Kunigas prakalbo apie paslaptingą bažnyčios vietą: parodė, kaip ją rasti

Parapijos „Facebook“ paskyroje kunigas dalinasi:
„Ar žinojote, kad ant išorinės Alytaus šv. Liudviko bažnyčios sienos, šiaurinėje jos pusėje, slapta tarp mažų akmenėlių yra išdėliota, sulipdyta iš akmenėlių širdies forma, skaičiai 1931 ir raidė M?
Beje, 1931 metais Alytui buvo suteiktas didelio miesto vardas. Tai galėtų būti ir ženklo ALYTUS MYLIU užuomazga.“
Kviečia surasti paslėptą širdelę
Kunigas M. Talutis kviečia visus bet kuriuo paros metu ateiti į bažnyčios šventorių ir surasti šią širdelę, prie jos darytis asmenukes, fotografuotis, parodyti kitiems.
„Tai – mažos, bet tokios meilios mūsų miesto detalės, darančios mūsų kasdienybę gražesnę. Kviečiame įsimylėjelius, poras, šeimas, draugus, sužadėtinius aplankyti šią paslaptingą vietą – čia galite pasipiršti, susižadėti ar tiesiog pasakyti MYLIU“, – kviečiama bažnyčios paskyroje.
