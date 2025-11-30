Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai kam gruodis atneš sėkmę

Saulė, Marsas ir Venera šią savaitę bus Šaulio ženkle.
Saulė Šaulyje – tai energingas žengimas kokio nors tikslo link. Iš tiesų, dabar bendras fonas bus susijęs su noru pasaulį arba bent jau asmeninį gyvenimą padaryti geresniu.
Venera Šaulyje – dvilypė. Viena vertus, ji tarsi amazonių karalienė – nepriklausoma ir išdidi, kita vertus – labai romantiška. Bet kuriuo atveju, Venera Šaulio ženkle nesidrovi reikšti savo jausmų ir netgi padeda tiems, kurie dėl jų turi pakovoti.
Marsas Šaulio ženkle linkęs kovoti ne dėl to, kad jam taip patinka, o kovoja dėl kokio nors tikslo arba tikslų. Tie tikslai dažnai būna romantiški ir kilnūs, todėl kai Marsas būna Šaulio ženkle, labai mėgstama vaidinti kilniuosius riterius.
Apibendrinant, trys planetos Šaulio ženkle – tai daug triukšmo apie vertybes ir net tam tikri veiksmai dėl jų.
Mėnulis šią savaitę praeis savo Pilnatį, kuri įvyks penktadienį. Ką gi, tuo metu būsime truputį emocingesni ir šiek tiek šnekesni – Pilnatis juk Dvyniuose, bendravimo ženkle.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus pagaliau apsisuko ir šią savaitę patrauks Skorpiono ženklu pirmyn. Maža to, jo greitis augs labai sparčiai, dėl to galime manyti, kad dalykinis gyvenimas irgi sparčiai judės pirmyn. Ką gi, atėjo laikas tvarkyti metų pabaigos reikalus, greitas ir įžvalgus Merkurijus čia labai pritiks.
Avinas
Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Kol kas nelabai aišku, kur tą energiją pritaikyti, mat darbe didesnis darbymetis dar tik laukia, o namie karaliaus įprasta tvarka. Tačiau dabar yra labai palankus metas kelionėms – ir tokioms, kurios skatina smagiai pajudėti, ir tokioms, kurios padeda maloniai pailsėti.
Jautis
Ryškių, įsimintinų įvykių ši savaitė gali ir neatnešti, dienos slinks ganėtinai ramiai, liks laiko sau, savo pomėgiams, draugams ir kasdienybei. Žinoma, kai viskas taip ramu, gali gimti noras nuotykių pasiieškoti patiems ir panašu, jog tai pavyktų kuo puikiausiai. Taip pat ši savaitė palanki ieškoti papildomų finansinių išteklių savo veiklai plėsti.
Dvyniai
Dabar būsite svarbūs ne jūs ar jūsų norai, o išorė – išorinės aplinkybės arba kitų asmenų siekiai bei veikla. Ta ana pusė žada būti ganėtinai energinga, aktyvi ir linkusi primesti savo valią bei ritmą, – su tuo teks skaitytis. Kita vertus, ateinantys į jus dalykai tikrai nebus piktybiški, dėl to bus verta pagalvoti, kaip prie jų prisitaikyti, o ne su jais kovoti.
Vėžys
Dėmesys bus sutelktas į kasdienius dalykus. Dabar bus daug darbų, reikalų, kurių imtis ir kuriuos sutvarkyti reikės kruopščiai bei pareigingai. Vėlgi, didesnių kliūčių būti neturėtų, dėl to su viskuo susitvarkysite sėkmingai. Taip pat ši savaitė palanki rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais. Bus ir nedidelių smagių pramogų.
Liūtas
Labai smagus laikas – bus daug pramogų, galimybių smagiai pasilinksminti, sukurti ką mielo ir gražaus. Atitinkama dabar bus ir nuotaika, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Žinoma, sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų ir ypač pramogų kūrimu. Atrodo, dar gali būti nedidelių su namais ir šeimos reikalais susijusių darbų, tačiau jie jau eina į pabaigą.
Mergelė
Tikėtina, kad šią savaitę reikės nemažai judėti ir nemažai bendrauti, – pirmiausia dalykinėmis temomis, bet ir visomis kitomis taip pat. Kitas, gal net didesnis savaitės akcentas bus su namais ir šeimos reikalais susijusi veikla – dabar yra puikus metas stengtis, kad čia ne tik viskas būtų taip, kaip turi būti, bet ir būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni.
Svarstyklės
Tikėtina, kad šią savaitę teks daug judėti ir daug bendrauti – pačiomis įvairiausiomis temomis. Bus daug susitikimų su senais draugais arba naujais pažįstamais, aktualijų aptarimo, tiesiog pasiplepėjimų, tai labai geras metas plėsti akiratį svarbiose jums srityse. Taip pat gali būti ir nedidelių, tačiau gana svarbių ir naudingų piniginių reikalų.
Skorpionas
Jūs patys būsite labai dalykiški, daug ir mielai judėsite ir bendrausite – pirmiausia dalykinėmis temomis, bet ir visomis kitomis taip pat. Puikus metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, jos tvarkymu. Taip pat dabar gali būti nemažai piniginių arba turtinių reikalų. Tikėtina, kad jie gana greitai atneš apčiuopiamos naudos.
Šaulys
Puikus, nuostabus metas – būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos, kuria džiuginsite visus esančius šalia. Dėl energijos pertekliaus viską darysite labai greitai ir stebėsitės, kodėl kiti taip negali. Dėl tos pačios priežasties sėkmė lydės ir sportuojančius. Maža to, dar ir jūsų asmeninis žavesys švies iš tolo, dėl to asmeninis gyvenimas irgi bus puikus.
Ožiaragis
Panašu, kad gyvenimo aplinkybės pasiūlys tam tikrą pauzę – naujovių nedaug, vyraus įprasti darbai, įprasti reikalai, ir dažnai atrodys, kad svarbiausi dalykai tiesiog praplaukia kažkur pro šalį. Iš tiesų, panašiai ir gali būti, tačiau su vienu tikslu: dabar – poilsio metas prieš būsimą darbymetį ir didelio veiklumo laikotarpį. Ilsėkitės, kaupkite jėgas, ruoškitės.
Vandenis
Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų darbe vis dar bus, sėkmė lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi su žiniomis, informacijos tvarkymu, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Taip pat ši savaitė gali pasiūlyti daug įdomios kolektyvinės veiklos – puikus laikas kartu su draugais ir bendraminčiais nuveikti ką linksmo, smagaus ir visiems malonaus, tai tikrai sektųsi kuo puikiausiai.
Žuvys
Iš kelionių dabar palankiau grįžti, nei į jas vykti. Iš tiesų, dabar daug visokios veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Iš tiesų, metas labai palankus ir įprastiems darbams, ir visokiausiai metų laikui būdingai pramoginei veiklai, kurios dabar irgi gali būti nemažai. Labai didelė sėkmė lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi būtent su grožio, pramogų arba svetingumo kūrimu.
