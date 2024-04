Sodinkite šias gėlės balkone: atrodys tobulai

Tai, kad šiemet daug namų balkonų, terasų ir sodų pražys įvairiais žiedais, rodo ir gėlių, sėklų pardavimo skaičiai, sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Visgi, planuojant jomis dekoruoti balkonus, reikėtų vadovautis ne tik gėlių išvaizda, bet ir įvertinti bene svarbiausią aspektą – ar jos augs saulėje, ar didžiąją dienos dalį leis pavėsyje. Tam pravers keletas naudingų patarimų.

„Kuo arčiau šilti orai, tuo daugiau dėmesio iš pirkėjų sulaukia ne tik gėlių sėklos, bet ir jau vazonuose pražydę augalai. Matome, kad jau įsibėgėja lauko augalų paklausa ir pirkėjai naudojasi proga gėlėmis apsirūpinti kartu su kasdieniais pirkiniais.

Ypač daug dėmesio sulaukia spalvomis džiuginančios gėlės – tokios kaip pelargonijos, našlaitės, serenčiai, bijūnai, saulėgrąžos. Be to, šiais metais ant bangos augalai, kurių grožis atsiskleidžia ne per žiedus, o lapus – įvairūs žoliniai, vijokliniai augalai, taip pat net dekoratyviniai medeliai, tokie kaip klevas plaštakinis“, – pranešime spaudai sako G. Kitovė.

REKLAMA

REKLAMA

Gražaus ir žalio kampelio sėkmė priklauso ne tik nuo augalų priežiūros, sako šviežių gėlių ir augalų kategorijos vadybininkė Vesta Paukštelo. Net jeigu ir su meile bei rūpesčiu laistysite, tręšite gėles, jos gali neatsiskleisti visu savo grožiu, jei joms bus skirta ne pati tinkamiausia vieta.

REKLAMA

„Kurios gėlės geriausiai klestės balkone, priklauso ir nuo jo krypties. Pavyzdžiui, vakarinis balkonas pirmoje dienos pusėje yra daliniame šešėlyje, tačiau kuo arčiau vakaro, tuo daugiau saulės spindulių jį pasiekia, todėl jis įkaista. Balkonas, atsuktas į šiaurę, labiausiai tinkamas gėlėms, kurios mėgsta pavėsį.

Rytiniame balkone yra kone optimalios sąlygos augalams auginti – ten šviesu nuo ankstyvo ryto, o kartu jį pasiekia išsklaidyta, nenudeginanti šviesa. Tuo tarpu pietinis balkonas saulės spinduliuose maudysis didžiąją dalį sienos, jame dažnai bus gana karšta, todėl gėlės reikia parinkti ypač atidžiai“, – sako V. Paukštelo.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, šie augalai geriausiai tiks saulėtam balkonui ar terasai:

Visad žydinti begonija. Nors šios daugelio širdis užkariavusios gėlės mėgsta išsklaidytą šviesą, tačiau puikiai auga ir labiau tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose. Tiesa, lapai gali kiek pablukti, tačiau žiedai ne ką mažiau džiugins. Begonijos labiau dera gėlių entuziastams, nes joms reikia reguliaraus, kasdienio laistymo. V. Paukštelo tik primena, kad laistydami neturėtumėte sudrėkinti žiedų ar lapų.

Celiozija. Ne be reikalo jos pavadinimas graikų kalba reiškia liepsnojančius žiedus – šie augalai išties išsiskiria ryškumu. Jie gerai auga saulėtoje vietoje, o plunksniški žiedai papuoš bet kurį balkoną. Celiozija laistoma ne itin gausiai, ji nemėgsta, kai vazone užsistovi vanduo, tačiau reikėtų pasistengti, kad jos šaknys neišdžiūtų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pelargonija. Jos – išties balkonus, terasas žiedais papuošti norinčių lietuvių numylėtinės. Pelargonijos džiugina spalvų įvairove, yra nelepios, taip pat yra vienas geriausių variantų, kuo puošti pietinį balkoną. Jos mėgsta saulę, šilumą, taip pat toleruoja drėgmės stygių. Jeigu jas laistysite kas 2-3 dienas, pelargonijos ne tik apdovanos jus gausiu žydėjimu, bet ir skleis kvapą, kuris atbaido erzinančias muses.

Petunija. Tradicinis balkonų augalas gali puikiai augti saulėtose vietose, tačiau petunijas reikia saugoti nuo stipraus vėjo ir, jei įmanoma, lietaus, mat jis gali pažeisti gležnus žiedus. Augalui, nepriklausomai nuo jo augimo vietos, reikia daug vandens.

REKLAMA

Serentis. Šios gėlės ne be reikalo populiarios nuo senų laikų – jas nesunku auginti, gali augti ir pavėsyje, nors labiau mėgsta šiltą, saulėtą vietą. Gėlininkų serenčiai mėgstami ir dėl atsparumo ligoms, toleranciją sausrai. Be to, yra natūrali priemonė kovoje su kenkėjais – šie nemėgsta serenčio kvapo.

Žydrūnis. Šių astrinių augalų šeimai priklausančių gėlių yra ne viena rūšis, tačiau Lietuvoje labiausiai mėgstamas nekaprizingas meksikinis žydrūnis. Kvapnūs šviesiai mėlyni arba balti, violetiniai, rausvi žiedai džiugina maždaug nuo liepos mėnesio iki pat rudens šalnų. Žydrūniams patinka saulėtos vietos, jie gerai pakenčia kaitrą. Jos metu geria daug vandens, tačiau laistyti reikėtų tik kai žemė būna išdžiūvusi – šie augalai nemėgsta permirkusio dirvožemio.

Prieskoniniai augalai. Saulėtame balkone galima auginti ne tik gėles, bet ir populiarias prieskonines žoleles, pasakoja V. Paukštelo. Tai puikios sąlygos Viduržemio jūros regiono augalams, pavyzdžiui, raudonėliui (mairūnui, rozmarinui, šalavijui, čiobreliui. Jie mėgsta saulę ir jų nereikia dažnai laistyti, jie geriau pakenčia laikiną sausrą nei šlapią dirvą. Pasak augalų žinovės, įvairias prieskoninių žolelių rūšis galima paprasčiausiai susodinti į vieną didelį vazoną ir taip sukurti aromatingų žolelių mini-sodą.