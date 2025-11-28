 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Panevėžys jau įžiebė savo kalėdinę eglutę: sunku atitraukti akis

2025-11-28 18:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 18:55

Šiandien, lapkričio 28-ąją, visi panevėžiečiai sugužėjo į Laisvės aikštę, kurioje ne tik mėgavosi atlikėjų pasirodymais, tačiau taip pat pirmieji pamatė šventiškai išpuoštą ir įžiebtą žaliasakrę.

Panevėžys jau įžiebė savo kalėdinė eglutę: sunku atitraukti akis (nuotr. facebook.com)

Šiandien, lapkričio 28-ąją, visi panevėžiečiai sugužėjo į Laisvės aikštę, kurioje ne tik mėgavosi atlikėjų pasirodymais, tačiau taip pat pirmieji pamatė šventiškai išpuoštą ir įžiebtą žaliasakrę.

0

Visi panevėžiečiai šiandien buvo kviečiami pirmieji savo akimis pamatyti įžiebtą miesto eglutę.

Panevėžio centras virto šviesos ir grožio erdve

Kaip anksčiau rašė Panevėžio miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius, šių metų Kalėdų tema – „Žvaigždžių spindesys“, o pagal ją buvo puošiama centrinė miesto dalis ir pagrindinė miesto eglė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per gražiausias žiemos šventes Panevėžio centras virto šviesos ir grožio erdve – pastatus ir dangų nušvietė lazeriai, gobo projektoriai, prožektoriai ir kiti modernūs šviesos sprendimai, sukūrę šiuolaikišką, įtraukiantį miesto įvaizdį.

Taip pat šių metų programa žadėjo jaukų, kūrybišką ir visai šeimai skirtą vakarą. Žiūrovai išvydo teatrinę kompoziciją „Gerumo skrynelė“ (rež. Daiva Barzinskienė), kurią atliko Kazimiero Paltaroko gimnazijos teatro studijos „DramaZgis“ mokiniai. Pasirodymą papildė Šokio ir kūrybos Erdvė (vadovė Rūta Gruzdė), o renginį ves aktorius Andrius Povilauskas.

Vakaro kulminacija – akimirka, kai sužibo pagrindinė miesto eglė, buvo lydima lazerių šou ir šventinės muzikos. Į aikštę tradiciškai atvyko ir Kalėdų Senelis, kurį šiemet lydėjo Panevėžio bėgimo klubo nariai.

Prieš įžiebimą ir po jo miestiečių laukė Laisvės aikštėje kursuojantis šventinis elektrinis traukinukas, šventinė mugė, o stikliniame kupole – kūrybinės dirbtuvės, kuriose floristė Vida Čereškevičienė, edukatorė Gitana Banevičienė ir kūrėjai „KeNi Art“ kvietė kurti šventines dekoracijas ir dovanėles.

Vakarą užbaigė Justino Jaručio koncertas, kuris pripildė Laisvės aikštę šventine nuotaikos.

Šventinis laikotarpis Panevėžyje tęsis visą gruodį – nuo gruodžio 5 iki 28 d. prie miesto eglės vyks šventinės dūzgės, o prekybos nameliai Laisvės aikštėje veiks iki 2026 m. sausio 3 d.

Kalėdų eglės įžiebimo ir šventinio laikotarpio renginius prie miesto eglutės organizuoja Panevėžio kultūros centras.

