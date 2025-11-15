 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Neradęs savo svajonių namo Rimas nusprendė jį pasistatyti pats: pamačius, kaip atrodo, nustemba visi

2025-11-15 19:00 / šaltinis: TV3 / aut.
2025-11-15 19:00
2025-11-15 19:00

Iš Šiaulių rajono, Bubių kaimo, kilęs 61-erių Rimas Navickas visą gyvenimą jautė artumą kūrybai ir menui. Šiandien jis įgyvendina vieną iš drąsiausių savo svajonių – stato apvalų, išskirtinės formos namą, kuris, kaip pats sako, turėtų tarnauti net 500 metų. Nors procesas reikalauja daug laiko ir kantrybės, vyras sako, kad kiekviena akimirka statybose jam teikia malonumą.

Iš Šiaulių rajono, Bubių kaimo, kilęs 61-erių Rimas Navickas visą gyvenimą jautė artumą kūrybai ir menui. Šiandien jis įgyvendina vieną iš drąsiausių savo svajonių – stato apvalų, išskirtinės formos namą, kuris, kaip pats sako, turėtų tarnauti net 500 metų. Nors procesas reikalauja daug laiko ir kantrybės, vyras sako, kad kiekviena akimirka statybose jam teikia malonumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man visą gyvenimą patinka kūrybiniai dalykai, iššūkiai juose“, – šypsosi jis. Šis unikalus statinys – ne tik jo kūrybos išraiška, bet ir tam tikra vizitinė kortelė, atskleidžianti, kaip menininkas gali paversti savo idėją realybe.

Gimtinėje – išskirtinė sodyba

Rimas pasakoja, kad sodybą kartu su žmona įkūrė dar 2007 metais – vietoje, kuri šeimoje perduodama iš kartos į kartą.

„Ten būdavo vienetiniai žoliniai baldai. Ėmėme ten kurtis, pasisodinome didelį parką, pasodinome 6 tūkst. medžių“, – prisimena jis.

Vis dėlto vyras ilgą laiką svajojo apie gražų ir neeilinį namelį, tačiau ilgai ieškojo tinkamiausio varianto. 2012 metais jis buvo pasidaręs šiaudinio, apvalaus namo projektą, tačiau šios idėjos realizuoti nepavyko.

Viskas pasikeitė 2013-aisiais, kai draugas jam papasakojo apie vadinamąją cemento sistemą.

„Sistema yra tokia, kad namai statomi su metaline armatūra, dedamas metalinis sietelis ir purškiamas betonas. Betono torkretavimas vadinasi. Taip viskas kaip ir tiko“, – sako Rimas.

Pirmąjį namelį jis pasistatė tarsi iš akies – be brėžinių, vadovaudamasis nuojauta.

„Užpyliau žemėmis, betonas ir cementas buvo gaminamas juokingai, vaikai man maišė. Žiūrėjau santykį ir galiausiai namas laiko puikiausiai“, – pasakoja vyras.

Vis dėlto netrukus Rimas suprato, kad metalinė armatūra jam netinka, nes ji nepraleidžia jokios energetikos.

„Radau, jog Marijampolėje gamina stiklo pluošto armatūrą. Aš išbandžiau būtent tokioje konstrukcijoje ir man viskas tiko – švarus darbas, neatima daug energijos“, – atskleidžia jis.

Statybos vienomis rankomis

Nors pradžioje padėjo sūnus, mokantis atlikti tikslius apskaičiavimus, didžiąją dalį darbų Rimas atliko pats.

„Daugiau visas formavimas buvo mano paties ir užpurškiau betoną. Vėliau išformavau. Ilgas procesas. Čia ne kiek medžiagos kainuoja, kiek laiko atima labai daug“, – sako jis.

Ovaliuose namuose padarytas medinis karkasas, išlietas plokštuminis pamatas, o viskas sutvirtinta stiklo pluošto armatūra. Namo betono storis siekia apie 4 centimetrus.

Kaip pasakoja Rimas, didžiajam kupolui sukurti prireikė įmantrios struktūros, nes jo viduje įrengta daug mažesnių kupoliukų – kambarių, kurie tęsiasi iki lubų.

Vis tik, vyras neslepia, kad kai kurie darbai pareikalavo ištvermės ir humoro.

„Baisiausias dalykas dabar buvo – visą namą nušveičiau su kampiniu šlifuokliu, būtent tą visą poliuretaną.

Atrodo, užsidedi visą įmanomą amuniciją, kad nepapultų dulkės nei į veidą, nei dar kažkur, bet vis tiek triusikai būna pilni dulkių“, – juokiasi Rimas.

Jis ir pats tinkuoja namelį – nors iš pradžių atrodė, kad tai bus itin sudėtinga, vėliau įgavo įgūdžių.

„Purškiau betoną, jį lyginau, pats tinkavau. Į viską žiūriu labai paprastai“, – sako jis.

Atskleidė, kokia tokio namelio kaina

Rimo teigimu, šis namas turėtų tarnauti maždaug 500 metų, nes naudoja itin stiprų betoną ir patikimą konstrukciją.

„Betono santykis yra 1:2. Tai yra pliusas, nes namu nereikia per daug rūpintis“, – aiškina jis.

Rimas taip pat pažymi, kad ovalaus namelio kaina svyruoja nuo 1,5 iki 3 tūkst. eurų už kvadratinį metrą, tačiau galutinė suma priklauso nuo pasirinkto projekto detalių ir langų įrengimo.

Šiandien vyras statybas vadina kūrybiniu procesu, o savo namą – ne tik vieta gyventi, bet ir meniniu projektu, atspindinčiu jo pasaulėžiūrą.

„Kiekvienas menininkas turi savo liniją“, – sako jis.

Kol kiti laukia, kada jis pabaigs savo vizitinį statinį, Rimas toliau kantriai lipdo svajonę, kuri netrukus taps gyvu įrodymu, kad kūryba – tai ne tik menas ant drobės, bet ir namai, pastatyti iš idėjų, tikėjimo ir rankų darbo.

Jo apvalusis namas – tai simbolis, kad net ir iš paprastų medžiagų, turint viziją bei atkaklumo, galima sukurti kažką, kas išliks šimtmečiams.

