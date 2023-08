Unikauskas išklojo tiesą apie protarpinį badavimą: įsidėmėkite jo žodžius

Laidoje „Kviečiame daktarą“ profesorius A. Unikauskas juokavo, kad jei kiekvieną kartą gautų eurą išgirdęs klausimą, kodėl nekrenta svoris laikantis protarpinio badavimo, po mėnesio galėtų įsigyti brangiausią kelionę aplink pasaulį.

„Žmogus pradeda laikytis protarpinio badavimo, svoris pradeda kristi, žmogus džiaugiasi, jam kyla dar didesnis entuziazmas, jis dar daro didesnius intervalus nevalgymo. Ir čia ateina diena, kai svoris nustoja kritęs ir, negana to, jis dar ir augti pradeda“, – kalbėjo gydytojas.

Protarpinio badavimo klaidos

Jo teigimu, yra penkios pagrindinės klaidos, dėl kurių nekrenta svoris. Pirmoji galima klaida, jei nekeičiama nevalgymo intervalų trukmė.

„Kai mes visą laiką vienodą laiko tarpą nevalgome, mūsų organizmas galiausiai suvokia, kad dabar visą parą negaus valgyti. Jeigu taip, jis pereina į taupymo režimą ir pradeda iš paskutiniųjų kaupti atsargas ir vėl pradeda didėti riebalų ląstelės“, – aiškino A. Unikauskas.

Dėl šios priežasties reikėtų, pavyzdžiui, vieną dieną nevalgyti 12 valandų, kitą – 17 valandų ir t. t., kad organizmas neprisitaikytų prie vienodo ritmo: „Pradžioje galbūt norint įsibėgėti ir sukelti sau entuziazmą, galite laikytis stabilaus intervalo dvi savaites, tada pradėti kaitalioti. Pamatysite, svoris pradės kristi.“

Antroji klaida – pasirenkamas tinkamiausias nevalgymo tarpas ir jis niekada neilginamas. Jei staiga svoris nustoja kristi ar net auga, A. Unikauskas rekomenduoja staiga imti ir nevalgyti pusantros ar porą parų. Tai reikėtų daryti maždaug kas dvi savaites, jei atrodo per daug – bent kartą į mėnesį.

Priduriama, kad svorio kritimas gali sustoti ir dėl to, kad nedaromos protarpinio badavimo pertraukos. Jei laikantis šių principų pastebėjote, kad svoris stovi vietoje, savaitei ar dviem visiškai nutraukite protarpinį badavimą.

Be to, laikantis protarpinio badavimo svarbu ir tai, ką valgote. Reikėtų atsisakyti angliavandenių, į racioną įtraukti daugiau baltymų ir riebalų.

Trys paprasti mitybos pokyčiai

Profesoriaus teigimu, reikėtų trijų paprastų mitybos pakeitimų, kad jaustumėtės geriau ir svoris mažėtų. Pirmiausia jis rekomenduoja gerą, tikrą, nerafinuotą aliejų.

„Toliau – angliavandeniai. Jeigu jūs vis tik juos valgote, nes yra žmonių, kurie laikosi protarpinio badavimo, bet jie nekeičia raciono, jie vis tiek valgo viską.

Jeigu jūs jau valgote angliavandenius, tai neturi būti dirbtinis produktas. Bent jau valgykite juos natūralius, tai jau bus pagalba mūsų organizmui.

Dar vienas patarimas – nevalgyti toksinių medžiagų. Tai yra dirbtiniai saldikliai, sintetiniai maisto priedai, hidrinti riebalai“, – laidoje patarimais dalijosi gydytojas.

Neretai net ir laikantis protarpinio badavimo užklumpa alkis, tad ką daugelis daro – suvalgo ką nors greito, saldaus. O tai, anot profesoriaus, yra klaida.

Atskleidė, kaip greitai numalšinti alkį

Tačiau A. Unikauskas turi veiksmingą patarimą, kaip greitai numalšinti alkį nedarant žalos organizmui:

„Imate sviesto gabaliuką, vien sviestą, be nieko ir dedate į burną. Suvalgę, luktelėję pamatysite, už 10-15 minučių alkio jausmas nueina. Tai jokios žalos jūsų sveikatai ir jūsų širdžiai nepadarys.

Tik pradžioje organizmas, aišku, turi suvokti, kad jam pradedami duoti riebalai ir persijungti į jų virškinimą. Truputį gali praeiti laiko, pradžioje gal netgi paviduriavimo gali būti, bet laikinai.“

Norint atsikratyti svorio svarbu ne tik maistas – svarbus ir dar vienas aspektas, reikia atverti detoksikacijos kanalus, kad organizmas valytųsi greičiau ir efektyviau.

Čia, anot A. Unikausko, gali padėti vos du paprasti dalykai: pirtis ar įvairios odos šveitimo priemonės, kad oda būtų švari ir geriau kvėpuotų, be to, prakaitavimas padeda šalinti toksines medžiagas. Organizmo išsivalymas vyksta ir per žarnyną – svarbus geras tuštinimasis, kad viduriai nebūtų užkietėję.

„Dar vienas dalykas – prieikite prie veidrodžio, pakelkite ranką ir pažiūrėkite į pažastį. Jeigu pamatysite patinimą nedidelį, reiškia, jūsų organizme yra daug toksinių medžiagų. Ta duobė turi būti gili, čia neturi būti jokio paburkimo“, – patarė profesorius.

Visą „Kviečiame daktarą“ laidą galite žiūrėti straipsnio viršuje esančiame vaizdo įraše