TV3 naujienos > Žmonės

Andrius Pauliukevičius prabilo apie ypatingą žmogų: „Ji – mano ramybė ir atsakymai“

2025-08-27 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 16:55

Nors turėti senelius ne visi turi džiaugsmą, tačiau žinomas sporto treneris Andrius Pauliukevičius šioje vietoje tikrai turi kuo pasigirti. Žinomas vyras šiandien pasidalino jautriu įrašu su savo močiute, kuri dar neseniai atšventė jubiliejų.

Andrius Pauliukevičius, žinomas sporto treneris, šiandien pasidalino nuotrauka su savo senele ir skyrė jai jautrius žodžius, o įrašu vyras sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Senelė neseniai atšventė jubiliejų

Andrius Pauliukevičius savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotrauka, kur sėdi šeima, o pagrindinė herojė nuotraukoje – senelė.

View this post on Instagram

A post shared by Andrius Pauliukevičius (@andriuspauliukevicius)

Vyras pasidalinęs nuotrauka senelei skiria jautrius žodžius:

„Mano senelei – 90. Ji yra mano ramybė ir mano atsakymai. Kai turiu rūpesčių, važiuoju pas ją ir nepasakoju kas kankina mane, bet klausinėju apie jo vaikystę tarpukariu ir antrojo pasaulinio karo metais, jaunystę ir darbo metus sovietmečiu ir kaip jie gyveno per virsmą iš sovietmečio į laisvą Lietuvą.

Senelė su seneliu stovėjo Baltijos kelyje, po to viena buvo prie televizijos bokšto sausio įvykiu metu.

Ji niekada nesiskundžia. Tiesiog kaip faktus dėlioja kada buvo sunku ir kas buvo sunku. Bet tikriausiai dėl to, kad ji augo vienkiemyje Ignalinos rajone ir kitokio gyvenimo tuo metu dar nebuvo mačiusi, tie išgyventi sunkumai ir nepritekliai jai atrodo kaip savaime suprantami dalykai.

Ir klausant jos, išgirstu atsakymus, į klausimus, kurių neužduodu – mano rūpesčiai yra juokai, lyginant su tuo, kaip augo ir gyveno ji. Jaučiu dėkingumą, kad man jau beveik 44, o aš vis dar ją turiu“.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Andrium Pauliukevičium, paaiškėjo, jog senelė savo jubiliejų atšventė dar visai neseniai, rugpjūčio 16 dieną. Jai suėjo 90 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

