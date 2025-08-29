Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Neskubėkite atsikratyti šio augalo iš daržo: jis padės panaikinti piktžoles

2025-08-29 15:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-08-29 15:50

Kiekviename darže tikram sodininkui net mažiausias žemės lopinėlis yra vertingas, nes norisi gauti gausų naudingų daržovių derlių, tačiau pagrindinis priešas yra piktžolės.

Daržas (nuotr. 123rf.com)

0

Piktžolės atsiranda anksčiau už kultūrinius augalus, išsiurbia iš dirvos maistines medžiagas ir drėgmę, užgožia jaunus daigus. Tačiau yra natūralus būdas apsaugoti lysves – pakanka palikti vieną, iš pirmo žvilgsnio nereikalingą ir ignoruojamą augalą – faceliją.

Augalas, kovojantis su piktžolėmis

Šis kuklus augalas nusipelno dėmesio ir rūpesčio kaip brangakmenis, nes jis tampa tikru žaliu skydu daržui, saugančiu jį nuo piktžolių iki rugsėjo. 

Paslaptis yra ta, kad facelija greitai suformuoja tankią žalią „skrybėlę“, kuri tankiai dengia žemę. Po šiuo natūraliu apklotu piktžolėms trūksta šviesos ir vietos augti – netgi atkaklios balandos, usnis ar varputis dingsta be pėdsakų.

Be to, facelijos šaknys purena dirvą, daro ją lengvą ir prisotintą deguonimi, gerina jos struktūrą būsimoms kultūroms.

Svarbiausia, kad facelija ne tik „kovoja“ su piktžolėmis, bet ir praturtina dirvą. Kai augalas nužydės, jį galima nupjauti ir palikti lysvėje: žalia masė greitai suyra, virsdama natūralia trąša, kuri dirvą prisotina azotu, kaliu ir kalciu.

Faseliją galima sėti beveik bet kuriuo metu – nuo pavasario iki vasaros vidurio. Ji greitai sudygsta, puikiai auga bet kokioje dirvoje ir atlaiko vėsų orą. 

Optimaliausias variantas – sėti po ankstyvųjų kultūrų, pavyzdžiui, ridikų, salotų ar svogūnų, derliaus nuėmimo. Šiose vietose facelija spėja užaugti ir tapti patikimu „žaliuoju apsauginiu skydu“ lysvėms.

Papildomi facelijos privalumai

Be to, yra išskirti ir dar keli vertingi facelijos prašumai:

  • atbaido kenkėjus – jos kvapas nemalonus vabzdžiams;
  • pritraukia bites – žydėjimo metu facelija tampa tikru medaus augalu, užtikrinančiu kokybišką kaimyninių kultūrų apdulkinimą;
  • išlaiko drėgmę – žalia masė sulaiko vandenį dirvožemyje net karštomis dienomis.

Neskubėkite atsikratyti šio augalo, jei jis atsirado darže. Geriau sąmoningai jį pasodinkite ir leiskite dirbti jūsų daržo labui. 

Facelija yra nepretenzinga, prieinama kaina ir nereikalauja ypatingos priežiūros, tačiau duoda didžiulę naudą: lysvės lieka švarios nuo piktžolių iki rudens, o dirvožemis atsinaujina ir tampa derlingesnis. 

Saugokite šį augalą – ir jis dosniai atsilygins jums gausiu derliumi.

