Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Istorinis įvykis Lietuvoje: 2 moterims įteiktas jų partnerystę patvirtinantis pažymėjimas

2025-09-11 11:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 11:49

Rugsėjo 9 d. įsiteisėjus Lietuvoje priimtam teismo sprendimui dėl pirmosios partnerystės įregistravimo, Karolina ir Eglė yra pripažintos partnerėmis.

Karolina ir Eglė (nuotr. Sauliaus Žiūros)

Rugsėjo 9 d. įsiteisėjus Lietuvoje priimtam teismo sprendimui dėl pirmosios partnerystės įregistravimo, Karolina ir Eglė yra pripažintos partnerėmis.

REKLAMA
11

Šiandien tai buvo simboliškai paminėta Vilniaus rotušėje, rašoma pranešime spaudai. 

Iš mero – sveikinimai dėl pirmo partnerystės įregistravimo

„Lietuva yra teisinė valstybė – teismų sprendimai čia yra vykdomi, o žmogaus teisės gerbiamos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visada sakiau, kad Vilnius yra laisvas miestas ir jame savais turi jaustis visi norintys čia kurti savo gyvenimą, prisidėti prie paties Vilniaus kūrimo.

REKLAMA
REKLAMA

Atliepiant šį principą man buvo svarbu simboliškai pasveikinti pirmąją Lietuvoje pripažintą partnerių porą. Linkiu, kad šis pavyzdys įkvėptų ir padrąsintų kitus – Vilniuje gerbiami turi būti visi“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

REKLAMA

Vykusio susitikimo metu tiek partnerės, tiek jų atstovas pasidžiaugė įvykusiais pokyčiais, pasidalino savo mintimis.  

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas dėl partnerystė įregistravimo įsiteisėjo š. m. rugsėjo 9 d. 4

Gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei VĮ Registrų centro atsakymai dėl registro pritaikymo Teismų sprendimų įvykdymui VĮ Registrų centre, šiuo metu vyksta tarpinstituciniai derinimai.    

REKLAMA
REKLAMA

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius, merginoms buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę.

Šiandien Vilniaus miesto rotušėje Karolinai ir Eglei buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę – pirmą kartą Lietuvos istorijoje po teismo sprendimo pripažįstančio tos pačios lyties šeimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mažas žingsnelis į priekį, užtikrinant LGBT bendruomenės teises Lietuvoje!

Labai ačiū visiems, prie to prisidėjusiems!“ – rašė Eimanto Paulausko nuotrauka pasidalijęs T. V. Raskevičius.

Lietuvoje pripažintos dvi tos pačios lyties porų partnerystės

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kaip skelbta anksčiau, pirmasis teismo sprendimas dėl tos pačios lyties poros partnerystės pripažinimo Lietuvoje buvo priimtas rugpjūčio 8 d. Tuomet Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dviejų moterų partnerystę, pranešė ELTA.

REKLAMA

Po kurio laiko  Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dar vieną tos pačios lyties asmenų partnerystę. 

„Informuojame, kad 2025 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškimas dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės pripažinimo ir civilinės būklės akto – partnerystės – įregistravimo“, – Eltai nurodė teismo atstovas Giedrius Janonis.

REKLAMA

„2025 m. rugpjūčio 19 d. teismo sprendimu pareiškėjų reikalavimai patenkinti pilna apimtimi“, – pridūrė jis. 

ELTA primena, kad Konstitucinis Teismas 2025 m. balandžio 17 d. pripžino, kad valstybės neveikimas partnerystės srityje pažeidžia Konstituciją. 

Nors įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs partnerystės teisinio reguliavimo, teismas pažymėjo, kad teisės spraga negali būti pagrindas ignoruoti žmonių teises.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų