  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Mama iš visos šeimos ima mokestį už kalėdinius pietus: „Aš jiems darau paslaugą“

2025-11-28 12:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 12:50

Iki Kalėdų liko mažiau nei mėnuo, tačiau internete jau prasidėjo amžinas ginčas dėl kalėdinių pietų. Kas gamins? Ką gaminti? Kaip susiplanuoti finansus? Moteris iš Velso sako tikrai neketinanti viena mokėti už viską – ji iš visų susirinkusiųjų ims pinigus, iš kiekvieno atėjusiojo – po 20 svarų (apie 23 eurus).

Kalėdos, kalėdinis stalas, šventinis stalas (nuotr. 123rf.com)

1

„Weshbuttergirl“ „TikTok“ pasivadinusi moteris paskelbė imanti mokestį iš šeimos narių už kalėdinius pietus – ir internautų reakcijos buvo nevienareikšmės, rašo oxfordmail.co.uk

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visai šeimai – mokestis už kalėdinius pietus 

Savo pasidalintame įraše moteris sakė: „Aš imu mokestį iš savo šeimos už kalėdinius pietus.

Galiausiai aš jiems darau paslaugą – aukoju savo Kalėdų dieną, kad visą dieną būčiau virtuvėje ir pagaminčiau jiems maisto. Ar matėte kalakutienos kainas ir kiek viskas kainuoja?“

Toks moters pareiškimas nustebino ne tik internautus, bet ir jos pačios vyrą.

„Taigi, tai pirmas kartas, kai Theo šeima (parodo į už jos stovintį vyrą) atvyks kalėdinių pietų, ir jam, panašu, nepatinka, kad imsiu mokestį“, – kalbėjo ji.

Tuomet Theo jos paklausė: „Ką, tu imsi iš mano mamos mokestį už kalėdinius pietus?“, į ką ji atsakė: „Aš imsiu mokestį ir iš tavo motinos, ir iš savo motinos už kalėdinius pietus.“

Po šio pokalbio kilo ginčas, kai galiausiai moteris rėžė: „Kodėl aš turėčiau už viską mokėti, jei aukoju savo dieną? Aukoju, kad jums pagaminčiau skanius pietus.“

„Kam reikia priešų, kai turi tokią šeimą“

Tada ji paklausė savo sekėjų: „Ar jūs imate mokestį už kalėdinius pietus?“ ir pasipylė krūvos atsakymų.

Vienas žmogus parašė: „Jeigu tu juos pakvietei, manau, kad įžūlu prašyti susimokėti, o Dieve.“

Kitas atsakė: „Ne, niekada. Paprastai visi susitariame, kad kiekvienas kažką atsineša ant stalo.“

Dar kažkas parašė: „Kam reikia priešų, kai turi tokią šeimą kaip tavo?“

Kitas žiūrovas sakė: „Imti mokestį iš savo šeimos už kalėdinius pietus yra beprotiška, bet, na, kiekvienam savo.“

Vienas vis dėlto pritarė: „Asmeniškai aš verčiau sumokėčiau, nei visą dieną gaminčiau, priimčiau svečius, turėčiau netvarką namuose ir patirčiau stresą.“

Tačiau ne visi su tuo sutiko: „Ar tu prisijungi? Kas nutiks, jei pietūs nebus skanūs? Ar jie atgaus savo pinigus?“

