Milda ir Romanas patyrė didžiulį šoką: kapinėse netikėtai aptiko dukrytės kapelį su vardu ir pavarde

Neeiline tėvų situacija domėjosi gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Piktinasi, kad vaikas palaidotas kartu su benamiais
Namuose Mildai prasidėjo priešlaikinis gimdymas, o atskubėję medikai gimdyvę išgabeno į ligoninę, bet kūdikio gyvybės išsaugoti nepavyko.
Tėvai pasakoja, kad nuo tos dienos jie nieko nežinojo apie savo dukrytę. Esą ligoninė tik pranešė, kad kūdikio kūnelį kremavo, tačiau kur vaiko palaikai esą nepavyko išsiaiškinti.
Šiandien Latvijos pilietybę turintis vaikelio tėvas Romanas širsta, kad įsčiose miręs kūdikis buvo palaidotas kaip nežinomas asmuo šalia benamių ir artimųjų neturinčių asmenų, nors sako, kad pinigų laidotuvėms turėjo ir jokio sutikimo laidoti be jo žinios nebuvo davęs.
Savo vaiko kapą jis taip pat pastebėjo visiškai atsitiktinai, kai ėjo lankyti draugo kapavietės. Kapinių patvoryje supiltas mažas kauburėlis ir ant medinio kryžiaus užrašytas gražus mergaitiškas vardas. Tėvai graudinasi, kad viskas buvo daroma be jų žinios.
„Pamačiau naują lentelę ir mane sudomino. Kai pamačiau, kas parašyta, man kaip su plaktuku kalė... Sakė, kad policija ieškojo manęs, bet nerado. Mūsų niekas neinformavo“, – aplaidžiu valdiškų institucijų darbu piktinosi Romanas.
Paaiškėjo, kad moteris buvo informuota
Tėvui dėl visos šios situacijos yra labai skaudu, tad kartu su Toma prasidėjo visų įmanomų instancijų durų varstymas. Jis jau buvo susiradęs teisininką ir planavo kreiptis į teisėsaugą.
„Aš esu Latvijos pilietis ir taip išeina, kad man pranešti nereikia?“ – piktinosi lietuviškai sunkiai šnekantis vyras.
Po kelionės į savivaldybę ir laidojimo namus pagaliau tiesa ima aiškėti, o vėliau visus taškus sudėliojo ir policija.
„Ji tikrai buvo su policijos pareigūnu ir galbūt ten kažką pasirašė“, – sakė Palangos civilinės metrikacijos darbuotoja, tiksliai neprisimenanti, kas įvyko kūdikio mirties dieną.
Paaiškėjo, kad dar ligoninėje mama pati pareigūnams davė sutikimą, nulėmusį pastaruosius itin nemalonius įvykius. Turbūt moteris iš streso nesuprato, ko jos klausia ir ką tokiu atveju daryti. Mergytės tėvas nebuvo apklaustas, pasiteisinant tuo, kad pora nėra susituokusi.
„Kai niekas noro nepareiškia laidoti, tai kūnas tampa niekieno. Kaip būna kažkoks benamis ar ką, ir tada užsisuka tas ratas: savivaldybę įgalioja įmonę, įmonė įgalioja mane ir aš atlieku tą pareigą. Mes atliekame mieste tokią funkciją, kuri pasirūpina tokiais atvejais“, – sakė laidojimo namų vadovas, puikiai atmenantis šį skaudų atvejį su negimusiu kūdikiu.
Pareigūnai taip pat patvirtino, kad dar ligoninėje mama pati davė sutikimą, kad jos mirusį kūdikį palaidotų valstybė.
„Mama pasakė, kad atsisako laidoti kūdikį ir neprieštarauja, kad palaidotų savivaldybė“, – porai aiškino Toma, nors mama kurį laiką tikino, kad tokio sutikimo nedavė.
Vėliau ji pridūrė, kad gal ir galėjo duoti panašų leidimą.
„Aš pati strese buvau...“, – aiškino mirusio kūdikio motina Milda.
Abiems tėvams ši situacija kainavo daug nervų, streso ir nemigos naktų, kol galiausiai pavyko išsiaiškinti tiesą. Jiedu norėjo savo mergytės palaikais pasirūpinti patys, tačiau išėjo taip, kaip išėjo. Šiandien tėvai turi kapelį, kurį gali lankyti, tvarkyti ir turėti brangų, tačiau labai skaudų prisiminimą.
