Labai paprasti ir skanūs varškės sausainiai: puikiai tiks prie kavos

Varškės sausainiams reikės:
- 300 g varškės
- 300 g miltų
- 200 g sviesto
- Pusės šaukštelio sodos
- Šaukštelio vanilinio cukraus
- Kelių šaukštų cukraus
- Šaukštelio cinamono
Gaminimo eiga:
Pertrinti varškę, sudėti miltus, įdėti druskos, sodos ir vanilinio cukraus. Šaltą sviestą į dubenį sutarkuoti su burokine tarka. Tešlą dubenyje pradėti minkyti rankomis, kai ji pradės lipti, tešlą išversti ant stalo ir pabaigti ją minkyti. Neminkyti per ilgai, kad nepradėtų tirpti sviestas. Tešlos rutulį suvynioti į maistinę plėvelę ir palikti šaldytuve bent 30 min.
Atskirame inde sumaišyti cukrų su cinamonu.
Ant stalo paberti miltų ir iškočioti tešlą. Iš jos su apvalia formele išspausti apskritimus. Apskritimą įdėti į cukraus ir cinamono mišinį ir gerai įspausti, kad prie tešlos priliptų cukrus. Apskritimą perlenkti pusiau ir po to – dar pusiau. Suformuotus sausainius sudėti ant skardos ir kepti 200 laipsnių kaitros orkaitėje apie 15 min. Iš šio kiekio tešlos išeina apie 50 sausainių.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.