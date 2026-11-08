Norite sulieknėti? Šiuos gėrimus vadina aukso gysla

Vanduo išlieka svarbiausiu pasirinkimu, tačiau mitybos specialistai atkreipia dėmesį ir į kitus gėrimus, kurie gali padėti kontroliuoti apetitą ar sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį. Tarp jų yra ir keli netikėti pasirinkimai, rašoma fakt.pl.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
1. Vanduo
Vanduo – vienas svarbiausių pasirinkimų norint palaikyti sveiką organizmo veiklą. Jis reikalingas medžiagų apykaitai, kraujotakai, virškinimui ir energijai.
Dietologė Gabbi Berkow pabrėžia, kad pakankamas skysčių vartojimas svarbus tiek bendrai sveikatai, tiek kontroliuojant svorį.
Pakeitus saldžius gėrimus paprastu vandeniu, galima sumažinti per dieną suvartojamų kalorijų kiekį.
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