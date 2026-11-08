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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Norite sulieknėti? Šiuos gėrimus vadina aukso gysla

2026-11-08 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 11:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bandant atsikratyti papildomų kilogramų svarbu ne tik tai, ką valgome, bet ir tai, ką geriame. Kai kurie gėrimai gali padėti palaikyti organizmo funkcijas, ilgiau jaustis sotiems ar pakeisti kaloringus pasirinkimus. Tarp jų – ne tik vanduo ar žalioji arbata, bet ir vienas kiek netikėtas pasirinkimas.

Bandant atsikratyti papildomų kilogramų svarbu ne tik tai, ką valgome, bet ir tai, ką geriame. Kai kurie gėrimai gali padėti palaikyti organizmo funkcijas, ilgiau jaustis sotiems ar pakeisti kaloringus pasirinkimus. Tarp jų – ne tik vanduo ar žalioji arbata, bet ir vienas kiek netikėtas pasirinkimas.

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Vanduo išlieka svarbiausiu pasirinkimu, tačiau mitybos specialistai atkreipia dėmesį ir į kitus gėrimus, kurie gali padėti kontroliuoti apetitą ar sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį. Tarp jų yra ir keli netikėti pasirinkimai, rašoma fakt.pl.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Svorio metimas, antsvoris

1. Vanduo

Vanduo – vienas svarbiausių pasirinkimų norint palaikyti sveiką organizmo veiklą. Jis reikalingas medžiagų apykaitai, kraujotakai, virškinimui ir energijai.

Dietologė Gabbi Berkow pabrėžia, kad pakankamas skysčių vartojimas svarbus tiek bendrai sveikatai, tiek kontroliuojant svorį.

Pakeitus saldžius gėrimus paprastu vandeniu, galima sumažinti per dieną suvartojamų kalorijų kiekį.

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