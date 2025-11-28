Moteris netyčia išsiuntė žinutę nepažįstamam žmogui: to, kas įvyko vėliau, neįsivaizdavo net sapnuose

Šiemet Wanda Dench ir Jamalas Hintonas vėl susės prie bendro šventinio stalo, o močiutė pranešė ir džiugią žinią: ji oficialiai įveikė krūties vėžį.
Draugystė, gimusi iš vienos žinutės
Prieš devynerius metus Wanda Dench iš Arizonos norėjo pakviesti savo anūką į Padėkos dienos vakarienę, rašo foxnews.com.
Tačiau vietoje jo, ji netyčia parašė visiškai nepažįstamam žmogui – Jamalui Hintonui iš Finikso.
Kai Wanda, norėdama priminti anūkui apie pakvietimą, kartu atsiuntė ir savo nuotrauką, Jamalas atrašė: „Jūs ne mano močiutė :D“, pridėdamas savo asmenukę.
Nepaisant akivaizdaus nesusipratimo, Wanda paklausė, ar Jamalas vis tiek norėtų užsukti vakarienės.
Ši istorija staiga išplito po visą pasaulį ir pavergė socialinių tinklų vartotojų širdis ir… išsivystė į nuolatinę, jau dešimtmetį trunkančią draugystę.
Kalbėdama su „Fox News Digital“, W. Dench sakė: „Puikiai prisimenu tą dieną. Buvo smagu, netikėta, ir galiausiai viskas virto neįtikėtina istorija. Susitikti su Jamalu – geriausias dalykas, kuris man nutiko per šiuos metus.“
Jamalas prisiminė, kad tuomet dar mokėsi dvyliktoje klasėje: „Buvau populiarus vaikinas mokykloje, bet po šitos istorijos tapau super populiarus.“
Jis pridūrė, kad ši draugystė jam nuo pat pradžių buvo tikras palaiminimas.
Draugystė atlaikė visus gyvenimo išbandymus
Per šiuos metus Jamalas išsikraustė iš Arizonos, o dabar gyvena Floridoje. Wanda išgyveno vyro netektį, o vėliau – krūties vėžio diagnozę.
Tačiau jų ryšys niekada nenutrūko. Šiemet Wanda pasidalijo džiaugsmu – ji jau yra visiškai pasveikusi nuo krūties vėžio.
„Iš pradžių buvau nustebusi – mūsų šeimoje tokios ligos dar niekada nebuvo. Galvojau, kad mano amžiuje tai nebenutinka. Bet klydau“, – sakė W. Dench.
Ji teigė, kad iš pradžių dvejojo, ar viešinti diagnozę internete, bet artimieji padrąsino tai padaryti, kad kitoms moterims primintų apie būtinybę tikrintis.
Jamalas padrąsino ją pranešti apie tai spalio mėnesį: „Jis man sako: „Tai puikus mėnuo tokiam pranešimui – juk tai krūties vėžio prevencijos mėnuo.“
Wanda juokėsi, kad pati to nė nežinojo, kol jis jai nepasakė.
Šių metų vakarienė – ypatinga
Šiemet Padėkos dieną oficialiai organizuos Jamalas. Vakarienė bus ruošiama kartu su „Green Giant“ (JAV šaldytų ir konservuotų daržovių prekės ženklas, priklausantys „B&G Foods“ grupei) partneryste, minint bendrovės 100-ąsias metines.
„Nėra nė vieno patiekalo jų meniu, kuris man nepatiktų“, – pripažino Wanda.
Ji teigia, kad yra be galo dėkinga už sulaukiamą palaikymą. Moterys rašo jai ir dėkoja, kad priminė joms, jų mamoms ir močiutėms tikrintis sveikatą.
Jamalas pridūrė: „Man patinka, kad mes turime savo istoriją – tokią šiltą, nuoširdžią. Ir ji kasmet sugrįžta.“
Jų draugystė, užsimezgusi iš vienos klaidingos žinutės, virto tradicija, kuri jau dešimt metų įkvepia žmones visame pasaulyje.
