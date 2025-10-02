Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kaune į ligoninę atgabenta dešimtys sužeistųjų: tik vėliau paaiškėjo, kas įvyko

2025-10-02 17:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 17:21

Rugsėjo 27-osios rytą LSMU Kauno ligoninės Šilainių padalinyje netrūko sujudimo – greitosios pagalbos automobiliais buvo atgabenta dešimtys sužeistųjų, ligoninės prieigose būriavosi kariai ir civiliai. Visa tai – masinės nelaimės imitacija, vykusi kaip Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės pratybų „Tauras 2025“ dalis.

LSMU Kauno ligoninėje vykusios pratybos (nuotr. pranešimo spaudai)
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratybų scenarijus apėmė kelias skirtingas ekstremalias situacijas. Jų metu buvo išbandomas visas veiksmų grandinės kelias – nuo incidento vietos iki medicininės pagalbos suteikimo sužeistiesiems, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis tarnybomis, rašoma pranešime spaudai.

LSMU Kauno ligoninėje vyko pratybos
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LSMU Kauno ligoninėje vyko pratybos

Imitavo masinę nelaimę

Imituota ne tik masinė nelaimė, bet ir diversinė ataka Vandžiogalos apylinkėse bei masiniai neramumai Kauno mieste. Pastaroji situacija leido įvertinti LSMU Kauno ligoninės Apsaugos skyriaus sąveiką su Lietuvos šaulių sąjungos komendantiniais šauliais, kurių viena iš funkcijų – strateginių objektų apsauga.

Ligoninės darbuotojai praktiškai išbandė įvairius pagalbos teikimo scenarijus masinių nelaimių atvejais: pacientų ir personalo perskirstymą, lovų atlaisvinimą, medicininių priemonių atgabenimą, papildomų operacinių parengimą ir kt.

Į pratybas taip pat buvo įtrauktos ir kitos institucijos – Viešojo saugumo tarnyba, Ekstremalių sveikatai situacijų centras, ugniagesiai gelbėtojai ir kt.

„Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie algoritmo kūrimo, skyrė savo laiko ir dalyvavo šio šeštadienio pratybose, dirbo, mokė ir mokėsi drauge. Masinės nelaimės atveju svarbiausia – gebėti veikti koordinuotai, greitai ir užtikrintai.

Džiaugiuosi, jog mūsų ligoninė ėmėsi atsakomybės ir lyderystės šioje srityje. Rengiame algoritmus ir kuriame sprendimus, kurie galėtų išgelbėti gyvybes“, – pratybų svarbą pabrėžė LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė prof. dr. Diana Žaliaduonytė.

„Šios pratybos parodė, kokie sprendimai veikia, išsiaiškinome sritis, kurias galime tobulinti, bei identifikavome iššūkius, mokėmės dirbti neįprastomis sąlygomis. Gautos įžvalgos virs išmoktomis pamokomis – gerinsime mūsų pasirengimą ir tobulinsime algoritmą, o tada vėl jį išbandysime pratybose.

Tai – nesibaigiantis procesas ir niekada negali būti per gerai pasirengęs, bet po šių pratybų mūsų pasirengimo lygis ženkliai pakilo“, – džiaugėsi Stacionarinės veiklos koordinatorius Edgaras Diržius, kuris, be visa ko, ir pats yra Lietuvos šaulių sąjungos narys.

Į viršų