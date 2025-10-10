Lietuviai plūsta į miškus ieškoti 1 grybo: vadina aukso gysla

Naujienų portalui tv3.lt apie poniabudę sutiko papasakoti gamtininkas Deividas Makavičius. Jis pasakojo, kad šis grybas – įdomus „visomis prasmėmis“.
Poniabudės išskirtinumas
Kaip pasakojo gamtininkas, šis grybas nuo kitų smarkiai skiriasi. Visų pirma, jis atkreipė dėmesį į jo formavimąsi ir išvaizdą.
„Mes esame matę įprastus grybus, kurie turi kotelį ir kepurėlę, o šitas grybas pradžioje susiformuoja kaip baltas kiaušinis. Tada iš to kiaušinio išauga pats grybas“, – įdomybe pasidalijo jis.
Kitas grybo išskirtinumas – kvapas, kuris ne tik pritraukia miško vabzdžius, tačiau taip pat padeda jam plisti.
Pasak D. Makavičiaus, atėjus į mišką ir pajutus šį kvapą ne vienas nustemba, nes kvapo centrinėje vietoje aptinka grybą.
„Jis turi tokį specifinį, dvokiantį pūvančios mėsos kvapą, kuris traukia muses. Dėl to žmonės jį pagal tai atpažįsta. Kai užuodžia galbūt negyvą šerną, kvapo sklidimo centre aptinka augančią poniabudę.
Jis apgauna savo kvapu muses, kurios mano, kad tai – jų maistas, o iš tiesų vėliau grybo sporas perneša kitur“, – grybo plitimo būdu dalijosi pašnekovas.
Naudojama liaudies medicinoje
D. Makavičius taip pat atskleidė, kad liaudyje šis grybas yra kuo puikiausiai žinomas. Buvo manoma, kad jis turi gydomųjų galių.
Pasak jo, net ir dabar galima sutikti tikinčiųjų poniabudės nauda, naudojančių ją įvairiais tikslais.
„Kartais dar sakoma, kad poniabudė yra žemės taukai, naudojami liaudies medicinoje. Jie pasitelkiami įvairiais tikslais, tačiau imama tik tada, kai yra vadinamasis poniabudės kiaušinis (tuo metu poniabudė neskiria savo kvapo), kol nėra išaugęs vaisiakūnis.
Žmonės jas renka, pardavinėja. Dažniausiai, kai surenkama, užpilama alkoholiu, laikoma šaltoje aplinkoje, o tada naudojama“, – pasakojo jis.
Pasiteiravus gamtininko, kokiais tikslais naudojama poniabudė, šis atsakė, kad neretai ji pasitelkiama imuniteto stiprinimui, o taip pat yra kalbų, kad ji gali padėti gydyti vėžį.
Vis tik specialistas į tokius svarstymus žvelgė skeptiškai. Jis tikino, kad kol kas nėra jokių svarių įrodymų.
„Galbūt tai yra pervertintas reikalas, nes nėra duomenų apie tai, kaip jo naudojimas padėjo, koks vartojimo kiekis buvo reikalingas. Žinoma, kai žmogus tuo tiki, galbūt jam tai ir padeda“, – teigė jis.
Grybas nėra nuodingas
Gamtininkas taip pat prabilo apie poniabudės grybo skonį. Jis pasakojo, kad yra žmonių, kurie jas valgo.
„Aš pats nesu bandęs, neragavau poniabudžių, bet esu skaitęs, kad šviežias, techniškai neapdorotas galima valgyti“, – teigė jis.
Pasak specialisto, apibendrinus, grybas yra vienas iš įdomesnių gamtos sutvėrimų. Vis tik svarbiausia tai, kad jis – nėra nuodingas.
„Šis grybas keistas, įdomus, žmonių akį patraukia. Bet kokiu atveju, jis nėra nuodingas, tačiau dažnai atbaido savo kvapu“, – sakė jis.
