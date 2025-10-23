Lietuvoje kursuos išskirtinis traukinys: nustebsite, kas jo viduje

„Trumpieji Siauruko „Monstrų traukinio“ reisai Anykščiuose organizuojami pirmą kartą. Keletą metų organizavome panašius reisus Panevėžyje, o šiemet sugalvojome paįvairinti siauruko keliones Anykščiuose.
Siauruko keleivių laukia ne tik nauji kelionių įspūdžiai, bet ir netikėtas susitikimas su techniniu kultūros paveldu.
Susitarėme dėl bendradarbiavimo su Anykščių „Siaubo parku“. Tikiuosi ir ateityje plėsti laisvalaikio praleidimo formas, bendradarbiaujant su Anykščių pramogų organizatoriais“, – sakė VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis direktorius dr. Darius Liutikas.
Išriedėjo „Monstrų traukinys“
Anykščių „Siaubo parko“ ir „Monstrų traukinio“ bendradarbiavimas suteiks naudą visiems pramogų lankytojams.
Trumpojo „Monstrų traukinio“ bilieto kaina – 6 Eur., tačiau turintiems Anykščių „Siaubo parko“ lankytojo apyrankę taikoma 2 Eur. nuolaida (kaina tik 4 Eur.).
O „Monstrų traukinio“ keleiviai pateikę kelionės apmokėjimo čekį gaus 3 eurų nuolaidą apsilankymui „Siaubo parke“ Anykščiuose.
„Monstrų traukinys“ – tai 20 minučių kelionė iš Anykščių siaurojo geležinkelio stoties per Šventosios upės tiltą iki Anykščių menų inkubatoriaus ir atgal.
Keliaujama uždarais vagonais. Maršrutas skirtas patirti važiavimą unikaliu ir vieninteliu Lietuvoje – siauruku.
Trumpieji reisai „Monstrų traukiniu“ iš Anykščių siaurojo geležinkelio stoties bus organizuojami spalio 21-31 d.
Pirmadienį – ketvirtadienį numatyti reisai 18 ir 19 val., penktadienį 17, 18 ir 19 val., šeštadienį – 16, 17, 18, ir 19 val. o sekmadienį – 16, 17 ir 18 val. (I-V 18 val. VI-16 ir 18 val., VII-16 ir 17 val. reisai bus vykdomi jei susirinks bent 10 keleivių). Bilietai parduodami Anykščių siaurojo geležinkelio stoties kasoje.
Daugiau informacijos apie siauruką VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ interneto svetainėje www.siaurukas.eu.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ informacija
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!