Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

82 kilogramus nusimetusi Jurgita pribloškė visus: išdavė sėkmės paslaptį

2026-09-26 18:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Deimantė Stanevičiūtė
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-26 18:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

44-erių lietuvė Jurgita Černiauskaitė, gyvenanti Didžiojoje Britanijoje, prieš ketverius metus nė neįsivaizdavo, kaip kardinaliai pasikeis jos gyvenimas. Tuo metu svarstyklės rodė net 160 kilogramus, o kasdieniai dalykai, kurių daugelis nė nepastebi, jai tapo tikru iššūkiu – užlipti į antrą aukštą būdavo sunku dėl dusulio. Tačiau skaudūs šeimos išgyvenimai ir mintys apie mažametę dukrą privertė Jurgitą pažvelgti į savo gyvenimą iš naujo.

82 kilogramus nusimetusi Jurgita pribloškė visus: išdavė sėkmės paslaptį (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (21)

44-erių lietuvė Jurgita Černiauskaitė, gyvenanti Didžiojoje Britanijoje, prieš ketverius metus nė neįsivaizdavo, kaip kardinaliai pasikeis jos gyvenimas. Tuo metu svarstyklės rodė net 160 kilogramus, o kasdieniai dalykai, kurių daugelis nė nepastebi, jai tapo tikru iššūkiu – užlipti į antrą aukštą būdavo sunku dėl dusulio. Tačiau skaudūs šeimos išgyvenimai ir mintys apie mažametę dukrą privertė Jurgitą pažvelgti į savo gyvenimą iš naujo.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per šį laiką moteris atsikratė net 82 kilogramų, o šiandien jos kasdienybėje – sporto salė, bėgimas ir kruopščiai derinama mityba.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto kelias iki dabartinio rezultato nebuvo nei lengvas, nei tobulas – Jurgita naujienų portalui tv3.lt atvirai pripažįsta, kad jame buvo ir badavimo, ir atkryčių, ir labai sunkių psichologinių momentų.

REKLAMA

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 82 kilogramus nusimetusi Jurgita pribloškė visus: išdavė sėkmės paslaptį

Lūžis įvyko skaudžiu gyvenimo laikotarpiu

Jurgita pasakoja, kad su didesniu svoriu susidūrė ne pirmą kartą. Visą gyvenimą turėjo polinkį priaugti svorio, tačiau anksčiau sugebėdavo jį kontroliuoti. Būdama 173 centimetrų ūgio, moteris dažniausiai svėrė apie 80–90 kilogramų.

Situacija kardinaliai pasikeitė po dukros gimimo. Gyvendama Australijoje, o vėliau išgyvendama skyrybas su dukros tėvu ir grįždama į Lietuvą, moteris susidūrė ir su pogimdyvinės depresijos laikotarpiu. Tuo metu maistas tapo būdu pabėgti nuo sunkumų.

REKLAMA
REKLAMA

„Maistas tapo toks kaip komfortas, pabėgimas nuo visų problemų. Tiesiog užvalgydavai viską“, – prisimena Jurgita.

Ji pripažįsta, kad tuo metu save buvo nustūmusi į antrą planą – visą dėmesį skyrė dukrai, o rūpinimasis savimi tapo nebesvarbus. Taip svoris palaipsniui išaugo nuo maždaug 80 iki 160 kilogramų.

Tikrasis lūžis įvyko 2022–2023 metais, kai Jurgitos šeimą sukrėtė skaudžios netektys. 2022 metų kovą netikėtai mirė jos mama, o tuo metu jos tėtis jau sirgo ketvirtos stadijos vėžiu. Jis mirė 2023 metų gegužę. Būtent tada moteris pradėjo suvokti, kad ir jos pačios sveikatai kyla rimtas pavojus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai tau 40 metų, o tu sveri 160 kilogramų, ateina toks suvokimas, kad tu turi keisti savo gyvenimo būdą, nes realiai pats atsidursi po velėna“, – sako ji.

Tuo metu Jurgita turėjo aukštą kraujospūdį, padidėjusias kepenis, prediabetą. Net užlipimas į antrą aukštą tapdavo rimtu išbandymu. Tačiau svarbiausia motyvacijos dalis buvo dukra. Tuo metu jai buvo vos dešimt metų.

REKLAMA

„Tas noras pakeisti save, būti geresne mama ir privedė prie viso šito“, – sako pašnekovė.

Pirmieji kilogramai tirpo be sporto

Pradėjusi keisti gyvenimą, Jurgita iš pradžių nė negalvojo apie intensyvias treniruotes. Priešingai – sporto salės ji vengė, nes jautėsi nejaukiai dėl savo svorio. Per pirmąjį pusmetį moteris numetė apie 25 kilogramus.

REKLAMA

Tiesa, dabar ji pripažįsta, kad tuo metu daug ko nežinojo ir kai kurie pasirinkimai nebuvo sveiki:„Buvo net ir to badavimo, nes net nežinojau, ką darau ir kaip darau“.

Pirmiausia Jurgita pradėjo daugiau vaikščioti, o didžiausią dėmesį skyrė maistui. Ji ėmė sverti porcijas, skaičiuoti kalorijas ir mokytis, kaip derinti skirtingus produktus.

Svorio metimo pradžioje jos suvartojamų kalorijų kiekis siekė maždaug 1600–1800 per dieną. Moteris taip pat stengėsi riboti saldumynus, bandeles ir pyragus. Vis dėlto Jurgita pabrėžia, kad jos kelionė nebuvo ideali.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pas mane nebuvo viskas idealiai ir teisingai. Kai kiti klausia, ką tu gali patarti, aš sakau – mes turime atrasti, kas mums tinka ir kas mums patinka“, – sako ji.

Pašnekovė taip pat neslepia, kad pasitaikydavo dienų, kai suvalgydavo daugiau nei buvo suplanavusi. Tačiau ilgainiui išmoko neatsisakyti visko, ką mėgsta, ir suprato, kad svarbiausia – gebėti grįžti į savo rutiną.

REKLAMA

Šiandien moteris sau leidžia suvalgyti ir greitojo maisto, tačiau kur kas rečiau ir kontroliuodama bendrą mitybą.

Sportuojant kūnas ėmė stangrėti

Sportas į Jurgitos gyvenimą įžengė maždaug po metų nuo svorio metimo pradžios. Iš pradžių sporto salėje ji net nežinojo, ką turėtų daryti, todėl stebėdavo kitus žmones ir bandydavo kartoti jų pratimus.

REKLAMA

Pradėjusi jaustis geriau, moteris įtraukė ir jėgos treniruotes. Kai svoris nukrito iki maždaug 115 kilogramų, ji pradėjo kilnoti svarmenis. Pasak Jurgitos, būtent tada pastebėjo, kad kūnas keičiasi ne tik dėl mažėjančio skaičiaus svarstyklėse.

„Tu pradedi jausti, kad tavo kūnas pradeda stangrėti, jis vizualiai keičiasi. Ne tai, kad tu numeti, bet tu jauti, kad atsiranda raumenys“, – pasakoja ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėliau į jos gyvenimą atėjo ir bėgimas. Prieš operaciją Jurgita nubėgdavo net 10–15 kilometrų, o dabar, dar visiškai neatsistačiusi, vienu kartu įveikia apie 8 kilometrus.

Sportas tapo neatsiejama jos kasdienybės dalimi. Šiuo metu ji į sporto salę eina keturis–penkis kartus per savaitę, o dar kelis kartus per savaitę bėgioja.

Didžiausias netikėtumas – ne tik mažesni drabužiai

Per ketverius metus Jurgitos gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai. Moteris iš 52–54 dydžio drabužių perėjo prie 38-ojo – jos drabužių dydis sumažėjo net 16 dydžių. Tačiau kartu su didžiuliu svorio kritimu atsirado ir problema, apie kurią, pasak jos, kalbama gerokai rečiau.

REKLAMA

Numetus 82 kilogramus, liko daug perteklinės odos. Ypač pilvo ir rankų srityse. Dėl to Jurgita ilgą laiką jautėsi labai nejaukiai ir vengė drabužių trumpomis rankovėmis.

„Aš labai kompleksavau numetus svorį. Aš niekada nevaikščiojau trumpomis rankovėmis“, – pasakoja moteris.

Pasak jos, būtent kūno pokyčiai po didelio svorio kritimo stipriai paveikė ir psichologinę savijautą. Todėl nors svarstyklėse matė didžiulį rezultatą, veidrodyje pati sau vis dar sunkiai patiko.

REKLAMA

Galiausiai šiemet Jurgita ryžosi plastinei operacijai. Prieš 11 savaičių Lietuvoje jai buvo pašalinta perteklinė oda nuo pilvo ir rankų – iš viso apie 7 kilogramus. Dabar moteris dar atsigauna po operacijos, tačiau į sportą jau sugrįžo.

Šiandien jos gyvenimas – visiškai kitoks

Jurgita sako, kad šiandien jos kasdienybėje telpa darbas, namai, dukra ir sportas. Nors maisto ji nebesveria, kalorijas vis dar skaičiuoja, nes tai tapo įpročiu.

REKLAMA
REKLAMA

„Vaikštau į sporto salę keturis–penkis kartus į savaitę, bėgioju porą kartų į savaitę“, – pasakoja ji.

Moteris neslepia, kad didelę įtaką jos motyvacijai padarė ir aplinkinių reakcijos. Pamatę jos pokyčius, draugai ir sporto salėje sutikti žmonės pradėjo girti jos rezultatą. Tai Jurgitą dar labiau skatino nesustoti.

Į aktyvų gyvenimą ji įtraukė ir dukrą – kartu leidžiasi į žygius, vaikšto, bėgioja ir dalyvauja įvairiose aktyviose veiklose.

„Aš ne tik draugus įtraukiu, bet ir savo vaiką visur vežuosi“, – sako ji.

Nors Jurgita šiandien jau yra atsikračiusi 82 kilogramų, ji savo istorijos nelaiko pasibaigusia. Jos teigimu, svorio metimas nėra trumpalaikis projektas – tai gyvenimo būdas, kurį reikia išmokti išlaikyti.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų