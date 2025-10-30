Žinomas vilnietis persikraustė gyventi į Alytų: parodė neeilinį savo namą

Pats dr. V. Naktinis sako, jog viena didžiausių jo gyvenimo sėkmės paslapčių – tinginystė.
Akį patraukė išskirtinis namas
„Jau mokykloje mokiausi tik to, kas man buvo įdomu ir su kuo siejau ateitį. Nebarstau savęs visur. Taip buvo ir su būstu.
Vilniuje namas morališkai paseno, reikėjo remonto, o aš tingėjau – todėl nusprendžiau pirkti naują. Ieškojau visoje Lietuvoje, pasitelkiau agentūrą. Mano pagrindinis kriterijus – kad būtų be laiptų.
Pusę metų beviltiškai ieškojus, vienas iš draugų mestelėjo mintį, kad Alytuje yra fainas, modernus namas“, – prisimena pašnekovas.
Atvykęs į Alytų, apsisprendė akimirksniu.
„Nuvažiavau, įžengiau kokius tris žingsnius į namą. Praleidau ten gal septynias minutes – ir nusipirkau. Panašų namą turėjau Australijoje.
Taigi, Vilniuje patingėjau remontuoti, o gavau būstą, kuris man iš tiesų patinka. Dabar perfrazuosiu vieną kolegą anglą, esu žingeidus alytiškis“, – šypsosi dr. V. Naktinis.
Kilo gandų ir spėlionių apie išsikraustymo priežastį
Jo išsikraustymas iš sostinės aplinkinių buvo sutiktas su įvairiomis spėlionėmis. „Mano vilniečiai draugai po poros metų prisipažino turėję tris hipotezes: kad bėgu nuo santykių, kad bėgu į santykius arba kad man – depresija. Kai visos hipotezės žlugo, jie nurimo“, – juokiasi mokslininkas.
Anot jo, gyventi Alytuje patogu, tačiau viena problema bado akis.
„Tik viena bėda mane neramina – prasidėjus šildymo sezonui, mieste tvyro bjaurus smogas. Šią problemą keliu ir tikrai nesustosiu apie ją kalbėjęs, nes tai rimtai kenkia visų mūsų sveikatai.
Buvau ir savivaldybėje – ten gūžčioja pečiais, nes šiai sričiai skiriamas juokingai mažas finansavimas. O juk receptai, kaip tai išspręsti, tikrai yra“, – sako dr. V. Naktinis.
Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis
