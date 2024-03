Nekaltas galvos skausmas vilnietei išdavė agresyvią ligą: saugotis įspėja visus

Viktorija ilgus metus kentė galvos skausmus, nes anksčiau migrena nebuvo tokia „normali“ liga. Moteriai būdavo gėda sakyti darbe, kodėl ji beveik kiekvieną savaitgalį guli skausme. „Kai savaitės viduryje man prasidėdavo skausmai ir negalėdavau išeiti į darbą, meluodavau, kad apsinuodijau maistu.

Tai tikrai jau buvo tapę anekdotu, tačiau man net neateidavo į galvą pasidomėti, kokios yra skausmų priežastys. Kaip taip gali būti: jauna, sveika mergina, o galvą skauda po 72 valandas? Džiaugiuosi, kad jau dabar galime laisvai kalbėti apie šią ligą“, – prisimena moteris.

Stipriai pablogėjo gyvenimo kokybė

Pastaruosius dvejus metus, migrenos sukelti galvos skausmai ypač trukdė Viktorijai gyventi pilnavertišką gyvenimą. Anksčiau skausmai sukildavo rečiau, o paskui kildavo nuo 2 iki 4 kartų per mėnesį ir trukdavo ištisas tris dienas – po 72 valandas. Taip Viktorija prarasdavo pusę mėnesio normalaus gyvenimo.

„Gyvenimo kokybė stipriai pablogėjo. Jei galvą skauda vieną kartą per mėnesį, tris dienas – su tuo gyventi dar įmanoma. Tačiau, jei tai vyksta 4 kartus, praktiškai negali grįžti į normalų gyvenimą, nes per 12 dienų prisikaupia daug darbų ir po to reikia pasivyti. Padidėja darbo krūvis, nebegali su tuo susitvarkyti. Pabaigi visus darbus ir vėl atsiguli į lovą“, – tikina moteris.

Kai kurie žmonės turi migrenos aurą – jie žino, kada jiems prasidės migrenos priepuoliai, nes jiems pasikeičia vaizdas ir jie jau gali įtarti, kad tuoj prasidės ūmus priepuolis ir vaistų pagalba gali jį sustabdyti.

Viktorijos atveju, ji niekada nežinodavo, kada migrenos priepuolis prasidės ir jį galima sumaišyti su lengvu galvos skausmu, kuris vėliau pereina į nepertraukiamą 72 valandų galvos skausmą, kurio metu dirgina šviesa ir kiekvienas garsas.

Pradėjo rašyti dienoraštį

„Prieš 3 metus prisijungiau prie grupės „Facebook“, kurioje susirinkę žmonės diskutuoja apie migreną. Taip atradau būdą, kaip atsekti, kada ir kodėl gali prasidėti migrenos priepuolis – pradėjau rašyti dienoraštį.

Tokiu būdu pastebėjau, kad turiu hormoninę migreną, nes migrena man prasidėdavo tada, kai prasidėdavo menstruacijos arba prieš pat jas.

Per 18 metų supratau, kad tai man iššaukia ir protarpinis badavimas, badavimas, vandens rėžimo nepaisymas, kai organizmas netenka daug skysčių.

Trečia priežastis yra stresas, priepuolis prasideda kai esu stresinėje situacijoje arba kai įvyksta kramtomosios gumos psichologinis principas – kai galvoje sukioji mintis.

Per šiuos metus išbandžiau įvairių būdų, kurie man padėtų kovoti su šia liga. Buvo stipriai keičiamas mitybos racionas: buvau visiškai atsisakiusi kofeino, arbatų, vynuogių, visų rūšių sūrių, aštresnių ar stipresnę kvapą turinčių maisto produktų, nevartojau jokio vyno, nes vyno dažikliai ir konservantai gali paskatinti galvos skausmą, tačiau mano atveju tai nepasiteisino.

Esu turėjusi ir šaldantį šalmą, kuris visada gulėdavo mano šaldytuve, kurį užsidėjęs atrodai kaip ateivis – jis uždengia veidą ir tiesiog jame sėdi. Dabar tai linksma prisiminti, tačiau šis būdas man galvos skausmų taip pat nesumažino“, – prisimena Viktorija.

„Dukra manė, kad apsimetinėju“

Moteris pasakoja, kad sunkiausia yra tai, jog aplinkiniams yra sunku suvokti, kaip gali tiek laiko skaudėti galvą. Kaip galima tris dienas nepakilti iš lovos, nes galvos skausmas yra nematomas, tai nėra kažkokia žaizda.

„Skaudžiausia buvo tada, kai mano dukra matė mane gulinčią lovoje ir man sunku jai paaiškinti, kas man yra, nes vaikas nesupranta. Ji sako: „Mama, tu apsimetinėji, nes nenori būti su manimi.“ Tai labai kirto per širdį.

O skausmas yra toks stiprus, kad gali kilti ir vėmimas, ašaros. Gali skaudėti taip stipriai, kad net norisi kviesti greitąją pagalbą ir prašyti, kad peršviestų galvą. Atrodo, kad galva sprogsta arba plyšta. Naktį tu gali pragulėti keletą valandų vienoje padėtyje, užspaudusi tašką už ausies, nes taip tiesiog mažiau skauda.

Tačiau, net ir po tamsiausios nakties, ateina šviesa. Po tų 72 valandų ateina išsvajotoji diena, kai myli visą pasaulį, nes nebeskauda, tu išgyvenai. Tą dieną atrodo, kad niekas jos negali sugadinti. Tai yra emocinės sūpynės“, – pasakoja Viktorija.

Nuėjus pas gydytoja, Viktorijai liga buvo pripažinta pagal simptomatiką, jokių tyrimų atlikti nereikėjo. Moteris neurologei parodė savo dienoraštį, papasakojo simptomus ir jai buvo nustatyta migrena, bei išrašyti vaistai, kurie moteriai padeda kovoti su šia liga ir leidžia gyventi pilnavertį gyvenimą.

„Ilgą laiką nuodijau savo organizmą, gerdama po 4 – 5 pakelius „Nimesil“ vaistų, kurie yra labai stiprūs. Gerdavau ir po 4 – 5 tabletes ibuprofeno, nes kai taip skauda, nebesuvoki, ką darai. Džiaugiuosi, kad dabar nebereikės to daryti.

Taigi, noriu paskatinti visus, kurie kenčia migrenos priepuolius – eikite pas gydytojus ir nebekentėkite, nes tai jau yra normali liga, kurią neurologai puikiai identifikuoja“, – pataria Viktorija.