  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas Straipsniai

„Nykštukas“ džiugina naujove: ledai be laktozės jau prekyboje

2025-08-12 10:00
Pagaliau rinkoje atsirado ledai, kurie tinka ir tiems, kuriems laktozė nedera su gera savijauta. Bendrovės „Pieno žvaigždės“ visiems puikiai pažįstamas prekės ženklas „Nykštukas“ pristato naują produktą – plombyrą be laktozės, kurio nereikia teisinti kompromisais. Tai desertas, sukurtas ne tik galvojant apie skonį, bet ir apie visus, kurie iki šiol į ledų šaldiklį parduotuvėse žiūrėjo su ilgesiu – dabar jiems nebereikia rinktis tarp geros savijautos ir malonumo.

Nykštukas ledai be laktozės (nuotr. Shutterstock.com)

Pagaliau rinkoje atsirado ledai, kurie tinka ir tiems, kuriems laktozė nedera su gera savijauta. Bendrovės „Pieno žvaigždės" visiems puikiai pažįstamas prekės ženklas „Nykštukas" pristato naują produktą – plombyrą be laktozės, kurio nereikia teisinti kompromisais. Tai desertas, sukurtas ne tik galvojant apie skonį, bet ir apie visus, kurie iki šiol į ledų šaldiklį parduotuvėse žiūrėjo su ilgesiu – dabar jiems nebereikia rinktis tarp geros savijautos ir malonumo.

0
„Nykštukas“ – vardas, kurį puikiai žino ir vaikai, ir jų tėvai, ir net seneliai. Per daugiau nei 30 metų ištobulinta receptūra, šviežia grietinėlė, tirpstantis skonis – tai neatsiejama šio prekės ženklo DNR.

„Matydami, kad vis daugiau žmonių ieško desertų be laktozės, bet nenori atsisakyti kokybės ir įprasto skonio, sukūrėme „Nykštuką“ visiems – be išimčių. Lietuvoje net trečdalis žmonių vienaip ar kitaip netoleruoja laktozės – kai kam tai pasireiškia diskomfortu, kai kam – rimtesnėmis virškinimo problemomis. Su amžiumi šis jautrumas dar labiau išryškėja, o desertų pasirinkimas tokiems žmonėms iki šiol buvo labai ribotas, ypač kai kalba eina apie plombyrą – tikrus, sodrius, grietinėlės skonio ledus“, – sako „Pieno žvaigždžių“ ledų gamybos technologė Vitalija Masiulienė.

Naujasis „Nykštuko“ plombyras be laktozės siūlomas dviejų populiarių skonių – vanilinio ir braškinio. Skonis išlikęs toks pat, kaip ir įprasto plombyro – švelnus, sodrus, natūralus. – o vafliniai puodeliai šiems ledams buvo sukurti pagal specialią receptūrą. Tai ne šiaip alternatyva, o lygiai toks pat gardus, nostalgiškas „Nykštukas“.

„Nykštukas“ be laktozės jau pasiekiamas pagrindinių prekybos tinklų šaldikliuose: „Rimi“ ir „Maxima“. Ledus atpažinti galima iš pakuotės ir užrašo, kuris aiškiai sako – be laktozės.

„Mūsų tikslas labai paprastas – kad geras skonis neturėtų ribų. Jei žmogus negali vartoti laktozės, tai dar nereiškia, kad jis turi atsisakyti plombyro. Kaip tik atvirkščiai – tokiems žmonėms mes jį ir kuriame. Nykštukas“ kelia nykštį visiems be išimties“, – priduria ledų gamybos technologė V. Masiulienė.

