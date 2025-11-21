„Grinda“ turi naują komunikacijos vadovę

Ji BNS pranešė naujas pareigas pradėjusi eiti šią savaitę.
„Vilnius – viena patogiausių gyventi sostinių Europoje ir jis gali būti dar gražesnis, tvarkingesnis, patogesnis. Tad norėčiau, kad kiekvienas vilnietis jaustųsi tikru savo miesto šeimininku ir matytų „Grindoje“ patikimą paslaugų tiekėją, padedantį užtikrinti švarą ir tvarką mieste kiekvieną dieną, ištisus metus“, – komentare BNS teigė V. Ramanauskaitė.
2020-2024 metais ji dirbo tuometinio energetikos ministro Dainiaus Kreivio atstove spaudai, o 2017–2020 metais – tuometinio krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio patarėja ryšiams su visuomene.
2009–2011 metais V. Ramanauskaitė dirbo D. Kreivio komandoje jam dirbant ūkio ministru. Iki tol ji vadovavo agentūrai „Saldo partneriai“, dar anksčiau dirbo su viešųjų ryšių specialistu Artūru Jonkumi.
V. Ramanauskaitė taip pat yra dirbusi Viešųjų pirkimų tarnyboje, „Danske Bank“, agentūroje „Investuok Lietuvoje“.
