Küsnachte netoli Ciuricho, Šveicarijoje. Paskutinėje jos nuotraukoje galima pamatyti, kaip ji dalijasi jauduliu dėl dokumentinio filmo apie jos gyvenimą.

Paskutinė nuotrauka

Tina stovėjo priešais didžiulį televizoriaus ekraną, vilkėdama patogius drabužius ir iškėlusi abi rankas.

REKLAMA

REKLAMA

„Labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti šiuo filmu su jumis – pamačiusi koncerto scenas, iš naujo išgyvenau kai kurias išdidžiausias savo gyvenimo akimirkas, – rašė ji paskelbusi nuotrauką 2021 m. kovo mėn. – Aš tiesiog dainavau ir šokau savo svetainėje.“

„What's Love Got to Do With It“ hito autorė vilkėjo juodą megztinį ir sportines kelnes. Paskutinį kartą T. Turner viešumoje pasirodė 2019 m. lapkritį, kai dalyvavo Brodvėjuje savo gyvenimo miuziklo „Tina“ premjeroje.