82 kilogramus nusimetusi Jurgita pribloškė visus: išdavė sėkmės paslaptį

Per šį laiką moteris atsikratė net 82 kilogramų, o šiandien jos kasdienybėje – sporto salė, bėgimas ir kruopščiai derinama mityba.
Vis dėlto kelias iki dabartinio rezultato nebuvo nei lengvas, nei tobulas – Jurgita naujienų portalui tv3.lt atvirai pripažįsta, kad jame buvo ir badavimo, ir atkryčių, ir labai sunkių psichologinių momentų.
Lūžis įvyko skaudžiu gyvenimo laikotarpiu
Jurgita pasakoja, kad su didesniu svoriu susidūrė ne pirmą kartą. Visą gyvenimą turėjo polinkį priaugti svorio, tačiau anksčiau sugebėdavo jį kontroliuoti. Būdama 173 centimetrų ūgio, moteris dažniausiai svėrė apie 80–90 kilogramų.
Situacija kardinaliai pasikeitė po dukros gimimo. Gyvendama Australijoje, o vėliau išgyvendama skyrybas su dukros tėvu ir grįždama į Lietuvą, moteris susidūrė ir su pogimdyvinės depresijos laikotarpiu. Tuo metu maistas tapo būdu pabėgti nuo sunkumų.
„Maistas tapo toks kaip komfortas, pabėgimas nuo visų problemų. Tiesiog užvalgydavai viską“, – prisimena Jurgita.
Ji pripažįsta, kad tuo metu save buvo nustūmusi į antrą planą – visą dėmesį skyrė dukrai, o rūpinimasis savimi tapo nebesvarbus. Taip svoris palaipsniui išaugo nuo maždaug 80 iki 160 kilogramų.
Tikrasis lūžis įvyko 2022–2023 metais, kai Jurgitos šeimą sukrėtė skaudžios netektys. 2022 metų kovą netikėtai mirė jos mama, o tuo metu jos tėtis jau sirgo ketvirtos stadijos vėžiu. Jis mirė 2023 metų gegužę. Būtent tada moteris pradėjo suvokti, kad ir jos pačios sveikatai kyla rimtas pavojus.
„Kai tau 40 metų, o tu sveri 160 kilogramų, ateina toks suvokimas, kad tu turi keisti savo gyvenimo būdą, nes realiai pats atsidursi po velėna“, – sako ji.
Tuo metu Jurgita turėjo aukštą kraujospūdį, padidėjusias kepenis, prediabetą. Net užlipimas į antrą aukštą tapdavo rimtu išbandymu. Tačiau svarbiausia motyvacijos dalis buvo dukra. Tuo metu jai buvo vos dešimt metų.
„Tas noras pakeisti save, būti geresne mama ir privedė prie viso šito“, – sako pašnekovė.
Pirmieji kilogramai tirpo be sporto
Pradėjusi keisti gyvenimą, Jurgita iš pradžių nė negalvojo apie intensyvias treniruotes. Priešingai – sporto salės ji vengė, nes jautėsi nejaukiai dėl savo svorio. Per pirmąjį pusmetį moteris numetė apie 25 kilogramus.
Tiesa, dabar ji pripažįsta, kad tuo metu daug ko nežinojo ir kai kurie pasirinkimai nebuvo sveiki:„Buvo net ir to badavimo, nes net nežinojau, ką darau ir kaip darau“.
Pirmiausia Jurgita pradėjo daugiau vaikščioti, o didžiausią dėmesį skyrė maistui. Ji ėmė sverti porcijas, skaičiuoti kalorijas ir mokytis, kaip derinti skirtingus produktus.
Svorio metimo pradžioje jos suvartojamų kalorijų kiekis siekė maždaug 1600–1800 per dieną. Moteris taip pat stengėsi riboti saldumynus, bandeles ir pyragus. Vis dėlto Jurgita pabrėžia, kad jos kelionė nebuvo ideali.
„Pas mane nebuvo viskas idealiai ir teisingai. Kai kiti klausia, ką tu gali patarti, aš sakau – mes turime atrasti, kas mums tinka ir kas mums patinka“, – sako ji.
Pašnekovė taip pat neslepia, kad pasitaikydavo dienų, kai suvalgydavo daugiau nei buvo suplanavusi. Tačiau ilgainiui išmoko neatsisakyti visko, ką mėgsta, ir suprato, kad svarbiausia – gebėti grįžti į savo rutiną.
Šiandien moteris sau leidžia suvalgyti ir greitojo maisto, tačiau kur kas rečiau ir kontroliuodama bendrą mitybą.
Sportuojant kūnas ėmė stangrėti
Sportas į Jurgitos gyvenimą įžengė maždaug po metų nuo svorio metimo pradžios. Iš pradžių sporto salėje ji net nežinojo, ką turėtų daryti, todėl stebėdavo kitus žmones ir bandydavo kartoti jų pratimus.
Pradėjusi jaustis geriau, moteris įtraukė ir jėgos treniruotes. Kai svoris nukrito iki maždaug 115 kilogramų, ji pradėjo kilnoti svarmenis. Pasak Jurgitos, būtent tada pastebėjo, kad kūnas keičiasi ne tik dėl mažėjančio skaičiaus svarstyklėse.
„Tu pradedi jausti, kad tavo kūnas pradeda stangrėti, jis vizualiai keičiasi. Ne tai, kad tu numeti, bet tu jauti, kad atsiranda raumenys“, – pasakoja ji.
Vėliau į jos gyvenimą atėjo ir bėgimas. Prieš operaciją Jurgita nubėgdavo net 10–15 kilometrų, o dabar, dar visiškai neatsistačiusi, vienu kartu įveikia apie 8 kilometrus.
Sportas tapo neatsiejama jos kasdienybės dalimi. Šiuo metu ji į sporto salę eina keturis–penkis kartus per savaitę, o dar kelis kartus per savaitę bėgioja.
Didžiausias netikėtumas – ne tik mažesni drabužiai
Per ketverius metus Jurgitos gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai. Moteris iš 52–54 dydžio drabužių perėjo prie 38-ojo – jos drabužių dydis sumažėjo net 16 dydžių. Tačiau kartu su didžiuliu svorio kritimu atsirado ir problema, apie kurią, pasak jos, kalbama gerokai rečiau.
Numetus 82 kilogramus, liko daug perteklinės odos. Ypač pilvo ir rankų srityse. Dėl to Jurgita ilgą laiką jautėsi labai nejaukiai ir vengė drabužių trumpomis rankovėmis.
„Aš labai kompleksavau numetus svorį. Aš niekada nevaikščiojau trumpomis rankovėmis“, – pasakoja moteris.
Pasak jos, būtent kūno pokyčiai po didelio svorio kritimo stipriai paveikė ir psichologinę savijautą. Todėl nors svarstyklėse matė didžiulį rezultatą, veidrodyje pati sau vis dar sunkiai patiko.
Galiausiai šiemet Jurgita ryžosi plastinei operacijai. Prieš 11 savaičių Lietuvoje jai buvo pašalinta perteklinė oda nuo pilvo ir rankų – iš viso apie 7 kilogramus. Dabar moteris dar atsigauna po operacijos, tačiau į sportą jau sugrįžo.
Šiandien jos gyvenimas – visiškai kitoks
Jurgita sako, kad šiandien jos kasdienybėje telpa darbas, namai, dukra ir sportas. Nors maisto ji nebesveria, kalorijas vis dar skaičiuoja, nes tai tapo įpročiu.
„Vaikštau į sporto salę keturis–penkis kartus į savaitę, bėgioju porą kartų į savaitę“, – pasakoja ji.
Moteris neslepia, kad didelę įtaką jos motyvacijai padarė ir aplinkinių reakcijos. Pamatę jos pokyčius, draugai ir sporto salėje sutikti žmonės pradėjo girti jos rezultatą. Tai Jurgitą dar labiau skatino nesustoti.
Į aktyvų gyvenimą ji įtraukė ir dukrą – kartu leidžiasi į žygius, vaikšto, bėgioja ir dalyvauja įvairiose aktyviose veiklose.
„Aš ne tik draugus įtraukiu, bet ir savo vaiką visur vežuosi“, – sako ji.
Nors Jurgita šiandien jau yra atsikračiusi 82 kilogramų, ji savo istorijos nelaiko pasibaigusia. Jos teigimu, svorio metimas nėra trumpalaikis projektas – tai gyvenimo būdas, kurį reikia išmokti išlaikyti.
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