Masiškai plinta vaizdelis, užfiksuotas Katedros aikštėje: „Vilniaus kelininkai ruošiasi“

Vaizdo įrašas prajuokino internautus, o jie pradėjo spėlioti, kad galbūt vairuotojas „šildo padangas“.
Pasidalijo vaizdo įrašu
Socialiniame tinkle „Facebook“ Andrius Volungevičius pasidalijo vaizdu, kuriame galima matyti Katedros aikštėje besisukinėjantį traktoriuką. Šiuo įrašu vilnietis leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Vilniaus kelininkai ruošiasi artėjančioms sudėtingoms oro sąlygoms“, – įraše rašė jis.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Vilniaus kelius prižiūrinčios įmonės „Grindos“ komunikacijos vadove Rita Ramanauskaite, ji pateikė komentarą apie įvykį:
„Gal atrodo, kad linksmai ratus sukinėja, bet iš tiesų dirba darbą. „Grinda“ prižiūri visą sostinės Senamiesčio teritoriją. Siekiame kuo operatyviau ją nuvalyti bei pabarstyti poreikį atitinkančiu mišiniu, kas ir užfiksuota atsiųstame video.
Maksimalus šių traktorių gamintojo nurodomas galimas greitis yra 19 km/h; realiomis aplinkybėmis toks greitis nėra išvystomas. Visi mūsų vairuotojai yra apmokyti techniką vairuoti saugiai, įsivertinus aplinkybes ir nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams.“
