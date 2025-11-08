Atrado triuką, kad ant langų nebesikauptų kondensatas: štai ką reikia daryti

Kondensatas ant langų gali lemti drėgmės padidėjimą ir pelėsio atsiradimą namuose. Laimei, L. Crombie pasidalijo paprastu triuku.
Ji sako, kad indų ploviklis yra veiksminga priemonė kondensatui sumažinti ir jo išvengti.
Kada nors susimąstėte, kodėl jūsų langai rasoja? Kaltininkas yra kondensatas, kuris susidaro, kai šiltas, drėgnas oras susiduria su šaltu paviršiumi ir susidaro vandens lašeliai, rašo mirror.co.uk.
Gudrybė, kad ant langų nesikauptų kondensatas
Indų ploviklio efektyvumas kovojant su kondensatu slypi tame, kad užtepus jo ant stiklo sukuriamas nematomas barjeras ir pakanka tik labai nedidelio jo kiekio.
„Užpilkite nedidelį kiekį indų ploviklio ant sausos mikropluošto šluostės ir ištrinkite visą stiklo paviršių“, – patarė Lynsey.
Ji tikina, kad ant stiklų „neliks ruožų, nes naudojamas labai mažas kiekis“ indų ploviklio.
Be to, „Leichestershire Live“ Lynsey sakė: „Tai sukuria barjerą ir neleidžia kauptis kondensatui. Tai toks puikus senamadiškas patarimas, kuris tikrai veikia.“
Vis tik, pagrindinė paslaptis kovojant su rasojančiais langais – tinkamai reguliuoti oro drėgmę namuose.
Atšalus orams, dažniausiai drabužius džioviname namuose, o tai didina drėgmę patalpose. Norint išvengti dažnų klaidų džiovinant skalbinius patalpose, Lynsey rekomenduoja statyti džiovyklę gerai vėdinamoje vietoje.
Ji pažymi, kad šviesiausias namų kambarys gali būti tinkamiausia vieta skalbiniams džiūti prie atviro lango.
„Uždarykite kambario duris, kol langas bus praviras“, – priduria ekspertė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad tokie kasdieniai veiksmai kaip gaminimas ar prausimasis gali padidinti drėgmės kiekį namuose, todėl verta vėdinti namus, kad išvengtumėte kondesato ir nepageidaujamo pelėsio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!