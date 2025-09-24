Kaimynė apie Rietave įgriuvusį namą: „Bildėjo visa žemė. Galvojau, kad perkūnija“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Pajomančio kaime, netoli Rietavo, į vidų įgriuvo dalis vieno iš namų. Statinys – sovietmečiu buvę kultūros namai – apleistas, tačiau jame gyveno 80-ies moteris su 53-jų sūnumi. Viena pastato siena jau vos laikėsi, tačiau to nepaisydamas vyras vis tiek nuėjo ten miegoti ir naktį ant jo užvirto dalis antro aukšto su stogu.
„Bildėjo visa žemė. Galvojau, kad perkūnija, o pasirodo ne. – Kada čia buvo? – Apie pusę dviejų. – Miegojote jau? – Miegojau, taip keista sakau, tokia perkūnija. Girdime – beldžiasi policija“, – siaubingą įvykį atpasakojo kaimynė Ina.
Ir iš tiesų. Sulėkė policija, medikai, 14 ugniagesių gelbėtojų su specialia, darbui po griūties skirta technika. Atvyko komanda net iš Vilniaus. Ant žmogaus užgriuvusias perdangos plokštes nukėlė kranas. O po jomis rado vyro kūną.
„Pakėlus tam tikras sunkiasvores plokštes, pasinaudojant kranu, buvo rastas kūnas, kuris buvo po plokštėmis suspaustas“, – kalėjo gelbėjimo operacijos vadovas Kęstutis Sadauskis.
Kartu name gyvenusi žuvusiojo 80-metė mama nebesulaukė, kol ugniagesiai atras jos sūnų ir patekėjus saulei, išvažiavo melžti karvių.
„Atnešiau moteriškei arbatos. Sakau, Jėzau, visą naktį prastovėjus taigi šalta. Dabar išvažiavo gyvūliukų melžti, o ką daryti?“ – sakė kaimynė.
Mama atsisakydavo bet kokios pagalbos
Šeima augina kelias karves bei paršelį. Žiemomis juos laikydavo buvusių kultūros namų šokių salėje. Ant scenos sukraudavo šieną. Ugniagesiams baigiant darbus, moteris parvažiavo ir puolė visus keikti.
Pasirodo, anksčiau moteris su sūnumi gyveno socialiniame būste. Šiam sudegus, persikraustė į buvusius kolūkio kultūros namus.
„Vaikai gyvendavo tame socialiniame būste netoliese, o ji pati čia su savo technika, su savo ūkiu. Ir paskui persikėlė čia nuolatinai gyventi“, – nukentėjusios šeimos situaciją aptarė Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas.
Pastatas neįteisintas, elektros jame nėra. Kaip pasakoja vietiniai – šeima televizorių žiūrėdavo ir telefonus įsikraudavo nuo automobilio akumuliatoriaus. Valgiui gaminti naudodavosi dujų balionais.
„Mes, žinodami tą situaciją, bandėme su gyventoja įvairiais būdais kalbėtis, kad ji čia negyventų. Bet ji kategoriškai atsisakydavo. Tiesiog nevaldoma, fiziškai išvarydavo iš kiemo, jei mes atvažiuodavome – jūs čia nesikiškite ir netrukdykite man gyventi“, – sakė Rietavo savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas.
Moteris nesutinka to, ką vadina namais, palikti ir dabar. Tad atsakingų tarnybų laukia sunkus darbas apsaugoti pensininkę ne tik nuo griūvančio pastato, o ir nuo jos pačios.
