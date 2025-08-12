„Nykštukas“ džiugina naujove: ledai be laktozės jau prekyboje

„Nykštukas“ – vardas, kurį puikiai žino ir vaikai, ir jų tėvai, ir net seneliai. Per daugiau nei 30 metų ištobulinta receptūra, šviežia grietinėlė, tirpstantis skonis – tai neatsiejama šio prekės ženklo DNR.
„Matydami, kad vis daugiau žmonių ieško desertų be laktozės, bet nenori atsisakyti kokybės ir įprasto skonio, sukūrėme „Nykštuką“ visiems – be išimčių. Lietuvoje net trečdalis žmonių vienaip ar kitaip netoleruoja laktozės – kai kam tai pasireiškia diskomfortu, kai kam – rimtesnėmis virškinimo problemomis. Su amžiumi šis jautrumas dar labiau išryškėja, o desertų pasirinkimas tokiems žmonėms iki šiol buvo labai ribotas, ypač kai kalba eina apie plombyrą – tikrus, sodrius, grietinėlės skonio ledus“, – sako „Pieno žvaigždžių“ ledų gamybos technologė Vitalija Masiulienė.
Naujasis „Nykštuko“ plombyras be laktozės siūlomas dviejų populiarių skonių – vanilinio ir braškinio. Skonis išlikęs toks pat, kaip ir įprasto plombyro – švelnus, sodrus, natūralus. – o vafliniai puodeliai šiems ledams buvo sukurti pagal specialią receptūrą. Tai ne šiaip alternatyva, o lygiai toks pat gardus, nostalgiškas „Nykštukas“.
„Nykštukas“ be laktozės jau pasiekiamas pagrindinių prekybos tinklų šaldikliuose: „Rimi“ ir „Maxima“. Ledus atpažinti galima iš pakuotės ir užrašo, kuris aiškiai sako – be laktozės.
„Mūsų tikslas labai paprastas – kad geras skonis neturėtų ribų. Jei žmogus negali vartoti laktozės, tai dar nereiškia, kad jis turi atsisakyti plombyro. Kaip tik atvirkščiai – tokiems žmonėms mes jį ir kuriame. Nykštukas“ kelia nykštį visiems be išimties“, – priduria ledų gamybos technologė V. Masiulienė.
