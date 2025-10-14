Netikėtas Bideno žingsnis – išreiškė padėką Trumpui dėl taikos Artimuosiuose Rytuose

Apie tai J. Bidenas pranešė socialiniame tinkle „X“.
Buvęs prezidentas išreiškė gilią padėką ir palengvėjimą dėl „paskutinių 20 gyvų įkaitų, kurie išgyveno neįtikėtiną pragarą ir pagaliau galėjo susitikti su savo šeimomis bei artimaisiais“, išlaisvinimo, taip pat dėl galimybės Gazos Ruožo palestiniečiams, patyrusiems didelių nuostolių, „atkurti savo gyvenimą“.
Jis pažymėjo, kad kelias į šį susitarimą buvo sudėtingas, o jo administracija „nenuilstamai dirbo“, siekdama sugrąžinti įkaitus namo, suteikti pagalbą palestiniečių civiliams ir užbaigti karą.
I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally…REKLAMA— Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025
Bidenas padėkojo Trumpui
„Dėkoju prezidentui Trumpui ir jo komandai už jų pastangas, kuriomis siekta pasiekti naują paliaubų susitarimą“, – pabrėžė J. Bidenas.
Jis pridūrė, kad dėl Jungtinių Valstijų ir tarptautinės bendruomenės paramos Artimieji Rytai dabar žengia taikos keliu ir išreiškė viltį, jog ši taika „bus ilgalaikė“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!