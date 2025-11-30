Langai namuose daugiau nerasos: štai ką reikia padaryti

Tam tereikia valgomosios druskos ir popierinių puodelių – tokia paprasta gudrybė padės pamiršti aprasojusius langus namuose, rašoma independent.co.uk.
Kaip tai veikia?
Natasha į popierinius puodelius įdeda druskos ir palieka juos ant palangių per naktį. Ji tvirtina, kad šis metodas puikiai sustabdo kondensato susidarymą.
Triuką ji sužinojo iš savo senelių, kurie žiemą stacionariuose nameliuose palikdavo indelius su druska, kad išvengtų drėgmės pertekliaus ir langų rasojimo.
„Negaliu sau leisti įsigyti oro sausintuvo kiekvienam kambariui, todėl pagalvojau, kad net jei tai neveiks, vis tiek nedaug pinigų išleisiu, tad galiu pabandyti. Tai puikiai suveikė“, – pasakoja Natasha.
Kaip naudoti?
Natasha pateikė veiksmų eigą, ką ji pati daro su druska, kad ši padėtų surinkti drėgmę:
- Kiekvieną puodelį iki pusės pripildykite druska.
- Padėkite po vieną puodelį prie kiekvieno lango.
- Kasryt pakratykite druską, kad nesuliptų.
- Jei druska tampa kieta ir drėgna – pakeiskite ją.
- Patarimas, kaip sutaupyti: drėgną druską galima išdžiovinti orkaitėje ir pakartotinai naudoti tam pačiam tikslui.
Natasha pastebėjo, kad nuo tada, kai pradėjo naudoti šį metodą, ant langų nebesikaupia kondensatas, todėl nebereikia jų kasryt valyti stiklo valytuvu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.