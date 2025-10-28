Lietuvoje atidengė paminklą tragiškai žuvusiam ugniagesiui: štai kaip jis atrodo

R. Venslauskis (1971-2025 m.), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas žuvo 2025 m. vasario 10 d., vykdydamas tarnybines pareigas ir gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje (Klaipėdos raj.).
Atidengė paminklą skirtą žuvusiam ugniagesiui
Darbą Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ugniagesys gelbėtojas pradėjo 1997 m. – iki tragiškos žūties dirbo Gargždų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Per tarnybos metus R. Venslauskis gesino daugybę gaisrų, ne sykį gelbėjo žmonių gyvybes ir turtą.
Jis visada jautė atsakomybę ir nestokojo veržlumo, atsakingai ir nuoširdžiai atliko savo pareigas, buvo darbštus ir geranoriškas. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą buvo ne kartą skatintas ir apdovanotas.
„Šių metų pradžioje netekome nuoširdžiai atsidavusio tarnybai ilgamečio komandos nario. Pastatytas paminklas – tai mūsų bendruomenės pagarbos ženklas kolegai, kuris iki paskutinės akimirkos vykdė savo pareigą. Ugniagesio profesija reikalauja drąsos, pasiaukojimo ir ištikimybės tarnybai – visa tai Rolandui buvo ne pareiga, o gyvenimo būdas.
Jis žuvo gelbėdamas kitus – tai aukščiausia tarnystės prasmė. Šis paminklas liudija, kad jo drąsa, pareigos jausmas ir atsidavimas tarnybai visada išliks mūsų atmintyje“, – akcentavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla.
Idėja įamžinti žuvusio kolegos atminimą kilo Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams.
Projektą finansavo Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS), o jo įgyvendinimu rūpinosi Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojas, UGPS Gargždų skyriaus pirmininkas Vidas Rasimavičius.
Skultptūroje įamžintas ugniagesys
Skulptūros idėjos ir koncepcijos autorius – menininkas Artūras Nikitinas. Skulptūra pagaminta iš juodo metalo, bronzos ir akmens. Beveik 3 m aukščio juodo metalo lakšte įamžintas ugniagesys, stovintis priešais duris, ant kurių pavaizduota ugnis. Ugniagesį, žengiantį pro duris, savo sparnais apglėbęs globoja šv. Florijonas.
A. Nikitinas sako, kad norėjo pavaizduoti ugniagesį, kuris stovi priešais duris, už kurių tarsi patenkama į nežinomą erdvę – niekas nežino, kas laukia ten patekusiųjų.
„Norėjau perteikti ugniagesių gelbėtojų drąsą, didvyriškumą, pasiaukojimą ir priversti susimąstyti, kodėl kartais tiems, kurie gelbėja kitus, likimas būna toks nepalankus.
Šv. Florijonas pasiima geriausiuosius į savo būrį, ir jie tampa kitų gelbėtojų angelais sargais“, – sako skulptūros idėjos autorius A. Nikitinas.
Šis paminklas – tai ugniagesių bendruomenės atminimas, pagarba ir padėka Žmogui, kuris, vykdydamas pareigas, paaukojo savo gyvybę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!