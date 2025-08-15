Negalite užmigti? Išbandykite šį netikėtą produktą

Milijonai žmonių visame pasaulyje kovoja su miego problemomis, o vaistai ne visada padeda. Internete plinta netikėta ir, regis, itin paprasta priemonė, kurią žmonės išbando dėl geresnio miego – ir gydytojai tvirtina, kad tai nėra mitas, rašo dailymail.co.uk.
Geresniam miegui – šaukštelis garstyčių
Vienoje „TikTok“ platformoje išpopuliarėjusioje @susiegriffin17 paskyroje paskelbtame vaizdo įraše, kuris jau peržiūrėtas daugiau nei 40 000 kartų, Susie Griffen pasakojo:
„Turiu rimtą klausimą #DoctorTok – jis susijęs su garstyčiomis ir kojų mėšlungiu.“
Moteris pasidalijo savo patirtimi: po sudėtingos čiurnos lūžio operacijos ji atsidūrė ligoninėje, kur kentėjo nuo stipraus raumenų mėšlungio ir negalėjo užmigti. Tačiau netikėtai viena slaugytoja atnešė jai... garstyčių.
Slaugytoja, pasak S. Griffen, paaiškino, kad šis metodas – gudrybė, kurią ji išmoko iš dializės pacientų. Kodėl tai veikia – nežinoma, tačiau daugelis pacientų tikina, kad padeda. Ir šį kartą padėjo ir jai.
Komentaruose kiti vartotojai taip pat patvirtino, kad garstyčios jiems padėjo. Vienas komentatorius rašė: „Naudoju garstyčias nuo kojų mėšlungio nuolat – tikrai padeda ir miegu daug geriau.“
Gydytojų paaiškinimas: „Tame tikrai yra logikos“
Į šį klausimą sureagavo JAV anesteziologas daktaras Kunalas Soodas, kuris savo „TikTok“ kanale paaiškino:
„Yra įrodymų, kad garstyčios veikia, o viena iš galimų priežasčių – garstyčiose esanti acto rūgštis.“
Pasak gydytojo, ši rūgštis stimuliuoja burnoje esančius TRP receptorius (trumpalaikių receptorių kanalus), kurie gali sumažinti raumenų aktyvumą ir nutraukti netinkamus nervų ir raumenų signalus.
„Raumenų mėšlungį dažnai sukelia trikdžiai tarp raumenų ir nervų signalų. Acto rūgštis gali juos „perkrauti“, – aiškino gydytojas.
Sportininkams – labai naudinga priemonė
K. Soodas nurodė, kad ši teorija remiasi 2020 m. žurnale „Journal of Strength and Conditioning Research“ publikuotu tyrimu, kuriame teigiama, jog geltonosios garstyčios gali padėti sportininkams sumažinti arba visiškai išvengti mėšlungio.
Be to, garstyčiose yra magnio ir kalio – elektrolitų, kurių trūkumas dažnai sukelia mėšlungį. Abu šie mineralai taip pat yra siejami su geresne miego kokybe ir ilgesne miego trukme.
Gydytojas patarį: „Jeigu norite išbandyti šį metodą – pradėkite nuo arbatinio šaukštelio garstyčių.“
Komentarai: „Mūsų futbolo komanda visada naudojo garstyčias“
Interneto vartotojai, išgirdę apie šį garstyčių pritaikymo būdą, nė kiek nenustebo ir dalijosi savo patirtimi:
„Mūsų vidurinės mokyklos futbolo komanda visada turėjo garstyčių paketėlių atsargai.“
„Tikrai padeda! Jau 10 metų kovoju su mėšlungiu – šiek tiek garstyčių prieš miegą man padeda.“
„Taip, vienas šaukštelis sustabdo mėšlungį ir padeda geriau miegoti. O dar padeda ir agurkėlių marinatas.“
Kita gero miego paslaptis: žemės riešutų sviestas
Beje, visai neseniai daktaras K. Soodas pasidalijo dar viena gero miego paslaptimi – šaukšteliu žemės riešutų sviesto prieš miegą.
Jo teigimu, šiame produkte yra triptofano – aminorūgšties, kuri padeda organizmui gaminti serotoniną, turintį raminantį poveikį smegenims.
„Triptofanas ir sveikieji riebalai padeda palaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje, o tai leidžia išvengti naktinių prabudimų“, – teigė gydytojas.
