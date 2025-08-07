Naglis Šulija kreipiasi į 1 Zodiako ženklą: laukia pokyčiai

Saulė tęsia savo kelionę Liūto ženklu ir primena mums, kad gyvenimas gali, tikrai gali būti ryškus, smagus, žaismingas, kūrybingas ir nepaprastai įdomus, o mes patys galime visomis šiomis aplinkybėmis naudotis nepaprastai kūrybingai.
Nakties šviesulys Mėnulis artės prie savo Pilnaties, kurią šeštadienį ir pasieks. Pilnėdamas jis ir mums padės visus asmeniškai svarbius darbus sėkmingai „stumti“ pirmyn. Ir taip pat yra aišku, kad kitas savaitgalis bus ganėtinai emocingas, bet ne per daug – pilnatis bus Vandenio ženkle, todėl daugiausia emocijų gali kilti tada, kai reikės ginti savo pažiūras. Kitu atveju jų daug nebus.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus atsiskyręs nuo Saulės toliau judės Liūto ženklu atbulai. Būdamas tokios būklės, jis mielai pasakos kokią nors istoriją, kuri darys nemenką įspūdį jos besiklausantiems, bet dalykinio kibumo Merkurijus neturės.
Atitinkamai, dalykinėje srityje laikas palankus tęsti senus, gerai žinomus darbus, bet naujų imtis dabar nebūtų racionalu. Galiausiai, kitą savaitę Merkurijus pajudės pirmyn – štai tuomet ir bus galima imtis naujovių – su vis didėjančiu entuziazmu.
Gražuolė Venera juda Vėžio ženklu. Būdama čionai ji yra uždaroka, linkusi pavojų sau arba konkurenciją įžvelgti ten, kur jos dar ir nė kvapo nėra, jautri, todėl linkusi ryšį arba santykį numesti netgi tuomet, kai to daryti nėra jokios priežasties.
Kita vertus, Venera šią savaitę artės prie Jupiterio ir sekmadienį bus visai prie pat jo. Jupiteris – didelis ir stiprus, įtakingas ir galingas, ypač Vėžio ženkle, todėl baugščioji Venera dabar pasijus taip, tarsi ją kažkas (tai yra Jupiteris) imasi globoti, ginti ir dar meiliai apkabina. Idealus įtakingo tėtušio ir jaunos baugščios gražuolės variantas. Stebėkime.
Kariūnas Marsas pasikeis. Savaitės pradžioje jis dar bus Mergelės ženkle, todėl bus kruopštus, atidus, puikiai viską planuojantis, todėl nepaprastai efektyvus. O kadangi efektyvus, jokių priežasčių nustoti kovoti nematys.
Bet! – ketvirtadienio naktį mūsų karžygys pereis į Svarstykles ir iš karto gerokai nusilps. Netekęs jėgų Marsas tikrai nekris ant kelių ir tikrai nepradės maldauti visų kovų užbaigimo, tačiau tikrai taps atsargesnis, apdairesnis, atsižvelgiantis į visų veikiančių jėgų pusiausvyrą, todėl gerokai išrankesnis. Tai reiškia, kad kovų intensyvumas ims mažėti, bet ar jos liausis – klausimas atviras. O karinės klastos gali daugėti.
Avinas
Pasikeis vidinė būsena – pirmoje savaitės pusėje būsite labai darbštūs ir pareigingai siekiantys tikslo, o antroje jau atsipalaiduosite, tapsite atsargesni, apdairesni, labiau linkę atsižvelgti į aplinkybes. Geroji žinia – dabar bus daugybė progų nuveikti ką linksmo, smagaus, taip pat dabar įsibėgėja laikas, kai patogu kurti namus – gražius ir jaukius.
Jautis
Labai gali būti, kad šią savaitę daug laiko, dėmesio ir jėgų paprašys namų, šeimos reikalai arba su šia sritimi susijusios aplinkybės. Bet tikėtina, kad būtent čionai nuveikti pavyks nemažai, namie tvarkos ir jaukumo tik daugės. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug bendravimo ir ypatingų susitikimų jos pabaigoje. Šias pažintis, ryšius palaikyti ir puoselėti bus ir džiugu, ir naudinga.
Dvyniai
Dabar bus daug bendravimo – ir dalykinėmis temomis, ir visomis kitomis. Labai palankus metas trumpoms greitoms kelionėms, išvykoms ir bet kokiai veiklai, dėka kurios plečiasi akiratis. Taip pat ši savaitė gali atnešti arba sėkmingos finansinės veiklos, arba aplinkybių, kurios gali atnešti apčiuopiamos naudos. Savaitės pabaigoje prasidės darbų namie laikas.
Vėžys
Būsite atsipalaidavę, jausmingi ir linkę pasimėgauti visais prieinamais gyvenimo malonumais. Gali būti, kad būtent tokia būsena nuves jus arba prie labai naudingų pažinčių, arba į labai naudingas aplinkybes. Bet tai išaiškės savaitės pabaigoje arba kiek vėliau. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai dabar atrodys išties neblogai. Ateina metas užsiimti namais.
Liūtas
Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Tikėtina, kad bus ir dalykinių reikalų, bet daugiausia įprastų ir gerai žinomų. Puikus metas aiškintis veiklos trūkumų priežastis ir jas šalinti. Kovos dėl finansinės ar kitokios naudos eina į pabaigą, antroje savaitės pusėje prasidės laikas, kai patiks judėti greitai, o kalbėti reikliai.
Mergelė
Pasikeis jūsų vidinė būsena. Ta vis pirmyn ir pirmyn variusi vidinė spyruoklė maždaug savaitės viduryje ims ir atsileis. Po to noro būti smarkuoliais jau nebeliks, bet pasidarys svarbu ne tai, kokie šaunuoliai esate, o kokios praktinės naudos dabar galima gauti. Ir pastangos bus nukreiptos būtent šia linkme. Iš pradžių sėkmės gali kiek pristigti, bet tai tik iš pradžių. Įsibėgėsite.
Svarstyklės
Ypatingo dėmesio gali paprašyti su darbu arba profesine veikla susijusios aplinkybės. Tikėtina, kad tarsi (tarsi) be ypatingų pastangų čionai pavyks padaryti tai, kas kitu laiku ir kitomis aplinkybėmis būtų išties nelengva. Įprastai tai vadinama sėkme. Antroje savaitės pusėje pasikeis vidinė būsena – tapsite veiklesni, ryžtingesni ir gerokai sportiškesni.
Skorpionas
Tikėtina, kad reikės padirbėti, bent jau darbe arba profesijos srityje aplinkybės tai skatins. Vieni darbai arba reikalai vyks sėkmingai, kiti – iš dalies, tačiau bendrai paėmus šį tą naudingo nuveikti tikrai pavyks. Tęsiasi nepaprastai puikus laikas kelionei – pailsėti, pasisemti ypatingai malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai. Kelionėje galimos ir įdomios, kažkuo svarbios pažintys.
Šaulys
Svarbesni darbai darbe eina į pabaigą, bent jau laikas palankesnis ką svarbesnio užbaigti, o ne pradėti. Savaitės pabaigoje pradėsite dairytis naujų idėjų ir naujų bendraminčių, su kuriais būtų galima nuveikti ką įdomaus ir naudingo. Taip pat dabar tęsiasi puikus laikas vasaros kelionei, kurioje galėtų derėti pasyvus poilsis ir aktyvi pažintinė veikla.
Ožiaragis
Didžiąją savaitės dalį darbe vyraus įprasti darbai, o namie – įprasta tvarka. Savaitės pabaigoje paaiškės, kad netrukus darbai patys jus susiras, bet kol kas skubėti neverta – gali būti kliūčių. Padės ši savaitė tiems, kurie tvarko kai kuriuos piniginius reikalus. Ir prasideda nepaprastai puikus laikas palaikyti, puoselėti ryšį su svarbiu jums žmogumi.
Vandenis
Dabar viską lems santykiai – ir dalykiniai, ir asmeniniai. Iš tiesų dabar palankus laikas palaikyti, puoselėti ir vienus, ir kitus. Tikėtina, kad tai bus ir įdomu, ir naudinga. Taip pat dabar yra puikus laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Čia gali būti įdomių atradimų. Savaitės pabaigoje prasidės puikus laikas kelionei, kuri skatina smagiai pajudėti.
Žuvys
Atrodo, bus daug visko. Viena vertus, tikrai nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir visokių reikalų tvarkymo. Viską reikės daryti sparčiai, kūrybingai ir pareigingai. Dažniausiai tai ir pavyks. Palankus metas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Taip pat ši savaitė gali įnešti nemažai romantikos į asmeninius santykius, kurie dabar gali atrodyti išties puikiai.