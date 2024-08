Paaiškino: raumenis gali skaudėti ne tik dėl didesnio fizinio krūvio ar patirtų traumų

REKLAMA

Stresas ir įtampa veikia visą kūną. Raumenys – ne išimtis

Stresas arba nervinė įtampa – gana dažna raumenų skausmo priežastis šioje judrioje ir daug jėgų reikalaujančioje kasdienybėje. Mokslas jau žino, kad ilgą laiką patiriama nervinė įtampa bei stresas daro įtaką toms smegenų dalims, kurios kontroliuoja skausmo pojūčius; be to, ilgalaikės nervinės įtampos metu išsiskiriantys hormonai įtempia raumenis, o ilgalaikė įtampa, be abejonės, sukelia jų nuovargį ir silpnumą. Šiuo atveju gydytojai paprastai neranda jokių fizinių raumenų funkcijos pakitimų, tačiau žmogus vis tiek skundžiasi nemaloniais raumenų maudimais ir skausmais, kurie gali labai rimtai apriboti normalią gyvenimo kokybę – sutrikdyti darbingumą, neigiamai veikti nuotaiką ir trukdyti geram miegui bei poilsiui. Veiksmingiausiai tokį skausmą įveikti galima mėginant suvaldyti patiriamą stresą, taikant kvėpavimo ir atsipalaidavimo technikas, atsigręžiant į sveikatai palankų darbo ir poilsio režimą. Taip pat labai naudinga fizioterapija ir masažai.

Prasta mityba taip pat gali „prišaukti“ raumenų skausmus

Tam tikrų medžiagų mityboje trūkumas taip pat gali būti labai svarbus raumenų skausmo „kaltininkas“. Pasirodo, kad raumenų skausmas gali pranešti apie tam tikrų vitaminų ar mineralų trūkumą maiste arba netgi apie tokių būtinųjų maistinių medžiagų, kaip baltymai, nepakankamą gavimą su maisto racionu. Žinotina, kad raumenų skausmus išprovokuoti gali B grupės vitaminų trūkumas, o kartais juos skauda kai asmeniui trūksta gana svarbių antioksidantų, pavyzdžiui, vitamino C ar kalcio ir fosforo apykaitą veikiančio vitamino D. Vitamino E trūkumas taip pat gali „iššaukti“ raumenų skausmus. Iš mineralinių medžiagų raumenims itin svarbios yra kalis, magnis, kalcis ir kt. Raumenų nuovargis ir jų funkcijos susilpnėjimas gali pasireikšti esant baltymų trūkumui, tad labai svarbu valgyti pakankamai baltyminio maisto, pavyzdžiui, pieno produktų, žuvies, liesos mėsos, ankštinių daržovių, riešutų ir kitų baltymingų produktų.

Skeleto raumenų uždegimas arba miozitas – nemaloni ir skausminga liga

Kita galima raumenų skausmo priežastis – skeleto raumenų uždegimas arba miozitas. Dažniau dėl miozito skauda nugarą, kojas, rankas, kaklą, tačiau gali būti pažeistos ir kitos raumenų grupės. Miozito išsivystymas siejamas su staigiais oro temperatūrų pokyčiais, kai kuriomis infekcinėmis ligomis, kitomis priežastimis. Skeleto raumenų uždegiminius procesus gali sukelti ir autoimuninės ligos. Miozitui būdingas ne tik judėjimo apribojimas, bet ir padidėjusi kūno temperatūra, patinimas, odos pažeistoje srityje paraudimas ir karštis.

Raumenų skausmas gali kilti ir dėl artrozių, ir dėl sutrikusios kraujotakos, ir dėl infekcinių ligų

Raumenis gali skaudėti ir dėl tam tikrų raumenų sistemos ar skeleto ligų, pavyzdžiui, daugumos rūšių artrozių ar artrito. Dažniau raumenų skausmais skundžiasi plokščiapadžiai ar tam tikromis stuburo ligomis sergantys asmenys. Vertėtų atsiminti, kad kojų ar rankų raumenis gali skaudėti ir dėl kai kurių kraujotakos sutrikimų, pavyzdžiui, venų varikozės, aterosklerozės, trombozių ar uždegiminių kraujagyslių ligų. Viso kūno raumenų skausmą ne taip ir retai sukelia įvairios infekcijos, pavyzdžiui, gripas. Sergant infekcinėmis ligomis rekomenduojama ilsėtis ir saugoti raumenis nuo per didelio fizinio krūvio.

Greita ir veiksminga pagalba nuo raumenų skausmo – Dolmen

Ūminio skausmo atveju naudingas pažeistos vietos šaldymas, imobilizavimas, galūnės pakėlimas. Vis dėlto šių priemonių pakanka ne visuomet. Dolmen skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams.

Dolmen paketėlius su geriamuoju tirpalu visuomet galima turėti sportinėje ar kelioninėje kuprinėje, taip pat namų vaistinėlėje, kad prireikus, tarkime, patyrus sumušimą ar raumenų patempimą, būtų galima patogiai suvartoti. Dolmen tinkamas, net jei ir nėra progos vaisto vartoti su maistu, nes jį galima vartoti ir prieš valgį, ir po valgio, ir jo metu. Dėl vaisto vartojimo būtinai pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.