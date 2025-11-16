 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

1 Zodiako ženklui – svarbus metas: štai ką sako astrologai

2025-11-16 10:48 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 10:48

Lapkričio 16-osios horoskopas – diena, kai išmintis auga per paprastus žingsnius, sako astrologai. 

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Lapkričio 16-osios horoskopas – diena, kai išmintis auga per paprastus žingsnius, sako astrologai. 

0

Astrologų vertinimu, šiandienos energija ragina apsidairyti aplink ir pasirūpinti tais dalykais, kurie ilgą laiką laukė jūsų dėmesio.

Diena suteiks gebėjimą tiksliai pastebėti detales, todėl smulkūs darbai, tvarkymas ar planų koregavimas duos apčiuopiamos naudos. Verta vengti skubėjimo, nes emocinis fonas jautresnis, o skuboti žodžiai gali sukurti nereikalingą įtampą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS

Šiandien galite pajusti norą giliau panerti į vidinius klausimus, kurie seniai prašė jūsų dėmesio, todėl verta skirti laiko tylai ir savianalizei. Atsiras impulsas peržiūrėti bendrus finansinius įsipareigojimus ar paslėptus rūpesčius, kurie iki šiol buvo atidėti. Vakare naudinga rinktis veiklas, kurios ramina mintis ir išlaisvina emocijas. 

JAUTIS

Santykių srityje pradės ryškėti nauji akcentai, skatinantys aiškiau išsakyti savo poreikius ir suprasti kito žmogaus ribas. Tai gera diena atviriems pokalbiams, ypač jei pastaruoju metu vyko nutylėjimų. Vakare stenkitės vengti emocinio spaudimo, nes jautrumas gali lengvai sustiprėti.

DVYNIAI

Darbų sąrašas gali atrodyti ilgesnis nei įprastai, todėl verta susidėlioti aiškius prioritetus ir judėti nuosekliai. Kūnas reaguos į pervargimą, tad svarbu įsiklausyti į savijautą ir daryti pertraukas. Dienos pabaigoje tiks ramus užsiėmimas, padedantis atkurti jėgų balansą. 

VĖŽYS

Šiandien pabus kūrybiškumas, todėl verta imtis veiklos, kuri suteikia džiaugsmo ir leidžia išreikšti savo vidų. Bendravimas su artimais žmonėmis atneš švelnių akimirkų ir paskatins pasidalyti širdies mintimis. Venkite per jautriai reaguoti, nes nuotaikos gali greitai keistis.

LIŪTAS

Namų aplinka taps svarbia vieta, kur norėsis susigrąžinti ramybę ir vidinį stabilumą. Gali kilti noras keisti erdvę ar tvarkytis, nes tai padės atsikratyti emocinio chaoso. Vakare tiks ramesnis laikas su artimiausiais žmonėmis.

MERGELĖ

Tai tinkama diena susitelkti į pokalbius, kuriuose reikalingas aiškumas, todėl drąsiau išsakykite mintis ir stebėkite kaip kinta situacijos. Kelionės ar trumpi išvykimai gali suteikti naujų įžvalgų. Vakare verta skirti laiko mintims tvarkyti, kad išvengtumėte vidinės sumaišties. 

SVARSTYKLĖS

Šiandien norėsis apžvelgti materialinę pusę ir įvertinti kur slypi svarbiausi prioritetai. Palanku peržiūrėti kasdienes išlaidas ir sustiprinti jausmą, kad valdote savo kryptį. Vakarop tiks rami veikla padedanti atkurti vidinį komfortą.

SKORPIONAS

Prasideda metas, kai galite aiškiau apsibrėžti savo ribas ir sustiprinti vidinį stuburą. Šiandien verta skirti laiko tam, kas padeda augti ir kurti tvirtesnį charakterio pagrindą. Vakare venkite situacijų, kur jaučiate spaudimą, nes intuityvumas gali būti sustiprėjęs.

ŠAULYS

Galite pajusti poreikį atsitraukti nuo triukšmo ir daugiau laiko praleisti su savo mintimis, todėl neperkraukite dienos įsipareigojimais. Tinkama proga atpažinti paslėptas emocijas ir jas paleisti. Dienos pabaigoje pravartu rinktis veiklas, kurios ramina protą.

OŽIARAGIS

Draugų ar bendraminčių ratas gali paskatinti naujų idėjų, kurios įkvėps artimiausioms savaitėms. Verta pasidalyti savo sumanymais, nes reakcijos gali būti naudingos. Vakare tinkama rami veikla padedanti išgryninti tikslus.

VANDENIS

Šiandien gali atsirasti daugiau dėmesio karjeros temoms, todėl verta susitelkti į tai, kur judate ir kaip norite matyti savo ateitį. Gauti pasiūlymai gali paskatinti apmąstyti naujas kryptis. Vakare stenkitės atsipalaiduoti, kad neperkrautumėte minčių. 

ŽUVYS

Atsivers galimybė pažvelgti į situacijas iš platesnės perspektyvos ir atrasti svarbių įkvėpimų. Tai gera diena mokytis, analizuoti ar domėtis naujomis temomis. Dienos pabaigoje verta skirti laiko tylai, kuri padės nuraminti vidinį pasaulį.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

