  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Palaidojus mylimą sūnų – jautrus žingsnis iš alytiškių tėvų

2025-12-03 11:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-12-03 11:20

Alytiškiai Danutė ir Vilius Putkiai kreipėsi į naujienų portalą AlytusPlius.lt prašydami pasidalyti jų nuoširdžia padėka visiems, kurie buvo šalia didžiausio jų gyvenimo skausmo akimirkomis, netekus mylimo sūnaus. 

Moteris rinko pinigus savo motinos laidotuvėms: to, kas įvyko vėliau, nesitikėjo niekas (nuotr. 123rf.com ir Fotolia)

Alytiškiai Danutė ir Vilius Putkiai kreipėsi į naujienų portalą AlytusPlius.lt prašydami pasidalyti jų nuoširdžia padėka visiems, kurie buvo šalia didžiausio jų gyvenimo skausmo akimirkomis, netekus mylimo sūnaus. 

0

„Mieli draugai, bendradarbiai, kaimynai ir visi, kurie buvote šalia, padėdami mums išgyventi  neapsakomą skausmą, atsisveikinant su mūsų mylimu sūnumi ir jį laidojant.

Dėkojame už Jūsų palaikymą, paguodos žodžius, apkabinimus, maldas ir tylų buvimą kartu. Ačiū kiekvienam, kuris atėjo į atsisveikinimą, prisiminė, parašė, paskambino ar tiesiog mintimis buvo kartu. Jūsų šiluma ir jautrumas padėjo mums išlaikyti tvirtybę tomis dienomis ir stiprins mus, išgyvenant netektį.

Dėkojame už visą dosniai parodytą atjautą. Kiekvieno jūsų dėmesys mums reiškia labai daug.

Dėkojame laidojimo namų „Skausmo užuovėjos“ darbuotojams už pagarbų ir  jautrų požiūrį, už profesionalumą, organizuojant atsisveikinimą su sūnumi  ir  jo palydėjimą į paskutinę kelionę.

Su meile ir pagarba  Danutė ir Vilius Putkiai.“

 

 

