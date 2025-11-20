Paaiškėjo, ar magnetinė audra smogs artimiausiu metu: įsidėmėkite

Pažvelkime, ką rodo artimiausių trijų dienų prognozės – štai kas lauks antroje darbo savaitės pusėje ir kam pasiruošti.
Paaiškėjo, ar sulauksime magnetinės audros
Meteoagent.com pateikiamose prognozėse matyti, kad šiandien geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 4 balus. Tai jau traktuojama kaip nedidelė geomagnetinė audra.
Rytoj taip pat prognozuojamas 4 balų aktyvumas, o penktadienį jis turėtų kiek sumažėti – nukris iki 3,3 balų.
Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozę.
Šiandien pusė dienos bus itin rami, aktyvumas sieks 1,33 balus, vis tik antroje dienos pusėje aktyvumas ims didėti, o artėjant vidurnakčiui pasieks 4 balus.
4 balų aktyvumas laikysis ir ketvirtadienį po vidurnakčio, tačiau greitai ims mažėti, laikysis tarp 2,33–3,67 balų.
Penktadienis bus dar ramesnis, aktyvumas daugiausiai pasieks 3,33 balus po vidurnakčio, o žemiausiai kris iki 1,33 balų.
Koks yra idealus kraujospūdis?
Vyraujančios magnetinės audros būna metas, kai skatinama labiau pasirūpinti sveikata, tačiau ja rūpintis būtina nuolat.
Yra daugybė ligų ir būklių, kurias būtina pastebėti kuo anksčiau ir imtis veiksmų, kad gyventume ilgą ir sveiką gyvenimą, ir rodiklių, kuriuos reikia palaikyti normos ribose.
Vienas tokių rodiklių, itin svarbus bendrai sveikatai – kraujospūdis, tad dalinamės su jumis dienos sveikatos patarimu ir priminimu, kokie skaičiai kraujospūdžio matavimo aparate jau turėtų kelti nerimą.
Anksčiau apie tai, koks turėtų būti idealus kraujospūdis, pasakojo naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ anksčiau viešėjęs garsus Lietuvos profesorius, kardiologas Pranas Šerpytis.
Jis pabrėžė, kad kiekvienam iš mūsų, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos būsenos, namuose būtina turėti kraujospūdžio matavimo aparatą.
Profesorius sakė, kad dažnas nežino, kokius tikslius skaičius turi rodyti aparatas, kad žmogus būtų ramus ir žinotų – jo organizme nevyksta pavojingi ar net mirtini pokyčiai:
„Kiekvienas iš mūsų gerai žinome, kad turime rūpintis savo automobiliu, sekame parametrus, esant reikalui užpilame kuro. Deja, žmonės kartais pamiršta pasirūpinti savimi. Savo pagrindinius parametrus sekti yra tiesiog būtina.
Turime įsidėmėti skaičius: kraujospūdžio aparate negali būti didesnių skaičių nei 140/90, nepriklausomai nuo jūsų amžiaus.
Jeigu skaičiai yra didesni, nei paminėjau, vadinasi, jus vargina padidintas kraujospūdis. Jeigu taip yra, būtina imtis gyvenimo būdo korekcijų. Iš pradžių – koreguoti mitybą, atsisakyti druskos, riebalų, numesti antsvorį.
Vis tik jeigu matysite, kad situacija negerėja, nereikia bijoti ir vaistų, reguliuojančių kraujospūdžio. Tokiu atveju labai svarbu, kad medikas paskirtų tinkamus vaistus, o pacientas juos reguliariai naudotų pagal gydytojo rekomendacijas.“
Profesorius P. Šerpytis pastebėjo, kad ne ką mažiau svarbu ir pozityvus požiūris į gyvenimą.
„Dažnai viešose vietose, autobuse ar kitur pastebiu, kad žmonės linkę piktintis net mažiausiomis smulkmenomis.
Žmonės skuba reikšti nepasitenkinimą, piktinasi dėl niekų, todėl aš siūlau daugiau juoktis, šypsotis, nepamiršti fizinio aktyvumo.
Mane džiugina kiekvienas naujas dviračių takas Lietuvoje, treniruokliai, sporto erdvės – tai reiškia, kad žmonėms sudaromos sąlygos daugiau judėti, būti gryname ore. Tai yra raktas į sveiką gyvenseną ir gerą sveikatą“, – įsitikinęs kardiologas P. Šerpytis.
