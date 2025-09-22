Palietus 1 populiarų augalą lietuvių darže gali baigtis liūdnai: nesakykite, kad neįspėjo

Ypač jautrūs yra šviesios odos žmonės. Po sąlyčio su pastarnokais ant kūno gali atsirasti paraudimai, pūslės ir net nudegimai, kaip nuo Sosnovskio barščių.
Pastarnokai gali sukelti rimtus nudegimus
Jei pastarnokas susilietė su oda, reikia nedelsiant nuplauti paveiktą vietą muilu ir vandeniu. Po to keletą dienų reikia vengti saulės.
Savo saugumui užtikrinti, pastarnoką reikia sodinti atskiroje lysvėje, nesodinti šalia takelių ir poilsio vietų.
Dirbti su augalu geriausia anksti ryte arba vakare, būtinai su pirštinėmis ir uždengiančiais drabužiais.
„Reikia nepamiršti, kad pavojų kelia ne tik švieži žali lapai – net nupjauti stiebai ar piktžolės, ant kurių yra pastarnoko likučių, gali palikti nudegimus ant odos.
Derliaus nuėmimo ar piktžolių ravėjimo metu stenkitės nelieskite veido ir akių, nes eteriniai aliejai lengvai perkeliausi nuo rankų“, – patariama sodininkai.
Šaltinis: gordonua.com
