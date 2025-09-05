Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Neeilinis 90-metės lietuvės noras pamatyti anūkę: pati atskrido į Balį

2025-09-05 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 12:20

Balyje įsikūrusi sąmoningumo mentorė Gabriella Melrose socialiniuose tinkluose pasidalijo išskirtiniu vaizdo įrašu, kuris sulaukė didelio dėmesio: itin garbaus amžiaus močiutė išdrįso pati atskristi į egzotišką šalį aplankyti mylimos anūkės.

Gabriella Melrose ir jos močiutė (nuotr. Instagram)

Balyje įsikūrusi sąmoningumo mentorė Gabriella Melrose socialiniuose tinkluose pasidalijo išskirtiniu vaizdo įrašu, kuris sulaukė didelio dėmesio: itin garbaus amžiaus močiutė išdrįso pati atskristi į egzotišką šalį aplankyti mylimos anūkės.

0

Savo močiutės neeilinę istoriją Gabriella aprašė socialiniame tinkle „Instagram“, o įrašu sutiko pasidalinti ir su tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Močiutė aplankė anūkę egzotiškoje šalyje

„Niekada nevėlu siekti savo svajonių. Mano 90 metų močiutė yra gyvas to įrodymas! Nuo tada, kai atsikrausčiau į Balį, ji svajojo mane aplankyti ir pamatyti, kaip mes čia su Maiku gyvename.

Apie tai kalbėjo mėnesių mėnesius, kol galiausiai nusprendė: laikas keliauti. KelionėLietuvos į Balį tikrai nelengva, ypač jos amžiuje. Nėra tiesioginių skrydžių, todėl reikėjo skristi su jungiamuoju reisu. Trumpiausia kelionė trunka apie 18 valandų, tai gali būti išties varginantis iššūkis vyresniam žmogui. Tačiau jos noras buvo stipresnis už visas kliūtis.

Mes kruopščiai ruošėmės: atlikome sveikatos patikrinimus, pasikonsultavome su gydytojais ir su jų palaiminimu, ji kartu su mano mama iškeliavo į Indoneziją. Kai pamačiau jas atvykstančias oro uoste, nepaisant skrydžio vėlavimų, buvau sužavėta.

Močiutė spinduliavo energija ir džiaugsmu! Kol buvo čia, ji norėjo pamatyti viską: paplūdimį, Beždžionių mišką, šventyklas. Kartu su šeima praleidome nepakartojamą laiką. Dabar ji jau grįžo namo… ir planuoja kitą kelionę. Jos istorija yra gražus priminimas, kad amžius – ne riba. Neleisk baimėms ar abejonėms stabdyti tavo žingsnių. Gyvenk pilnai. Leisk sau augti ir skleisti sparnus.

Didžiausi apribojimai gyvena mūsų galvose. Kai juos peržengi – gyvenimas tampa ypatingas“, – rašė Gabriella. 

Senolės drąsa sužavėjo šimtus

Po daugiau nei 350 tūkstančių peržiūrų sulaukusiu vaizdo įrašu pasipylė pagyros ir susižavėjimas vyresnio amžiaus moterimi.

„Nuostabiausia, kad dar tokio mažiaus nori nuotykių“, – stebėjosi viena moteris. „Kokia nereali, net už širdies griebia. Sveikatos močiutei, tegul žydi toliau“, – rašė dar viena. 

„Tikras įrodymas, kad kai yra stiprus noras – sustabdyti negali niekas. Fantastiška močiutė“, – pasidžiaugė kita. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

