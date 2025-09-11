Istorinis įvykis Lietuvoje: 2 moterims įteiktas jų partnerystę patvirtinantis pažymėjimas

Šiandien tai buvo simboliškai paminėta Vilniaus rotušėje, rašoma pranešime spaudai.
Iš mero – sveikinimai dėl pirmo partnerystės įregistravimo
„Lietuva yra teisinė valstybė – teismų sprendimai čia yra vykdomi, o žmogaus teisės gerbiamos.
Visada sakiau, kad Vilnius yra laisvas miestas ir jame savais turi jaustis visi norintys čia kurti savo gyvenimą, prisidėti prie paties Vilniaus kūrimo.
Atliepiant šį principą man buvo svarbu simboliškai pasveikinti pirmąją Lietuvoje pripažintą partnerių porą. Linkiu, kad šis pavyzdys įkvėptų ir padrąsintų kitus – Vilniuje gerbiami turi būti visi“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vykusio susitikimo metu tiek partnerės, tiek jų atstovas pasidžiaugė įvykusiais pokyčiais, pasidalino savo mintimis.
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas dėl partnerystė įregistravimo įsiteisėjo š. m. rugsėjo 9 d. 4
Gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei VĮ Registrų centro atsakymai dėl registro pritaikymo Teismų sprendimų įvykdymui VĮ Registrų centre, šiuo metu vyksta tarpinstituciniai derinimai.
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius, merginoms buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę.
„Šiandien Vilniaus miesto rotušėje Karolinai ir Eglei buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę – pirmą kartą Lietuvos istorijoje po teismo sprendimo pripažįstančio tos pačios lyties šeimą.
Mažas žingsnelis į priekį, užtikrinant LGBT bendruomenės teises Lietuvoje!
Labai ačiū visiems, prie to prisidėjusiems!“ – rašė Eimanto Paulausko nuotrauka pasidalijęs T. V. Raskevičius.
Lietuvoje pripažintos dvi tos pačios lyties porų partnerystės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kaip skelbta anksčiau, pirmasis teismo sprendimas dėl tos pačios lyties poros partnerystės pripažinimo Lietuvoje buvo priimtas rugpjūčio 8 d. Tuomet Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dviejų moterų partnerystę, pranešė ELTA.
Po kurio laiko Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dar vieną tos pačios lyties asmenų partnerystę.
„Informuojame, kad 2025 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškimas dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės pripažinimo ir civilinės būklės akto – partnerystės – įregistravimo“, – Eltai nurodė teismo atstovas Giedrius Janonis.
„2025 m. rugpjūčio 19 d. teismo sprendimu pareiškėjų reikalavimai patenkinti pilna apimtimi“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Konstitucinis Teismas 2025 m. balandžio 17 d. pripžino, kad valstybės neveikimas partnerystės srityje pažeidžia Konstituciją.
Nors įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs partnerystės teisinio reguliavimo, teismas pažymėjo, kad teisės spraga negali būti pagrindas ignoruoti žmonių teises.
