Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje kursuos išskirtinis traukinys: nustebsite, kas jo viduje

2025-10-23 15:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 15:50

Spalio 21 d. savo kelionę Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje pradėjo „Monstrų traukinys“, kviečiantis visus aštrių pojūčių mėgėjus į išskirtines keliones trumpuoju Siauruko reisu.

Siaurukas (nuotr. Facebook)

Spalio 21 d. savo kelionę Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje pradėjo „Monstrų traukinys“, kviečiantis visus aštrių pojūčių mėgėjus į išskirtines keliones trumpuoju Siauruko reisu.

REKLAMA
0

„Trumpieji Siauruko „Monstrų traukinio“ reisai Anykščiuose organizuojami pirmą kartą. Keletą metų organizavome panašius reisus Panevėžyje, o šiemet sugalvojome paįvairinti siauruko keliones Anykščiuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siauruko keleivių laukia ne tik nauji kelionių įspūdžiai, bet ir netikėtas susitikimas su techniniu kultūros paveldu.

REKLAMA
REKLAMA

Susitarėme dėl  bendradarbiavimo su Anykščių „Siaubo parku“. Tikiuosi ir ateityje plėsti laisvalaikio praleidimo formas, bendradarbiaujant su Anykščių pramogų organizatoriais“, – sakė VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis direktorius dr. Darius Liutikas.

REKLAMA

Išriedėjo „Monstrų traukinys“

Anykščių „Siaubo parko“ ir „Monstrų traukinio“ bendradarbiavimas suteiks naudą visiems pramogų lankytojams.

Trumpojo „Monstrų traukinio“ bilieto kaina – 6 Eur., tačiau turintiems Anykščių „Siaubo parko“ lankytojo apyrankę taikoma 2 Eur. nuolaida (kaina tik 4 Eur.).

O „Monstrų traukinio“ keleiviai pateikę kelionės apmokėjimo čekį gaus 3 eurų nuolaidą apsilankymui „Siaubo parke“ Anykščiuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Monstrų traukinys“ – tai 20 minučių kelionė iš Anykščių siaurojo geležinkelio stoties per Šventosios upės tiltą iki Anykščių menų inkubatoriaus ir atgal.

Keliaujama uždarais vagonais. Maršrutas skirtas patirti važiavimą unikaliu ir vieninteliu Lietuvoje – siauruku.

Trumpieji reisai „Monstrų traukiniu“ iš Anykščių siaurojo geležinkelio stoties bus organizuojami spalio 21-31 d.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį – ketvirtadienį numatyti reisai 18 ir 19 val., penktadienį 17, 18 ir 19 val., šeštadienį – 16, 17, 18, ir 19 val. o sekmadienį – 16, 17 ir 18 val. (I-V 18 val. VI-16 ir 18 val., VII-16 ir 17 val. reisai bus vykdomi jei susirinks bent 10 keleivių). Bilietai parduodami Anykščių siaurojo geležinkelio stoties kasoje.

Daugiau informacijos apie siauruką VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ interneto svetainėje www.siaurukas.eu.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ informacija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų