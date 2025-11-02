Laidotuvėse giedančią Ramunę stebina pasikeitusios tradicijos: „Viskas vyksta greitai, visur skubame“

Nuo paauglystės Ramunė jautė trauką muzikai, o netikėtas susitikimas su kaimo giedotoja atvėrė kelią ilgam ir prasmingam gyvenimo darbui. Naujienų portalui tv3.lt ji dalijasi savo patirtimi, atskleidžia giedojimo reikšmę laidotuvių ritualuose ir pasakoja apie pokyčius bei tendencijas šioje srityje.
Nuo kaimo bažnyčios chorelio iki pagrindinės vedančiosios
Ramunė pasakoja, kad jos giedotojos kelias prasidėjo dar paauglystėje, kai ji gyveno kaime. Kadangi tuomet nebuvo muzikos mokyklos, ji neturėjo galimybės jos lankyti.
„Nuo mažens lankiau bažnyčią, barsčiau gėles, giedodavau bažnyčios chorelyje ir supratau, kad galiu dainuoti ir labai norėjau giedoti.
Buvo kaime laidotuvės, priėjau prie dėdienės, kuri tuo metu buvo garsi kaimo giedotoja. Paklausus, ar galiu su ja pagiedoti, ji pasakė, kad jei neužmigsiu, galiu sėsti ir giedoti“, – prisimena Ramunė.
Ji sako, kad taip ir gimė jos giedotojos karjera. Iš pradžių ji išmoko mažesnės apimties giesmeles, o būdama 18-os tapo pagrindine vedančiąja, mokančia visas giesmes.
Nors giedojimas moteriai iš pradžių buvo labiau hobis, gyvenime buvo laikotarpių, kai ji vertėsi vien iš šios veiklos, ir tai buvo tapę pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu bei veikla.
Giedojimo prasmė ir pasikeitusios laidotuvių tradicijos
Ramunė paaiškina, kad giedojimo esmė yra melstis už mirusiojo sielą, kad ji nukeliautų į dangų ir gautų amžinojo gyvenimo palaimą.
„Giesmės būdavo apie tai, kad siela greičiau patektų į Dievo užantį, iš skaistyklos kad nepatektų į pragarą“, – pasakoja giedotoja.
Anot Ramunės, laidotuvių ir giedojimo tradicijos per pastaruosius dešimtmečius gerokai pasikeitė. Dauguma žmonių nebesuvokia mirties prasmės tokiu pat gilumu, kaip anksčiau.
Ji priduria, kad šiuolaikinės laidotuvės dažnai yra sukomercintos ir vyksta skubotai, todėl prarandamas giedojimo bei budynių tikrasis ritualinis tikslas.
„Kiek žinau, didmiesčiuose netgi iš vakaro nebėra galimybės atsisveikinti su mirusiuoju. Kelios valandos ir viskas – žmogus vyksta į kapines. O juk anksčiau būdavo budynės – žmogus būdavo pašarvotas dvi dienas ir trečią dieną laidodavo“, – atskleidžia pašnekovė.
Giedotojos teigimu, budynių metu žmonės naktį budėdavo šalia pašarvoto asmens, o pats mirusysis dažniausiai būdavo pašarvotas namuose, nes nebuvo laidojimo salių.
„Nebeliko budynių, tos reikšmės, kad reikia būti su mirusiuoju per naktį, nors tai yra pagarba mirusiajam. Dabar viskas vyksta greitai, nes ir gyvenime visur skubame“, – sako ji.
Pasak Ramunės, dauguma žmonių laidotuves ir giedojimą suvokia skirtingai. „Kiti suvokia, kad meldžiamės už sielą, kitiems tai tik formalumas, o kitiems – tik noras „pridėti pliusiuką“, kai kažkas laidojama“, – priduria giedotoja.
Atskleidė giedojimo kainas laidotuvėse
Giedotoja Ramunė teigia, kad ypatingų laidotuvių prašymų dažniausiai nesulaukia, tačiau prisimena atvejį, kai giedojo 1-erių metukų mergaitės laidotuvėse. Jos tėvai pageidavo lengvų, šviesių giesmių.
„Dažnai prašo negraudinančių giesmių, tačiau dabar beveik nebėra tokių stipriai graudinančių giesmių, kaip buvo anksčiau“, – pasakoja moteris.
Kalbėdama apie emocijas giedojimo metu, Ramunė atskleidžia savo požiūrį: „Aš einu kaip į darbą. Negaliu rodyti emocijų, graudintis, nes jeigu aš verksiu, rodysiu emocijas, aš negalėsiu giedoti. Man užspaus gerklę.“
Vis dėlto, pasitaiko atvejų, kai laidojamas artimas pažįstamas – tokiu atveju emocijas tvardyti sunkiau, bet ji stengiasi atlikti savo darbą: „Prieš akis visą laiką stovi tas žmogus, nes vis tiek jį pažinojai, su juo bendravai, todėl būna sunkiau.“
Kalbėdama apie giedotojų paslaugų kainas, Ramunė atskleidžia, kad dažniausiai gieda daugiau nei valandą, pasiruošdama iš anksto, kad būtų išvengta skubos.
„Aš labai valandų nežiūriu, kadangi man tas darbas patinka. Patinka giedoti, patinka giesmės, patinka išreikšti save per giesmę, tai aš visą laiką ateinu anksčiau, kad nebūtų skubos. Aš giedu pusantros valandos“, – sako ji.
Paslaugų kainos, pasak jos, dažniausiai yra individualios, tačiau vidutinė giedojimo kaina svyruoja nuo 150 iki 500 eurų.
„Būna, jog paprašo pagiedoti iš vakaro porą valandų, taip pat ir kitos dienos išlydėjime. Išlydėjimo giedojimas apima porą valandų. Taip pat būna prašymų ir gedulinguose pietuose pagiedoti, tad kainos skiriasi“, – aiškina giedotoja.
