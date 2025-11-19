Išvenkite aprasojusių automobilio langų: padės 1 netikėta gudrybė

Kondensatas susidaro tada, kai šiltas, drėgnas oras automobilio viduje susiliečia su šaltu stiklo paviršiumi, dėl ko vandens garai kondensuojasi ir virsta mažais lašeliais, nusėdančiais ant langų.
Tai ypač dažna problema žiemą arba kai ima stipriau vėsti orai. Kuo šaltesnis oras lauke, tuo didesnis temperatūros skirtumas, kas lemia stipresį langų rasojimą, rašoma express.co.uk.
Kaip išvengti aprasojusių automobilio stiklų?
Teigiama, kad yra paprasta priemonė, galinti padėti to išvengti – tereikia panaudotų arbatos pakelių. Panaudoti arbatos pakeliai – ypač juodosios ar žaliosios arbatos – yra labai veiksmingi mažinant kondensatą ir drėgmę automobiliuose, nes arbatos lapeliuose yra natūraliai drėgmę sugeriančių medžiagų.
Dėl šios priežasties jie gali sugerti perteklinę drėgmę iš oro ir veikti kaip natūralus drėgmės surinkėjas, o tai gali būti ypač naudinga labai šaltais rytais. Ekspertai rekomenduoja automobilio viduje padėti kelis panaudotus arbatos pakelius arba mažus indelius su biria arbata, pavyzdžiui, ant prietaisų skydelio ar durelių kišenėse.
Automobilių specialistas Benas Pitcheris iš „DPF Experts“ teigia, kad arbatos pakeliai yra puikus sprendimas šiai problemai, nes jie natūraliai sugeria drėgmę, yra pigūs ir greičiausiai jau guli jūsų virtuvės spintelėje.
Jis aiškina: „Arbatos pakeliai, ypač juodosios ar žaliosios arbatos, natūraliai sugeria drėgmę. Juos padėjus automobilyje, galima sumažinti kondensatą, ypač šaltesniais mėnesiais. Nors jie nėra tokie veiksmingi kaip profesionalūs drėgmės surinkėjai, tai pigi ir ekologiška priemonė nedideliam drėgnumui sumažinti.“
Žalioji ir juodoji arbata geba sugerti drėgmę, susidarančią dėl skirtingų automobilio vidaus ir išorės temperatūrų, o kaip papildomas privalumas – gali pagerinti automobilio kvapą. Arbatos pakeliai gali sugerti ir neutralizuoti nemalonius kvapus, todėl automobilis gali kvepėti daug gaiviau, įdedant labai mažai pastangų.
B. Pitcheris taip pat sako, kad silikagelio maišeliai, kurie dažnai randami batų, elektronikos ar kitų gaminių pakuotėse, gali turėti panašų poveikį ir padėti sugerti drėgmę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!