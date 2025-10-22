Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačius, kas užaugo šiltnamyje, Loretai atvipo žandikaulis: to tikrai nesodino

2025-10-22 09:50
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 09:50

Savo šiltnamiuose tikimės išvysti tai, ką patys pasėjome – pomidorus, agurkus, paprikas ar kitas gėrybes. Vis tik Panevėžio rajone sodybą ir šiltnamį turinti Loreta nustėro, kai šiltnamyje pamatė augalą, kurio visai nesitikėjo išvysti.

Moteris, šiltnamis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

1

Šis augalas – didelis, masyviais lapais, neįprastais pumpurais, augo visai šalia Loretos pasodintų augalų.

Moteris augalo nuotraukomis pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“ ir klausė internautų, kas galėjo užaugti jos sode.

Pakomentavo specialistas

Į klausimą apie neįprastą augalą, užaugusį moters šiltnamyje, sutiko atsakyti gamtininkas Deividas Makavičius.

Jis pasakojo, kad tai – uodeguotasis burnotis, vienmetis augalas, kuris natūraliai auga ne Lietuvoje, o Pietų Amerikoje.

„Kadangi augalas įspūdingas, tai yra išveista nemažai jo veislių, jos gali skirtis. Jis auginamas pas mus dvejopiems tikslams.

Pirmasis – dekoratyviniams, nes gražiai atrodo. Jis auga aukštas, dėl to reiktų jį paremti su kokia atrama, kad jam būtų patogu. Istoriškai, augalas gali užaugti net iki metro ar dviejų geromis sąlygomis.

Praktiškai, yra naudojamas kaip maistinis augalas. Dažniausiai yra naudojamos jo sėklos“, – teigė jis.

Pašnekovas tikino, kad taip pat augalas dar yra naudojamas kaip vaistas. Anot jo, tuomet yra skinami uodeguotojo burnočio lapai. Vis tik Lietuvoje žmonės dažniausiai jį augina dėl grožio.

Jis taip pat pasidalijo savo nuomone, kaip toks įspūdingas Pietų Amerikos augalas galėjo atsirasti Loretos šiltnamyje. Pasak jo, versija – viena.

„Manyčiau, kad pas moterį galėjo šiltnamy atsirasti, kai kažką sodinosi ir netyčia papuolė šio augalo sėkla. Kadangi sąlygos buvo tinkamos, tai augalas užaugo“, – sakė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

