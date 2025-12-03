Palaidojus mylimą sūnų – jautrus žingsnis iš alytiškių tėvų

„Mieli draugai, bendradarbiai, kaimynai ir visi, kurie buvote šalia, padėdami mums išgyventi neapsakomą skausmą, atsisveikinant su mūsų mylimu sūnumi ir jį laidojant.
Dėkojame už Jūsų palaikymą, paguodos žodžius, apkabinimus, maldas ir tylų buvimą kartu. Ačiū kiekvienam, kuris atėjo į atsisveikinimą, prisiminė, parašė, paskambino ar tiesiog mintimis buvo kartu. Jūsų šiluma ir jautrumas padėjo mums išlaikyti tvirtybę tomis dienomis ir stiprins mus, išgyvenant netektį.
Dėkojame už visą dosniai parodytą atjautą. Kiekvieno jūsų dėmesys mums reiškia labai daug.
Dėkojame laidojimo namų „Skausmo užuovėjos“ darbuotojams už pagarbų ir jautrų požiūrį, už profesionalumą, organizuojant atsisveikinimą su sūnumi ir jo palydėjimą į paskutinę kelionę.
Su meile ir pagarba Danutė ir Vilius Putkiai.“
