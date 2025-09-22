Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Palietus 1 populiarų augalą lietuvių darže gali baigtis liūdnai: nesakykite, kad neįspėjo

2025-09-22 14:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-09-22 14:50

Pastarnokai karštyje gali sukelti rimtus nudegimus. Esant +25 °C temperatūrai ir tiesioginiams saulės spinduliams, jų lapai išskiria eterinius aliejus, kurie, susimaišę su prakaitu ir drėgme, sukelia stiprų odos sudirginimą. 

Daržas, ligoninė (nuotr. Elta/123rf)

Daržas, ligoninė (nuotr. Elta/123rf) 

Ypač jautrūs yra šviesios odos žmonės. Po sąlyčio su pastarnokais ant kūno gali atsirasti paraudimai, pūslės ir net nudegimai, kaip nuo Sosnovskio barščių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarnokai gali sukelti rimtus nudegimus

Jei pastarnokas susilietė su oda, reikia nedelsiant nuplauti paveiktą vietą muilu ir vandeniu. Po to keletą dienų reikia vengti saulės.

Savo saugumui užtikrinti, pastarnoką reikia sodinti atskiroje lysvėje, nesodinti šalia takelių ir poilsio vietų.

Dirbti su augalu geriausia anksti ryte arba vakare, būtinai su pirštinėmis ir uždengiančiais drabužiais.

„Reikia nepamiršti, kad pavojų kelia ne tik švieži žali lapai – net nupjauti stiebai ar piktžolės, ant kurių yra pastarnoko likučių, gali palikti nudegimus ant odos.

Derliaus nuėmimo ar piktžolių ravėjimo metu stenkitės nelieskite veido ir akių, nes eteriniai aliejai lengvai perkeliausi nuo rankų“, – patariama sodininkai. 

Šaltinis: gordonua.com

