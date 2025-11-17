Padarykite tai savo augalams prieš pirmuosius šalčius: rezultatas nustebins

Po „neįprastai šilto“ spalio ir lapkričio pradžios daugelis augalų dar nespėjo įgyti žieminio atsparumo, todėl staigus temperatūros kritimas gali jiems smarkiai pakenkti, rašo express.co.uk.
Pirmieji šalčiai – pavojingiausi
„Eflorist“ gėlių ir sodo ekspertas Davidas Denyeris, turintis daugiau nei 35 metų patirtį, paaiškino, kodėl būtent pirmasis šaltis daro daugiausia žalos augalams.
„Pirmasis šaltis dažnai užklumpa sodininkus netikėtai, nes tuo metu sodas vis dar atrodo gyvybingas“, – sako jis.
Pasak eksperto, daugelis augalų po šiltos vasaros ir lietingo rugsėjo dar leido naujus ūglius:
„Kai ateina šaltis, augalo viduje esantis vanduo sušąla ir išsiplečia, suplėšydamas jo ląsteles. Tokie pažeisti audiniai pajuoduoja ir daugiau nebeatsistato.“
Kokie augalai jautriausi šalčiui?
Pasak Denyerio, labiausiai nukentėti gali pusiau atsparios vienmetės gėlės, pavyzdžiui, begonijos ir jurginai.
Daugiau rizikos patiria ir vazonuose laikomi augalai. Moliniuose induose esanti žemė greitai vėsta ir užšąla prasidėjus šalčiams.
„Sodo žemė veikia kaip natūrali izoliacija, o vazonuose esančios šaknys yra labiau veikiamos staigių temperatūros pokyčių, ypač jei indai pagaminti iš terakotos arba plastiko“, – aiškina ekspertas.
Net ir šalčiui atsparūs daugiamečiai augalai gali susidurti su problemomis, jei jų šaknys bus veikiamos ypatingo šalčio.
Kaip apsaugoti augalus per naktį
Norint apsaugoti jautresnius augalus, Denyeris pataria sulėtinti jų šilumos praradimą naktį: „Apvyniokite jautresnius augalus vilnoniu audiniu, specialiais dangalais arba tiesiog sena paklode.
Taip aplink augalą susidarys plonas, šiltesnio oro sluoksnis, kuris neleis temperatūrai per staigiai kristi.“
Tačiau ryte dangalus būtina nuimti. Jei palikti per dieną, po jais gali kauptis drėgmė, o tai sukelia puvinį ir pelėsį.
Ekspertas pataria vazonus ir kabinamus krepšelius perkelti prie sienos. Plytų ar akmens sienos dieną sugeria šilumą ir ją lėtai išskiria naktį, todėl aplink augalus temperatūra gali pakilti keliais laipsniais – neretai tiek ir pakanka, kad apsaugotumėte nuo nedidelio šaltuko.
Taip pat aplink augalus patariama užberti mulčio, žievės ar net nukritusių lapų – taip dirva geriau išlaiko drėgmę ir temperatūrą. Tokia natūrali izoliacija padeda apsaugoti šaknis ir sumažina žalos riziką pirmojo šalčio metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!