Nenumokite ranka į savo šlapimo spalvą: štai ką ji išduoda

Norint pastebėti, kad šlapimas išduoda sveikatos problemas, medicininio išsilavinimo nereikia – pakanka tiesiog būti dėmesingiems. Neįprastai atrodantis šlapimas gali reikšti, kad sergate kokia nors liga arba jums trūksta tam tikrų medžiagų.
Sveikas šlapimas – geltonos spalvos
Nesate tikri, į ką konkrečiai reikia atkreipti dėmesį? Dr. Deborah Lee iš „Dr Fox“ internetinės vaistinės pateikė kelis požymius, kad šlapimas išduoda apie sveikatos problemas, rašo express.co.uk.
Sveikas šlapimas turi būti geltonos spalvos, bet per blankų ar per tamsų šlapimą atskirti ne taip lengva.
Dr. D. Lee paaiškino: „Šlapime yra geltono pigmento, vadinamo urobilinu. Būtent todėl normalus šlapimas yra geltonos spalvos.
Jei negeriate pakankamai vandens, šlapimas bus tamsesnės geltonos spalvos ar net rusvas, o geriant daug vandens jis būna beveik skaidrus.
Šlapimo spalva gali pasikeisti suvalgius tam tikro maisto. Pavyzdžiui, pavalgius burokėlių ar mėlynių šlapimas gali būti raudonas ar tamsiai rožinis!“
Svarbu tai, kaip dažnai einate į tualetą
Sveikatai taip pat svarbu tai, kaip dažnai einate į tualetą. Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba informuoja, kad normalu šlapintis nuo keturių iki aštuonių kartų per dieną ir vieną kartą per naktį.
Jei šlapinatės dažniau, tai gali reikšti šlapimo nelaikymą ar pernelyg aktyvios šlapimo pūslės sindromą, o jei šlapinatės rečiau, taip gali būti dėl skysčių trūkumo, infekcijų, traumų ar kitų ligų.
Kartais šlapimo spalva ir kvapas gali išduoti tam tikras ligas, todėl į šiuos dalykus taip pat svarbu atkreipti dėmesį. Jei jūsų šlapimas atrodo neįprastai, geriausia pasidaryti šlapimo tyrimus.
Dr. D. Lee paaiškino: „Šis tyrimas atliekamas paėmus šlapimo mėginį. Į mėginį įmerkiamas specialus matuoklis su spalvotais kvadratėliais – priklausomai nuo to, kokių medžiagų yra šlapime, šių kvadratėlių spalvos keičiasi. Matuoklį tuomet labai lengva palyginti su lentele ir atsakymas aiškus iškart.
Šlapime matuojama gliukozė, kraujas, baltymai, ketonai, urobilinogenas, bilirubinas, leukocitų esterazė ir nitritai.“
Ką išduoda šlapimo spalva?
Raudona spalva
Jei šlapimas yra raudonos spalvos, tai dažnai reiškia, kad jame yra kraujo, o tai – blogas ženklas. Dr. D. Lee sako:
„Kraujo šlapime gali atsirasti dėl šlapimtakių infekcijos. Kiti galimi paaiškinimai – inkstų ligos, pavyzdžiui, inkstų akmenys, arba inkstų ar šlapimo pūslės navikai. Vyrams taip gali nutikti ir dėl prostatos sutrikimų.“
Melsva ar žalsva spalva
Melsvos ar žalsvos spalvos šlapimas nėra natūralus dalykas, bet tai nėra taip baisu, kaip gali pasirodyti. Dr. D. Lee paaiškino:
„Šlapimas melsvą ar žalsvą spalvą paprastai įgauna dėl maistinių dažų, kai inkstais iš organizmo šalinamos atliekos.“
Tačiau jei mėlyna ar žalia šlapimo spalva nedingsta ilgiau nei vieną dieną arba jei nieko žalio ar mėlyno nevalgėte, reikia kreiptis į medikus.
Tamsiai ruda spalva
Tamsiai rudos spalvos šlapimas yra geltos požymis, o ši liga susiformuoja dėl įvairių priežasčių. Dr. D. Lee sako:
„Dažnai gelta prasideda kepenyse, tulžies pūslėje ar kasoje. Obstrukcinės geltos atveju šlapimas būna tamsiai rudas, o išmatos – šviesios ir skystos.
Gelta susergama ir dėl virusinio hepatito, taip pat ši liga dažnai pasireiškia dėl alkoholio sąlygotų kepenų ligų. Gelta sergantiems pacientams pageltonuoja akių obuoliai, oda taip pat pagelsta ir niežti.“
Neskaidrus, drumstas šlapimas
Neskaidrus šlapimas dažniausiai reiškia šlapimtakių infekciją. Dr. D. Lee sako: „Sergant šlapimtakių infekcijomis šlapimas dažnai būna tirštas, neskaidrus ir pilnas nuosėdų.“
Atkreipkite dėmesį ir į šlapimo kvapą
Šlapimas niekada nebūna itin malonaus kvapo, bet pastebėjus kokį nors pasikeitimą verta susirūpinti. Dr. D. Lee aiškina:
„Įprastai šlapimas pasižymi normaliu aštriu kvapu, tačiau jei jaučiate itin nemalonų kvapą, tai gali reikšti kokį nors sutrikimą.
Taip gali nutikti dėl skysčių trūkumo, dehidratacijos, kai šlapimo koncentracija yra labai aukšta, o taip pat dėl šlapimtakių infekcijos. Be to, aštrus maistas, smidrai ir česnakai taip pat gali patekti į šlapimą ir pakeisti jo kvapą.“
Dr. D. Lee taip pat pažymi, kad stipriu kvapu išsiskiria diabetu sergančių pacientų šlapimas. Gydytoja sako:
„Šlapimtakių infekcijos dažniau pasitaiko diabetikams, be to, dėl ketonų šlapimo kvapas gali priminti kukurūzų spragėsius!“
