Rasoja automobilio langai? Pasakė, ką reikia daryti

Šaltuoju metų laiku užšalęs priekinis stiklas nėra vienintelis dalykas, dėl kurio reikia nerimauti. Kai automobilis įkaista, šiltas ir drėgnas oras iš automobilio salono patenka ant šaltų langų, todėl ore esančios vandens dalelės gali atvėsti ir padengti stiklą – taip ant automobilio stiklų susidaro kondensatas.

Vairuotojo akimis žiūrint, kondensatas riboja matomumą, todėl prieš važiuojant automobiliu jį reikia nuvalyti, rašoma express.co.uk.

Nesudėtingas triukas

Yra keletas būdų, kaip atsikratyti kondensato automobilyje, pavyzdžiui, naudojant priekinio stiklo šildytuvą arba naudojant oro kondicionierių, taip užtikrinant, kad oras patektų iš lauko, o ne iš vidaus, tačiau yra dar paprastesnis būdas, galintis sustabdyti kondensato susidarymą, naudojant tai, ką jau turite savo šaldytuve.

Internetinio turinio kūrėja Darissa, kuri savo TIkTok paskyroje @darissa.hacks dažnai dalijasi gyvenimo gudrybėmis, pasidalijo mintimi, kad viskas, ko jums reikia, yra bulvė.

„Automobilio triukas, apie kurį norėčiau žinoti anksčiau, – parašė ji prie savo vaizdo įrašo. – Šis triukas neleis vandeniui patekti ant jūsų automobilio langų esant atšiaurioms oro sąlygoms.“

Vaizdo įraše matyti, kaip ji per automobilio priekinį stiklą perbraukia per pusę perpjauta bulve. Norint įsitikinti, kad šis triukas veikia, reikia įsitikinti, kad naudojate švarią bulvę, todėl pirmiausia gali tekti ją nuvalyti.

Tada plokščiąja puse patrinkite langą, įsitikinkite, kad padengėte visą plotą. Šis metodas turėtų veiksmingai nuvalyti langą ir sukurti barjerą, apsaugantį nuo kondensato susidarymo.

Jei pastebėsite krakmolo ruožų, tiesiog juos nuvalykite. Be to, jei planuojate perbraukti per visus automobilio langus, gali tekti naudoti abi bulvės puses.

Panaudoję priemonę, leiskite jai visiškai išdžiūti be trukdžių. Bulvių sultims išdžiūvus, jūsų langai turėtų išlikti be rūko. Taip yra dėl to, kad bulvėje esantis krakmolas sudaro skydą tarp stiklo ir oro.

Komentarų skiltyje žmonės negalėjo sulaukti, kada galės išbandyti, o vienas asmuo teigė: „Genialus triukas.“

Kitas tiesiog pasakė: „Gera idėja.“

O trečias rašė: „Tai genialus automobilio triukas. Ačiū, kad pasidalijote savo patirtimi.“