Pasakė, ką daryti nužydėjus hortenzijoms: kitąmet sulauksite įspūdingų žiedų

Pasak specialistės, Lietuvoje galima įsigyti įvairiausių hortenzijų veislių ir rūšių, priklausomai nuo to, ko norisi jas sodinančiam asmeniui, kokioje vietoje jos bus sodinamos ir kiek erdvės joms bus skiriama.

Tarp dažniausiai parduodamų hortenzijų atsiduria ir šluotelinė hortenzija, kuri gali užaugti ir iki 2 metrų aukščio. Iš pradžių jų žiedai būna balti, o vėliau paruosta. Jų žiedynai gali būti 15-25 cm ilgio. E. Petronaitė nurodo, kad šios hortenzijos mėgsta šviesą, ganėtinai gerai pakenčia šaltį bei žydi liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Norintys dar įspūdingesnio augalo gali rinktis laipiojančią hortenziją. Jos liana gali užaugti ir iki 6 metrų, o žalsvai balti žiedynai gali būti ir 25 cm skersmens. Jos taip pat žydi liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Šiurkščioji hortenzija – 2,5-3,5 m aukščio krūmas. Žiedai rausvi, purpuriniai, susitelkę skydiškuose 5-15 cm skersmens žiedynuose. Žydi liepos-rugpjūčio mėn. Atspari šalčiui. Geriausiai jaučiasi daliniame pavėsyje arba saulėkaitoje, derlingame, gerai drenuotame, neutraliame dirvožemyje.

Šviesioji hortenzija taip pat mėgsta dalinį pavėsį, derlingą dirvožemį ir yra atspari šalčiui. Jos krūmas gali užaugti iki 1-3 m aukščio. Žiedai balti, žalsvai balti, susitelkę skydiškuose 5-15 cm skersmens žiedynuose. Jų žydėjimas prasideda ir baigiasi šiek tiek anksčiau – birželio ir liepos mėnesiais.

Šiek tiek žemesnė yra ąžuolalapė hortenzija – ji užauga daugiausiai iki 2,5 m aukščio. Kadangi ji plinta šaknimis, plotis bus toks, kokį leisite. Šios hortenzijos žiedais džiugina vasaros pradžioje, o rudenį dar kartą suteikia džiaugsmą akims – lapai paraudonuoja. Jos geriausiai auga derlingame, vidutinio drėgnumo dirvožemyje. Nepakenčia užmirkimo. Gali augti tiek saulėtoje vietoje, tiek daliniame šešėlyje.

Visgi, jeigu sode ar gėlyne neturite daug vietos, tačiau svajojate apie hortenzijas, rinkitės didžialapę hortenziją. Be to, jos ilgiausiai džiugins – jų žydėjimas trunka nuo liepos iki spalio. Didžialapių hortenzijų krūmas nesiekia nė metro. Žiedai rausvi su šviesesniu vidurio. Šios hortenzijos labai mėgsta drėgmę.

Visgi specialistė priduria, kad šių rūšių veislių gali skirtis nuo čia aprašytų klasikinių rūšies aprašymų, o ypač šluotelinės hortenzijos.

Ką žinoti prieš sodinant?

Hortenzijos nėra labai lepūs augalai, tačiau joms labiau patinka derlinga, lengvesnė, rūgštesnė dirva ir dalinis pavėsis. Tačiau kai kurios rūšys gerai auga ir atviroje vietoje.

REKLAMA

„Prieš perkant reikėtų labiau pasidomėti ar turėsite tinkamas sąlygas norimai hortenzijai arba kaip tik pagal turimas sąlygas susirasti tinkamą hortenziją. Vienos mėgsta saulėtas vietas, kitos pusiau pavėsį. Vienoms patinka drėgnesnės vietos, o kitoms negali būti per daug drėgmės.

Tačiau reikia nepamiršti, kad hortenzijos yra pakantūs augalai ir dažniausiai auga tikrai gerai įvairiomis sąlygomis, be to, pastebėjus, kad augalui nelabai patinka jūsų parinkta vieta, visada galima jį perkelti į kitą vietą. Svarbiausia, norint pamatyti visą jos grožį, duoti jai vietos ir neužspausti kitais augalais bei tinkamai genėti“, – sako Vilniaus universiteto Botanikos sodo specialistė.

Prieš sodindami hortenzijas įsitikinkite, kad žemė būtų pakankamai rūgšti ir būtų tarp 4,5-6 pH. Jeigu nuspręsite dirvą parūgštinti ir dėsite durpių, tuomet ir duobę atitinkamai kaskite didesnę. Tokiu atveju duobė turėtų būti 1,5 karto didesnė nei hortenzijų šaknų gumulas.

„Jei to nedarote, tada užteks tokio dydžio, kad pilnai tilptų šaknys, svarbu, kad jos neužsiriestų į viršų ir pats augalas nebūtų per giliai, nes tai skatina puvimą (ne daugiau nei 1 cm virš žemių, kai išimamas iš vazono).

Vis dėlto, jei nesate tikri ar duobės dydis tinkamas, visada geriau kasti didesnę. Atstumas tarp krūmų turėtų būti apie 1–2,5 m, priklauso nuo to, kokia veislė ar rūšis“, – sako specialistė.

Kaip prižiūrėti?

Jeigu hortenzija jūsų sode ar gėlyne naujakurė, svarbiausia įsitikinti, kad jai netrūktų drėgmės, nes kitaip jų lapai ima staigiai vysti.

„Naujai pasodintų augalų priežiūra yra visų panaši, nesvarbu kokią veislė. Taip pat nereikėtų tręšti iš karto pasodinus, nes tai gali nudeginti šaknis“, – įspėja ji.

Norint, kad hortenzijos kuo ilgiau džiugintų savo žiedais, galite jas patręšti kompleksinėmis arba hortenzijoms skirtomis trąšomis laikantis gamintojų nurodymų.

REKLAMA

„Dažniausiai tręšiama pavasarį ir rudenį, tačiau vasarą tręšti nedraudžiama, viskas priklauso nuo situacijos ir kaip atrodo augalas. Reiktų tik prisiminti, kad trąšų taip pat gali būti per daug ir nepersistengti. Bendrai tręšti reiktų pradėti, kai pumpurai parodo žalumą. Tręšti ratu aplink (maždaug per 2-3 sprindžius nuo augalo) ir sujudinti trąšas su žeme“, – nurodo specialistė.

Nors hortenzijos pakankamai atsparios ligoms, tačiau kartais jas gali užpulti miltligė, amarai, o dėl netinkamos priežiūros – šaknų puviniai. Įveikti šias problemas padės įvairūs pesticidai, kuriuos parduotuvėse dirbantys darbuotojai padės išsirinkti.

Visgi šaknų puvimą skatina ir per gilus įsodinimas, o tai viena iš dažniausių lietuvių daromų klaidų. Taip pat hortenzijų augintojai kartais neparenka tinkamos vietos augalams, todėl jis gali pasidaryti mažiau atsparus ligoms. Dar viena klaida – mulčiuoja per arti augalo ir dėl to ima šusti šaknys. O dėl prastos augalo išvaizdos gali būti kaltas ir nemokėjimas tinkamai genėti.

Ką daryti nužydėjus hortenzijoms?

Nors ir nužydėjus hortenzijoms jų žiedai atrodo ganėtinai įspūdingai, jie gali patikti ne visiems. Laimei, juos galima nukirpti, tačiau reikia žinoti, kaip tinkamai tą padaryti.

„Aš asmeniškai, kai geniu, vadovaujuosi šiomis taisyklėmis. Pirmiausia reikėtų nuspręsti kokiu tikslu genime, kokią hortenziją ir tada pasirinkti tinkantį genėjimą.

Pirma, hortenzijos, kurios žydi ant pirmamečių ūglių, galima genėti anksti pavasarį. Geriausia, kai pumpurai parodo žalumą, tada lengviau atskirti šakas, kurios yra gyvos. Genint šluotelines hortenzijas svarbiausia kirpti šaką vos virš pasirinkto pumpuro ar šoninės šakelės, nekirpti kaip gyvatvorės, kai suteikiama forma, nežiūrint ties kokia vieta daromas pjūvis.

Jei norime tvarkingo krūmo reiktų nukirpti nudžiūvusius žiedus, bei negyvas šakas. Jei norime stambių žiedų reiktų palikti kelias pagrindines šakas, o kitas pašalinti, taip žiedų bus mažai, tačiau jie bus dideli. Jei norime atvirkščio varianto (daug mažų žiedų), tai reikia palikti smulkias šakas“, – aiškina Edita Petronaitė.

REKLAMA

O jeigu norite atjauninti jau seną krūmą, pasirinkite kelias stambias šakas ir palikdami po vieną porą pumpurų, pašalinkite visas smulkias šakeles.

„Taip pat viskas priklauso nuo to, kaip norime formuoti hortenziją ar kaip medelį (jei vietos turime nedaug) ar kaip krūmą. Jei kaip medelį tai turime palikti kelias pagrindines šakas ar vieną, kurie augant taps kamienu, kasmet vis keliant lają aukštyn ir šalinant šakas iš apačios.

Jei formuosime kaip krūmą, kerpame taip, kad augalas kuo daugiau šakotųsi nuo apačios, t.y. kasmet ant kiekvienos naujos šakos palikdami 1-2 pumpurų poras. Tai reikėtų daryti, kol augalas jaunas, nes vėliau bus tiesiog sunkiau taip formuoti. Nusprendus kaip norime formuoti perkant reikėtų atkreipti dėmesį kaip augalas formuotas pas pardavėją“, – nurodo ji.

Hortenzijas, kurios žydi ant antramečių ūglių, genėti reikia iš karto pasibaigus žydėjimui, tačiau galima ir ankstyvą pavasarį. Didžialapėms hortenzijoms nukerpami tik žiedai, iškart po jais. Kirpdami žiūrėkite, kad nenukirptumėte viršutinių pumpurų.

„Šviesiąją hortenziją galime genėti paliekant nuo žemės sprindžio aukščio šakas, tačiau dažniausiai taip darome, jei norime vėlyvesnio žydėjimo ir atnaujinti krūmą. Galima nekirpti iki pat žemės, o nukirpti tik žiedynus, negyvas ar pažeistas šakas ir tas, kurios jūsų manymų auga ne vietoje, taip krūmas žydės anksčiau“, – aiškina Edita Petronaitė.