Le Dîner en Blanc – tai įspūdingas piknikas mieste, jau daugiau nei 30 metų vykstantis visame pasaulyje: nuo Paryžiaus iki Niujorko, nuo Los Andželo iki Singapūro.
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė(29 nuotr.)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasaros uždarymo magiško vakaro raktas atsidūrė ir vilniečių bei miesto svečių rankose. Vakarienė vyko Katedros aikštėje, kurioje buvo galima išvysti ir Monikos Liu pasirodymą. Renginio nuotraukoje ji matoma gyvai bendraujanti su publika, vilkinti baltai sidabrinę suknelę.
Prancūzijoje gimusio renginio aprangos kodas – balta spalva, elegancija ir geras skonis.
Jo metu šimtai baltai pasipuošusių porų gražiausioje miesto vietoje mėgaujasi puikiu maistu, gyva muzika ir rinktine kompanija.
Baltoji vakarienė Vilniuje šiemet surengta jau 12-ąjį kartą.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA