Motinos dienai gėlių gavusi šiaulietė liko šokiruota: tokio radinio nesitikėjo

Šiauliečiai nusivylę, o puokštes kūrusios įmonės atstovai tikina esą nekalti – už gėlių priežiūrą atsakingi klientai.

Didžiulė puokštė virto didžiuliu nusivylimu

Dėl nemalonaus įvykio į „Etaplius“ savaitraščio redakciją kreipėsi moters, gavusios puokštę, vyras Artūras. Jis išsamiai nupasakojo situaciją ir neslėpė nusivylimo.

Vyras pasakoja, kad Amerikoje gyvenantis sūnus internetu užsakė dvi gėlių puokštes su pristatymo paslauga iš vienos Vilniaus g. įsikūrusios gėlių parduotuvės (pavadinimas redakcijai žinomas, – aut. past.). Gėlės turėjo pasiekti mamą ir močiutę. Tiesa, Artūras su žmona jau buvo susiplanavę savaitgalio išvyką, todėl abi puokštes paprašė pristatyti močiutės adresu šeštadienį iki pietų.

„Apie 11 val. puokštės buvo pristatytos močiutei, kuriai jau solidus 87 metų amžius. Močiutė, aišku, pamačiusi tokias dideles puokštes, buvo labai nustebinta ir sužavėta, puolė į ašaras. Pagal senolių įprotį šias puokštes pamerkė į vazas ir pastatė vėsioje patalpoje, kad išsaugotų tą grožį, kol mes grįšime iš Latvijos“, – pasakoja vyras.

Gėlės daugiau nei parą prabuvo toje patalpoje, kol grįžo sutuoktiniai ir išsidalijo gautas puokštes. Štai tuomet ir prasidėjo emocijų kaita – nuo pakilios nuotaikos ir susižavėjimo perėjo prie nusivylimo ir pasipiktinimo.

„Grįžus į namus, žmona, kaip gėlių gerbėja, praskleidė puokštę, kad apkarpytų gėlių kotelius ir galėtų ja ilgiau pasidžiaugti. Bet dėl to, ką pamatėme puokštės turinyje, buvome giliai apstulbę, – atskleidžia šiaulietis ir rodo prasklaidytos puokštės nuotraukas, kuriose matosi kai kur pavytę lapeliai, žiedlapiai, o nemaloniausias vaizdas – supelijusi rožė, kurios puokštėje iš pirmo žvilgsnio nebūtum pamatęs. – Įsivaizduokite… Net piršteliai žmonos atsitraukė nuo to žiedo… Kaip kokio grybo ar bacilos bijotum.“

Pasak jo, ir antroji puokštė nebuvo labai gera, bet nors supelijusios gėlės joje nepasitaikė: „Truputį šviežių gėlių ir senų krūva.“

Ėjo ieškoti teisybės

Išvydęs tokias gėles, vyras iškart ėmė jas fotografuoti ir nuotraukas tą patį sekmadienio vakarą nusiuntė įmonės svetainėje nurodytu el. pašto adresu.

„Tikėjausi bent kažkokios reakcijos, bet deja. Pirmadienį, gegužės 6 d., nesulaukęs jokios reakcijos, pabandžiau pasiskambinti įmonės rekvizituose nurodytu telefonu. Į skambutį atsiliepęs vyriškis nedavė galimybės susisiekti su vadovu, patardamas visus norus, pretenzijas išdėstyti įmonės feisbuko paskyroje – išsiunčiant pranešimą.

Beje, pasakė, kad to pašto, į kurį siunčiau sekmadienį nuotraukas, niekas net nežiūri. Tai kam išvis jį skelbti?“ – tolesnę įvykių seką dėsto pašnekovas.

Atsako į žinutę feisbuke šiaulietis sulaukė – jam buvo atrašyta, kad puokštės buvo šviežiai padarytos, t. y. kurtos 9 val. ryte tą patį šeštadienį, o dėl to, kas joms nutiko, gali būti kalti patys gavėjai.

„Mums sakė, kad gėlės šviežios parvežtos vakare, o kitą dieną ryte buvo daromos puokštės ir iškart pristatytos. Galimai mes netinkamomis sąlygomis jas laikėme ir mūsų priekaištai nepagrįstai reiškiami“, – gautos žinutės turinį nupasakoja vyras.

Bet tokio atsako jam neužteko, jie ėjo toliau ieškoti teisybės. Pirmadienio, gegužės 6-osios, vakarą nuvyko į vietą su, kaip pats sako, „nuostabios“ puokštės turiniu.

„Parduotuvėje paklausus, ar į tą įmonę pataikėme, sulaukėme teigiamo atsakymo, bet kai paaiškinome vizito tikslą ir parodėme su savimi atsivežtą „grožį“, iškart sulaukėme teiginio, kad mus pasitikusios darbuotojos su mūsų puokštėmis neturi nieko bendro, tai kažkokia atskira įmonė, – vizitą mena vyras. – Bet, paprašius apžiūrėti ir įvertinti atsivežtą grožį, diskusijos metu lyg ir pripažino, kad mes bendraujame su tos įmonės darbuotojomis. Vis tik labai jau nenoromis išgirdome galimai atsiprašymą, bet kartu ir nenorą pripažinti nors kokios kaltės dėl faktinio puokščių grožio.“

Tenorėjo atsiprašymo

Vyrui skaudu, kad už tas puokštes buvo sumokėta nemažai pinigų – po 50 Eur už kiekvieną, todėl tikėjosi iš gėlininkų sulaukti bent jau atsiprašymo. Tačiau per visą bendravimą į jų pusę plaukė tik žodžiai, kad gėlės buvo šviežios, o kalti, ko gero, jie patys.

„Žinote, užvirė viduje viskas… Kokio lygio yra pasityčiojimas iš žmonių. Aš ne jauniklis esu. Esu matęs ir dvi savaites šaldytuve išbuvusių gėlių. Ištraukus jas ir įnešus į normalią temperatūrą, jos visos nugeibo.

Kalbant apie tas supelijusias gėles, galiu drąsiai sakyti, kad tos puokštės gal net buvo prieš savaitę paruoštos, norint išvengti Motinos dienos bumo. O jie aiškina, kad šviežios, kad mes netinkamai laikėme. Dar tokių cirkų nėra buvę – rožės mėnesį išlaikydavo! Bent jau būtų nors kiek atsiprašę! O dabar į vienus vartus...“ – nusivylimo neslepia Artūras.

Tiesa, parduotuvės atstovai taip pat pareiškė, kad pretenzijas reikia išsakyti tą pačią dieną, kai gaunamos gėlės, o ne kitą dieną ar vėliau. Todėl ir pretenzijos dėl puokščių esą neturėtų būti reiškiamos.

„Įsivaizduokite mane kokiame nors baliuje ir man atneša tokią puokštę. Nejaugi aš pulsiu ją tyrinėti ir vykti reikšti pretenzijų? Tai ar normalu sakyti, kad pretenzijas reikšti reikia tą pačią dieną?“ – stebisi šiaulietis.

Kaltės nemato

„Etaplius“ susisiekė su gėlių puokštes kūrusios ir pristačiusios įmonės vadovu. Jis susiklosčiusią situaciją pakomentavo lakoniškai ir pripažino, kad pretenzijas priima tik gėlių pristatymo metu.

„Galiu atsakyti trumpai. Gėles visada pristatome tik kokybiškas ir šviežias. Pretenzijas iš kliento / gavėjo priimame tik pristatymo metu, nes klientas / gavėjas visada mato, ką gauna. Po pristatymo už gėlių kokybę mes neatsakome ir negalime atsakyti, nes už tolimesnę gėlių priežiūrą yra atsakingas pats klientas. Gėles pristatome visada tikrai tik kokybiškas ir šviežias“, – išdėstė vadovas.

Paklausus, ar šviežia gėlė gali per parą taip supelyti, ar galėjo puokštėje atsidurti sena rožė, jis sakė savo įmonės kaltės nematantis. Negana to, jis teigė, kad gėlėms supūdyti daug laiko nereikia: „Mes klaidų šioje situacijoje tikrai nepadarėme. Viską padarėme kokybiškai. O gėlių puokštę, netinkamai ir nekokybiškai laikant, galima supūdyti kad ir per 2 valandas.“

Telefonu gėlių laikymo rekomendacijų jis nepakomentavo, patikino, kad visas jas galima rasti jų svetainėje.

„Klientas visada sakys, kad laikė tinkamai, klientas niekada nesijaučia kaltas ar blogai padaręs. Tiek iš mūsų pusės. Mes tikrai savo darbą padarėme, paslaugą kokybiškai atlikome. Pretenzijas teikti galėjo pristatymo metu, jei kažką matė“, – tikino vadovas.

„Etaplius“ redakcijai Artūras atsiuntė ir gautą įmonės vadovo atsaką į jų pretenzijas. Cituojame:

„Sveiki, gavome Jūsų pretenziją ir išnagrinėjome. Prieš perduodant gėles Jūsų adresu, 1 minutė iki gėlių perdavimo Jums, padarėme nuotraukas su pristatomomis puokštėmis, kuriose aiškiai matosi, kad gėlės puokštėje yra šviežios ir atitinka kokybės reikalavimus.

Už tolesnius kliento / gavėjo veiksmus su gėlėmis mes neatsakome ir negalime atsakyti. Pristatymo momentu galėjote pilnai įvertinti puokštės kokybę, nes puokštės supakavimas tikrai nebūna suspaustas, kad nebūtų galimybės peržvelgti ir gilesnio jos turinio.

Pagal LR Vyriausybės patvirtintas „Mažmeninės prekybos taisykles“ (15 punktas) – gėlės ir augalai yra nekeičiami ir negrąžinami. Iš jūsų bendravimo suprantama, kad tik po 2 dienų, praėjus šventei, kaip manome, puokštės poreikio nebebuvimui, tik tada buvo pradėta reikšti pretenzijas, bandant prisidengti kokybės klausimu. Neturint žinių, kaip prižiūrėti gėles, galėjote kreiptis į mus, tikrai būtumėme išsamiai paaiškinę visas gėlių priežiūros aktualijas.“

Teksto autorė: Enrika Valančiūtė

Šaltinis: Etaplius.lt