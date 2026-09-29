Turite „alaus pilvą“? Atskleidė, kokia liemens apimtis jau pavojinga

Specialistės paaiškino, kada didėjanti liemens apimtis jau turėtų paskatinti susirūpinti ir kodėl vyrams riebalai taip dažnai kaupiasi būtent čia, atskleidė, kuo pilvinis nutukimas skiriasi nuo kitų riebalų kaupimosi tipų ir patarė, kaip mažinti pilvo apimtį.
Vyresniame amžiuje sunkiau keisti įpročius
Pasak BENU vaistininkės Monikos Maleckaitės, „alaus pilvukas“ vyrams, ypač vyresniame amžiuje, dažniausiai atsiranda dėl gausaus riebaus maisto valgymo, perteklinio kalorijų suvartojimo. Įtakos tam taip pat turi ir alkoholis bei rūkymas.
„Vyresniame amžiuje tikėtinas fizinio aktyvumo sumažėjimas, sudeginama mažiau kalorijų nei jų suvartojama, tad riebalai pilvo srityje kaupiasi lengviau. Taip pat vyresniame amžiuje sudėtingiau keisti nusistovėjusius mitybos įpročius ir įprastai vartojamą riebią mėsą, riebius padažus, perdirbtą maistą pakeisti sveikesnėmis alternatyvomis“, – pranešime spaudai pastebi M. Maleckaitė.
Visceraliniai riebalai: kuo jie skiriasi nuo poodinių?
Vaistininkė pastebi, kad pilvinio nutukimo atveju didėja visceralinių riebalų kiekis, galintis apsupti kepenis, žarnyną ir kitus gyvybiškai svarbius vidaus organus: „Šie riebalai kaupiasi giliau nei poodiniai. Vyresnio amžiaus vyrai labiau linkę į pilvinį nutukimą dėl su amžiumi mažėjančio testosterono ir mažesnio nei moterų estrogenų kiekio organizme, taip pat įtakos turi ir skirtingas riebalų pasisavinimo procese gaminamų junginių dydis ir kiekis, kuris buvo nulemtas genetiškai, evoliuciškai.“
Medicinos diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ gydytoja endokrinologė Inga Fomčenko priduria, kad skirtingai nei poodiniai riebalai, kurie daugiausia atlieka energijos kaupimo, šilumos izoliacijos funkcijas ir yra mechaninė organizmo apsauga, visceraliniai riebalai yra metaboliškai aktyvūs – jie išskiria įvairias medžiagas, galinčias skatinti uždegimą ir bloginti jautrumą insulinui. Per didelis jų kiekis sukelia pilvinį nutukimą, kai ryškiai padidėja liemens apimtis.
„Nedidelis kiekis pilvo ertmėje susikaupusių riebalų yra norma, tačiau didelis jų kiekis aktyviai veikia organizmo medžiagų apykaitą ir uždegiminius procesus. Didesnis riebalų kiekis pilvo srityje, ypač visceralinių riebalų, gali reikšmingai paveikti viso organizmo veiklą ir būti susijęs su didesne įvairių lėtinių ligų rizika“, – sako I. Fomčenko.
Ligos, kurias gali sąlygoti pilvinis nutukimas
Viena svarbiausių, su pilviniu nutukimu siejamų būklių yra 2 tipo cukrinis diabetas. Pilvinis nutukimas taip pat yra vienas iš pagrindinių metabolinio sindromo komponentų. Šis sindromas, pasak gydytojos, apima tarpusavyje susijusius rizikos veiksnius – padidėjusią liemens apimtį, kraujospūdį, gliukozės ir trigliceridų kiekį bei sumažėjusį DTL cholesterolio kiekį.
„Kuo daugiau šių veiksnių yra kartu, tuo didesnė širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto rizika. Ne mažiau svarbus yra poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai. Pilvinis nutukimas dažnai susijęs su padidėjusiu kraujospūdžiu, nepalankiais cholesterolio pokyčiais ir kraujagyslių funkcijos sutrikimais. Visa tai gali prisidėti prie aterosklerozės vystymosi ir didinti koronarinės širdies ligos, miokardo infarkto bei insulto riziką“, – teigia I. Fomčenko.
Gydytoja pastebi, kad didesnis visceralinių riebalų kiekis taip pat glaudžiai siejamas su kepenų suriebėjimu, pilvinis nutukimas gali turėti įtakos ir miego kokybei bei kvėpavimui, didesnis riebalinio audinio kiekis siejamas su padidėjusia kai kurių vėžio rūšių rizika.
Nutukimo poveikis seksualinei sveikatai
Pasak I. Fomčenko, pilvinis nutukimas yra glaudžiai susijęs ir su vyrų hormonine bei seksualine sveikata – didėjant visceralinių riebalų kiekiui, gali sutrikti normali testosterono gamyba. Be to, nutukimas, lėtinis uždegimas ir sutrikęs jautrumas insulinui gali dar labiau slopinti normalią hormonų sistemos veiklą.
„Sumažėjęs testosterono kiekis gali sąlygoti sumažėjusį lytinį potraukį, energijos stoką, prastesnę nuotaiką, mažesnę raumenų masę ir sunkesnį fizinio aktyvumo toleravimą“, – pastebi gydytoja ir priduria, kad seksualinei sveikatai svarbus ne vien testosteronas: visceralinių riebalų perteklius dažnai susijęs su padidėjusiu kraujospūdžiu, insulino rezistencija ir kraujagyslių funkcijos sutrikimais. Kadangi erekcija tiesiogiai priklauso nuo geros kraujotakos, šie pokyčiai gali prisidėti prie erekcijos sutrikimų.
94 cm riba: kada liemens apimtis tampa rizikos veiksniu?
Anot M. Maleckaitės, Europoje liemens apimtis, kuri yra lygi ar didesnė nei 94 cm, jau laikoma rizikos veiksniu. Tokia apimtis didina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, 2 tipo cukriniu diabetu. Liemens apimčiai dar labiau didėjant, didėja ir insulto, infarkto, mirtingumo rizika.
„Daugiau dėmesio savo sveikatai reiktų skirti pastebėjus didėjančią liemens apimtį ar padidėjusius „blogojo“ cholesterolio rodiklius kraujo tyrime. Taip pat – pastebėjus, kad įprastas fizinis krūvis tampa sunkiau pakeliamas, greičiau pavargstama“, – sako M. Maleckaitė.
Pilvinis nutukimas turėtų būti vertinamas ne tik pagal kūno svorį, bet ir pagal riebalų pasiskirstymą – padidėjusi liemens apimtis gali būti svarbus signalas, kad organizme vyksta metaboliniai pokyčiai, net jei bendras kūno svoris nėra labai didelis.
Kokius tyrimus verta atlikti?
„Pastebėjus nuosekliai didėjančią liemens apimtį verta ją įvertinti, ypač – jei kartu didėja kūno svoris, kraujospūdis, atsiranda nuovargis, mieguistumas po valgio, knarkimas ar miego apnėjos požymiai, sumažėja fizinis pajėgumas ar atsiranda seksualinės funkcijos pokyčių“, – teigia I. Fomčenko.
Kreipiantis į šeimos gydytoją, pasak I. Fomčenko, verta įvertinti ne tik liemens apimtį ir svorį, bet ir kraujospūdį, gliukozės kiekį kraujyje bei HbA1c, cholesterolio bei trigliceridų rodiklius. Atsižvelgiant į situaciją, gydytojas gali rekomenduoti įvertinti ir kepenų fermentus, inkstų funkciją bei skydliaukės funkciją. Tokie tyrimai padeda nustatyti, ar kartu su pilviniu nutukimu nėra išsivystę atsparumas insulinui, prediabetas ar cukrinis diabetas, dislipidemija, hipertenzija ar kepenų pažeidimas.
Riebalų mažinimas: pirmieji žingsniai
Pasak M. Maleckaitės, norint sumažinti pilvo srityje susikaupusių riebalų, ypač visceralinių, kiekį, pirmiausia svarbu peržiūrėti savo mitybos įpročius. Vertėtų mažinti perdirbto maisto, cukraus ir rafinuotų angliavandenių vartojimą, rinktis sveikesnes alternatyvas ir atkreipti dėmesį į bendrą suvartojamų kalorijų kiekį. Ne mažiau svarbu palaikyti fizinį aktyvumą, įtraukti jėgos treniruotes, pasirūpinti kokybišku miegu ir streso valdymu.
„Taip pat derėtų didinti suvartojamą baltymų kiekį, nes tai užtikrina ilgesnį sotumo jausmą, padeda palaikyti raumeninę masę ir kyla mažiau pagundų užkandžiauti. Į racioną vertėtų įtraukti ir daugiau skaidulų turinčio maisto, pavyzdžiui, pupelių, daržovių, avižų, pilno grūdo produktų. Be abejo, taip pat reikėtų riboti arba visiškai atsisakyti alkoholio“, – pataria vaistininkė.
Papildomą baltymų kiekį, anot M. Maleckaitės, galima gauti tiek iš daugiau baltymų turinčių maisto produktų, tokių kaip avinžirniai, tofu ar varškė, tiek iš vaistinės asortimente esančių baltymų kokteilių ar baltyminių batonėlių.
„Vaistinėje galima rasti ir skaidulų turinčių maisto papildų, kuriuos lengva ir paprasta vartoti bei įterpti į savo mitybos racioną. Jei kartu su „alaus pilvu“ pastebėtas ir padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, įvertinus tyrimo rezultatus, gydytojas gali skirti receptinius vaistus rodiklių koregavimui. Jei cholesterolio kiekio kraujyje pokyčiai nežymūs, gali būti rekomenduojami vaistinėje esantys preparatai, kurių sudėtyje yra artišokas, ožragė, cholinas, fitosteroliai, polifenoliai. Šios medžiagos gali padėti palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o cholinas padeda palaikyti normalią lipidų ir homocisteino apykaitą“, – sako M. Maleckaitė.
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