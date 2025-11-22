Legendinės „Santa Barbaros“ žvaigždės – neatpažįstamos: pamatykite, kaip atrodo dabar

Nors nuo serialo premjeros praėjo jau daugiau kaip keturi dešimtmečiai, žiūrovams vis dar įdomu, kaip bėgant metams pasikeitė jų mėgstami herojai.
Dauguma aktorių šiandien gyvena visiškai kitokį gyvenimą – vieni pasitraukė iš viešumos, kiti tęsė karjerą kine ar teatruose, o kai kurie išliko popkultūros simboliais.
Adolfo Larrue Martínezas III
A. L. Martinezas, vienas mylimiausių serialo „Santa Barbara“ veidų, suvaidino nuoširdų ir pasiaukojantį Cruzą Castillo. Po serialo pabaigos jis nenustojo aktyviai dirbti – aktorius kūrė karjerą tiek televizijoje, tiek kine.
Jį galima buvo matyti serialuose „Longmairas“, „Pietų karalienė“, „Generalinė ligoninė“ ir net „Mūsų gyvenimo dienos“.
Aktorius taip pat užsiima muzika ir rašo. Šiandien A. L. Martinezui – 77-eri, jis vis dar dalyvauja projektuose, yra socialiai aktyvus ir itin artimas su savo gerbėjais „Instagram“ tinkle.
Marcy Walker
Marcy Walker, įkūnijusi legendinę Eden Capwell, ilgą laiką buvo viena ryškiausių muilo operų žvaigždžių. Už Eden vaidmenį ji pelnė „Daytime Emmy“ apdovanojimą.
Tačiau 2005 metais nusprendė visiškai pasitraukti iš aktorystės. Šiandien Marcy dirba paprastesnį darbą – ji tapo krikščionių bažnyčios tarnautoja ir padeda bendruomenėms JAV.
63-ejų moteris dabar viešumoje pasirodo retai, socialiniuose tinkluose nepasirodo, o jos dabartinė išvaizda matoma tik iš retesnių bendruomenės nuotraukų.
Robin Wright
Robin Wright yra ko gero sėkmingiausia „Santa Barbara“ žvaigždė karjeros prasme. Suvaidusi Kelly Capwell, ji tapo Holivudo žvaigžde: išgarsėjo filmu „Princesė nuotaka“, o vėliau – kultiniu vaidmeniu filme „Forestas Gampas“.
Pastaraisiais metais jai tarptautinį pripažinimą pelnė Claire Underwood vaidmuo „Netflix“ seriale „Kortų namelis“, už kurį gavo „Golden Globe“.
59-erių R. Wright šiandien yra režisierė, aktyviai dirba kino pramonėje ir išlieka viena įtakingiausių Holivudo moterų.
Lane'as Daviesas
Lane'as Daviesas, įkūnijęs charizmatiškąjį Masoną Capwellą, po „Santa Barbaros“ toliau tęsė darbą televizijoje ir teatre.
Jį buvo galima išvysti „Seinfeldas“, „Supermenas ir Luisa“, „Daktariūkščiai“, „Žavūs ir drąsūs“ ir „Mūsų gyvenimo dienos“.
L. Daviesas yra aistringas teatro kūrėjas – vadovauja Šekspyro festivaliams, režisuoja spektaklius ir pats juose vaidina.
Šiandien 75-erių aktorius aktyviai keliauja tarp teatro scenos ir televizijos, o socialiniuose tinkluose dalijasi nostalgiškomis akimirkomis iš „Santa Barbara“ laikų.
Judith McConnell
Judith McConnell, seriale suvaidinusi elegantišką ir dramatišką Sophią Capwell, ir šiandien išlieka aktyvi kūrybiškai.
Po „Santa Barbara“ ji tęsė karjerą televizijoje – pasirodė tokiuose serialuose kaip „Dalasas“, „Žvaigždžių kelias“, „Praktika“, „Teisėja Amy“.
J. McConnell taip pat dirba dubliavimo srityje ir kartkartėmis pasirodo teatruose.
81-erių aktorė palaiko ryšį su gerbėjais socialiniuose tinkluose ir dažnai dalijasi prisiminimais iš filmavimo aikštelių.
Nors nuo „Santa Barbara“ premjeros praėjo jau daugiau nei keturiasdešimt metų, serialo žvaigždės išliko ryškios žiūrovų atmintyje.
Vieni aktoriai pasirinko ramesnį, nuo kamerų nutolusį gyvenimą, kiti pasiekė tarptautinį pripažinimą, tačiau visus juos jungia tas pats – jie sukūrė personažus, kurie tapo tikra televizijos istorijos dalimi.
