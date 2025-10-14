Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Netikėtas Bideno žingsnis – išreiškė padėką Trumpui dėl taikos Artimuosiuose Rytuose

2025-10-14 16:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 16:33

Buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas išreiškė padėką Donaldui Trumpui ir jo komandai už indėlį į taikos procesą Artimuosiuose Rytuose, pabrėždamas bendrų pastangų svarbą įkaitų išlaisvinimui ir paliaubų susitarimui.

Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas išreiškė padėką Donaldui Trumpui ir jo komandai už indėlį į taikos procesą Artimuosiuose Rytuose, pabrėždamas bendrų pastangų svarbą įkaitų išlaisvinimui ir paliaubų susitarimui.

3

Apie tai J. Bidenas pranešė socialiniame tinkle „X“.

Buvęs prezidentas išreiškė gilią padėką ir palengvėjimą dėl „paskutinių 20 gyvų įkaitų, kurie išgyveno neįtikėtiną pragarą ir pagaliau galėjo susitikti su savo šeimomis bei artimaisiais“, išlaisvinimo, taip pat dėl galimybės Gazos Ruožo palestiniečiams, patyrusiems didelių nuostolių, „atkurti savo gyvenimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pažymėjo, kad kelias į šį susitarimą buvo sudėtingas, o jo administracija „nenuilstamai dirbo“, siekdama sugrąžinti įkaitus namo, suteikti pagalbą palestiniečių civiliams ir užbaigti karą.

Bidenas padėkojo Trumpui

„Dėkoju prezidentui Trumpui ir jo komandai už jų pastangas, kuriomis siekta pasiekti naują paliaubų susitarimą“, – pabrėžė J. Bidenas.

Jis pridūrė, kad dėl Jungtinių Valstijų ir tarptautinės bendruomenės paramos Artimieji Rytai dabar žengia taikos keliu ir išreiškė viltį, jog ši taika „bus ilgalaikė“.

